1000 MIGLIA PRÉSENTE LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS AUX ÉTATS-UNIS À MIAMI, À L'OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE ITALIENNE, AVEC LA PRÉSENTATION DE WARM UP USA 2023 ET LE LANCEMENT DE 1000 MIGLIA EXPERIENCE EN FLORIDE

MIAMI, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- Au cours de la Fête nationale italienne, qui célèbre la Fête de la République italienne, organisée par le Consulat général italien de Miami, 1000 Miglia a présenté les prochains événements qui seront organisés aux États-Unis. La soirée, qui a eu lieu au Biltmore Hotel Miami Coral Gable, a été une occasion importante d'annoncer les nouvelles activités de la flèche rouge sur la côte Est. Trois voitures, incarnations de l'histoire automobile italienne, étaient exposées pendant l'événement : une Lancia Aurelia B24S Spider America 1955, une Maserati A6GCS 1950 'Monofaro' de Fantuzzi et une Ferrari Dino 246 GTS 1972.

1000 Miglia a confirmé la quatrième édition de Warm UP USA, prévue du 31 octobre au 5 novembre 2023 dans la région de Washington DC. L'événement est ouvert aux classes de voiture de l'ère 1000 Miglia (construites jusqu'en 1957) et de l'ère post-1000 Miglia (construites entre 1958 et aujourd'hui). Il se composera d'une journée d'entraînement aux techniques propres aux courses de régularité italiennes et d'une compétition de trois jours dans le style 1000 Miglia qui traversera le paysage automnal de la Virginie-Occidentale, de la Virginie et du Maryland et se terminera dans le centre de la capitale américaine.

Pour 2024, 1000 Miglia donne un aperçu de 1000 Miglia Experience Miami : la ville animée de Floride sera le cadre idéal pour accueillir les amateurs de voitures classiques et leur offrir une expérience de conduite inégalée dans des paysages spectaculaires et avec une ambiance unique. Les participants pourront se plonger dans la culture locale et profiter d'un événement extraordinaire.

« Tout d'abord, je tiens à remercier le Consul général d'avoir offert à 1000 Miglia l'occasion de se présenter dans ce cadre qui célèbre l'Italie et l'excellence qui la rend unique au monde, a déclaré Alberto Piantoni, directeur général de 1000 Miglia Srl. Les presque 100 ans d'histoire des Miglia 1000, combinés avec l'esprit audacieux et pionnier qui, fidèle à son ADN, continue de se renouveler et d'innover, nous permettent aujourd'hui d'exporter ces événements partout dans le monde, de raconter le caractère unique des lieux qui nous accueillent et d'offrir des expériences exclusives aux fans. À cette occasion, je voudrais vous rappeler que les 1000 Miglia 2023 arrivent à grands pas : en effet, la quarante et unième reconstitution de la Course se tiendra du 13 au 17 juin, avec un aller-retour à travers l'Italie de Brescia à Rome, offrant aux plus de 400 voitures historiques de la course une expérience unique que seule "la plus belle course du monde" peut offrir. »

