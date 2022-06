1000 MIGLIA 2022 : DU MERCREDI 15 JUIN AU SAMEDI 18 JUIN - LA « PLUS BELLE COURSE AU MONDE » FAIT SON RETOUR

BRESCIA, Italie, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- Pour la deuxième année consécutive, la 1000 Miglia redémarre ses moteurs à l'approche de l'été. Du mercredi 15 juin au samedi 18 juin, 425 voitures extraordinaires feront revivre le mythe du parcours de la flèche rouge sur les routes d'Italie, traversant quelque 250 communes sur près de 2 000 kilomètres en quatre jours.

La course 1000 Miglia 2022 reprendra son parcours dans le sens des aiguilles d'une montre à travers l'Italie, avec un départ et une arrivée à Brescia, et des étapes à Cervia-Milano Marittima, à Rome et à Parme.