1000 MIGLIA 2022: QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO, A SÁBADO, 18 DE JUNHO - A "CORRIDA MAIS BONITA DO MUNDO" RETORNA

Na quarta-feira, 15 de junho, as equipes deixarão Brescia em direção ao Lago Garda, antes de se dirigir para o sul e descer até o Mar Adriático. Jantar durante a corrida no Teatro Comunale, em Ferrara, e conclusão do trecho em Cervia-Milano Marittima.

Na quinta-feira, 16 de junho, os carros subirão as curvas sinuosas que levam a San Marino e descerão até Urbino, prosseguindo até Roma e chegando com um desfile na Via Veneto.

Na sexta-feira, 17 de junho, a corrida atravessará quatro regiões: Lazio, Toscana, com uma parada para o almoço em Piazza del Campo, em Siena, em seguida, Liguria e Emilia Romagna, terminando em Parma.

No sábado, dia 18, a corrida passará pelo Autodromo di Monza e Bergamo e terminará em Brescia.

Do ponto de vista esportivo, as atenções estão voltadas para o atual campeão, Andrea Vesco, vencedor em 2020 e 2021.

PERCURSO

Cerca de dois mil quilômetros

257 localidades

115 testes de tempo

17 controles de tempo

Oito testes de média

CARROS DA 1000 MIGLIA

425 carros

71 carros participaram da histórica 1000 Miglia 1927-57

Os primeiros dez carros serão "665 SUPERBA" OM (carro vencedor da 1000 Miglia de 1927)

Dois exemplos de ALFA 8c 2003 retornam a Brescia depois de participar da 1000 Miglia de 1932

Nove exemplos de OSCA (sete deles participaram da 1000 Miglia 1927-57) partirão em grupo para comemorar o 75º aniversário da casa

19 carros de corrida Ferrari e seis Maserati

Montadora mais representada: Alfa Romeo, com 50 carros

CARROS 1000 MIGLIA GREEN (totalmente elétricos).

Oito carros

AUTO FERRARI TRIBUTE 1000 MIGLIA (Ferrari moderna)

111 carros

AUTO 1000 MIGLIA EXPERIENCE (Supercar)

12 carros

PAÍSES

29 países

324 participantes da Itália, 133 da Holanda, 70 dos EUA, 66 da Alemanha

