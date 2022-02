Cem mil participantes registrados veem LEAP22 saltar para o primeiro lugar em eventos internacionais de tecnologia

A LEAP22 contou com o anúncio de vários investimentos e financiamentos para startups e empreendedores, totalizando mais de USD 266 milhões. Entre os anúncios estava a conclusão da segunda rodada do financiamento do Khwarizmi Ventures, com um valor de USD 69,8 milhões; o investimento no fundo Emkan VC de mais de USD 49,8 milhões; e o lançamento de um novo financiamento, no valor de USD 134 milhões, da Saudi Venture Investment Company, para promover startups. Também foi revelada uma nova parceria para formar startups entre a Unifonic e a TheSpaceKSA, denominada UnifonicX.

Entre as negociações de startups estavam a conclusão de uma rodada de investimentos da Nana liderada pela FIM Partners e pelo STV Fund, no valor de USD 50 milhões; e a conclusão de uma rodada de investimentos da Quant, no valor de USD 800 mil, liderada pela VentureSouq com a participação da RaedVC e da Seedra. Também foi anunciada uma rodada adicional de investimentos. A Muzn Artificial Intelligence arrecadou uma rodada de investimento de USD 10,1 milhões, liderada pela Raed Ventures com a participação da Shorooq Partners, VentureSouq, Sukna Ventures e outras; a Taffi arrecadou mais de USD 1,8 milhão em investimentos; e a SIFI e a Tamawal fecharam rodadas de financiamento pré-semente.

Startups do mundo todo se enfrentaram na competição Rocket Fuel Start-up Competition, promovendo suas ideias de negócios inovadoras para ganhar uma parte do prêmio de USD 1 milhão. Sete startups vencedoras levaram prêmios em dinheiro para casa por suas novas ideias de negócios, com base em pontuações em criatividade, inovação, potencial, funcionalidade e impacto sobre as pessoas e a sociedade.

A Apple escolheu Riade para instalar sua primeira sede da Apple Developer Academy na região do Oriente Médio e Norte da África. A academia atende exclusivamente a programadoras e desenvolvedoras do sexo feminino e se localiza na Universidade Princess Nourah bint Abdulrahman.

Michael Champion, vice-presidente executivo regional para a MEA da Informa, a organizadora do evento, disse que a LEAP22 é um sucesso inovador, atraindo o maior público dos últimos anos para um evento de tecnologia, superando até mesmo a CES, e estabelecendo um novo recorde de maioria de participantes em uma nova plataforma.

"A LEAP22 conseguiu trazer para Riade os principais nomes da tecnologia, com as novas startups e criadores mais interessantes, para apresentar inovações de ponta que remodelarão o mundo que nos rodeia. Gostaríamos de agradecer a nossos palestrantes, patrocinadores e parceiros de classe mundial e esperamos organizar uma LEAP [que significa "salto", em inglês] ainda maior no próximo ano", disse Champion.

FONTE LEAP22

