Camel Group : la batterie sodium-ion 12 V retenue pour un projet de pré-développement mené avec un OEM européen

WUHAN, Chine, 27 août 2026 /PRNewswire/ -- Camel Group Co., Ltd. (Shanghai Stock Exchange : 601311.SH) a annoncé que son activité de batteries sodium-ion 12 V a été retenue dans le cadre d'un projet de pré-développement avec un grand constructeur automobile européen, intégrant ainsi la technologie de batteries sodium-ion de l'entreprise au processus de développement et de validation technologique de l'OEM pour des applications basse tension de prochaine génération.

Le projet s'appuie sur les travaux d'ingénierie de Camel Group portant sur des échantillons de batteries sodium-ion cylindriques ainsi que sur ses capacités de production en petites séries de produits de batteries sodium-ion. Cette annonce fait suite à l'adoption des batteries lithium-ion 12 V de Camel Group par de grands constructeurs automobiles européens et marque une nouvelle étape dans la collaboration internationale de l'entreprise en R-D sur les technologies de batteries basse tension de prochaine génération.

Les batteries sodium-ion suscitent un intérêt croissant dans les applications automobiles, alors que les constructeurs explorent des technologies de remplacement pour répondre à l'évolution des architectures électriques des véhicules. La disponibilité des ressources, les performances à basse température et le potentiel de durée de vie en cycles des batteries sodium-ion font de cette technologie une option potentielle pour les systèmes de batteries automobiles basse tension, notamment dans un contexte d'évolution de la réglementation sur les batteries et des exigences de décarbonation.

Camel Group possède plus de quarante ans d'expérience dans les batteries basse tension, avec un portefeuille de produits couvrant les batteries plomb-acide conventionnelles, EFB, AGM, lithium-ion 12 V et sodium-ion 12 V. Dans le domaine des technologies sodium-ion, l'entreprise a mené à bien le développement technique d'échantillons de batteries cylindriques et a mis en place des capacités de production en petites séries.

Camel Group est également le principal organisme auteur de la proposition de norme internationale 12 V Sodium-ion Batteries for Automotive Start-Stop Applications. La proposition a été approuvée à l'unanimité par l'IEC/TC21 et est officiellement entrée dans le processus de normalisation internationale.

Le projet mené avec l'OEM européen offre une occasion de valider davantage la technologie de batteries sodium-ion de Camel Group ainsi que l'adaptabilité de ses produits aux exigences de l'industrie automobile européenne.

Camel Group poursuivra le développement de la technologie des batteries sodium-ion et renforcera sa R&D collaborative avec les constructeurs automobiles en Chine et sur les marchés étrangers, en développant des solutions de batteries basse tension axées sur la sécurité, l'adaptabilité et la stabilité des performances dans diverses conditions d'exploitation.