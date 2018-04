1.200 estudantes das Américas competiram pelo prêmio de eficiência energética no evento Ecomaratona da Shell no Autódromo de Sonoma

Mais de 1.200 estudantes da Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Peru, Porto Rico e Estados Unidos participaram do evento de 2018. Eles receberam o apoio de milhares de visitantes que lotaram o Autódromo de Sonoma para desfrutar as diversas atividades focadas no futuro da energia e da mobilidade. Entre os visitantes estavam quase 600 estudantes de muitas escolas públicas de distritos comunitários locais da Califórnia.

O festival "Make the Future California" com a Ecomaratona Américas da Shell reuniu autoridades governamentais, empresas, empreendedores, estudantes e comunidades locais para fins de colaboração e conversação sobre os desafios globais da energia. Onze parceiras estratégicas globais e locais ajudaram a Shell a organizar o evento crescentemente popular, com muitos prêmios, que acrescentou novos elementos para visitantes em 2018. As parceiras do festival e parceiras técnicas da Shell, muitas das quais usaram ativamente o evento como uma base de recrutamento, incluíram as empresas Agility, Altair, Delta, Honda, HP, Linde, O'Reilly, Autódromo de Sonoma, Southwest Research Institute (SwRI), Toyota e United Airlines.

Os competidores trabalharam diligentemente de quinta-feira a domingo para ajustar seus veículos feitos sob medida. Os estudantes tiveram de passar por inspeções técnicas rigorosas antes de testar seus veículos na pista do Autódromo de Sonoma, para assegurar que estavam prontos para a competição. Para fazer uma apresentação bem-sucedida, o carro de cada equipe teve de fazer sete voltas, em uma distância total aproximada de 10,3 quilômetros, em 25 minutos, no icônico Autódromo de Sonoma.

Final Regional do Campeonato Mundial de Pilotos

Retornando às Américas pelo terceiro ano, o Campeonato Mundial de Pilotos é uma competição entre as melhores equipes do "UrbanConcept Americas" (conceito urbano das Américas), que ganharam o direito de competir em 22 de abril (domingo) na Final Regional do Campeonato Mundial. As três melhores finalistas da competição regional das Américas garantiram a chance de enfrentar as equipes vencedoras da Ásia e da Europa, de 5 a 8 de julho de 2018, em Londres.

Primeiro lugar – Saint Thomas Academy Experimental Vehicle Team Alpha, Academia Saint Thomas

Segundo lugar – Sask Eco UC, Saskatchewan Polytechnic

Terceiro lugar – Mater Dei Supermileage, Mater Dei High School

Essas equipes irão se preparar agora para competir pelo título da Grande Final do Campeonato Mundial de Pilotos e ganhar a oportunidade exclusiva de viver uma experiência única ao visitar a casa da Scuderia Ferrari na Itália.

O gerente geral da Ecomaratona da Shell Norman Koch declarou: "O Campeonato Mundial de Pilotos demanda o melhor em inovação de veículos e tecnologia automotiva para ampliar as fronteiras da eficiência energética. Uma grande dose de habilidade e uma estratégia sólida para manejar o veículo e administrar a eficiência de consumo de energia são necessárias para ajudar a equipe ganhadora cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Nós presenciamos ação e entusiasmo surpreendentes hoje e cumprimento todas as equipes.

Equipes ganhadoras da Ecomaratona Américas da Shell de 2018

As equipes dos estudantes competiram em duas classes de veículos no evento. Na classe Protótipo, os estudantes usam veículos futurísticos, aerodinâmicos. Na classe UrbanConcept (conceito urbano), eles se focam em veículos mais adequados para estradas, com o objetivo de atender as necessidades dos motoristas na vida real. A competição foi dividida em três categorias de energia:

Combustão interna: gasolina, diesel e etanol;

Célula de combustível de hidrogênio;

Bateria elétrica.

Os vencedores das Américas em cada classe, com base em classe de veículo e categoria de energia, foram os seguintes:

Protótipo com combustão interna: " BYU SMV " da Universidade Brigham Young, 844,08 km/l;

" " da Universidade Brigham Young, 844,08 km/l; Protótipo com bateria elétrica patrocinado pela Honda: " Duke Electric Vehicles " da Universidade Duke, 367,9 m /kWh;

" " da Universidade Duke, /kWh; Protótipo com célula de combustível de hidrogênio patrocinado pela Linde: " Duke Electric Vehicles H2 " da Universidade Duke, 383,1 m /m 3 ;

" " da Universidade Duke, /m ; UrbanConcept com combustão interna: " Mater Dei Supermileage " da Mater Dei High School, 357,67 km/l;

" " da Mater Dei High School, 357,67 km/l; UrbanConcept com bateria elétrica patrocinado pela Honda: " Experimental Vehicle Team Alpha " da Academia Saint Thomas, 63,2 m /kWh;

" " da Academia Saint Thomas, /kWh; UrbanConcept com célula de combustível de hidrogênio patrocinado pela Linde: "CNS Performance Engineering" da Cicero North Syracuse High School, 38,2 m /m3.

As equipes também ganharam prêmios por seus trabalhos fora da pista nas seguintes categorias:

Estipêndio de Segurança de Viagem: Alden-Conger High School ;

; Prêmio ao Estreante em Hidrogênio Mais Inovador patrocinado pela Linde : Warren Tech Central High School;

: Warren Tech Central High School; Prêmio Comunicações patrocinado pela Edelman: Universidade de Ottowa;

Universidade de Ottowa; Prêmio Projeto de Veículo UrbanConcept: Universidade Técnica de Louisiana;

Universidade Técnica de Louisiana; Prêmio Projeto de Veículo Protótipo: Colégio San Antonio ;

Colégio ; Inovação Técnica patrocinada pelo Instituto de Pesquisa Southwest: Universidade Duke;

Universidade Duke; Prêmio Segurança: Universidade James Madison;

Universidade James Madison; Prêmio Perseverança e Espírito do Evento: Universidad del Valle de Guatemala .

Para saber mais, por favor, visite o website do Make the Future California.

Sobre o "Make the Future Festivals"

O Make the Future Festivals é uma plataforma global da Shell para conversação, colaboração e inovação em torno dos desafios energéticos do mundo. Com eventos realizados em diversos países, eles objetivam proporcionar uma oportunidade a diversos grupos de interesse, como estudantes, empreendedores, empresas, governos e o público, para experimentar, testar e contribuir com ideias brilhantes sobre energia.

Sobre a Ecomaratona da Shell

A Ecomaratona da Shell é um programa global criado para oferecer aos estudantes oportunidades práticas para desenvolver ideias, tecnologias, conhecimentos e habilidades dentro de uma arena de competição.

Realizada atualmente na Ásia, nas Américas e na Europa e composta por duas competições fundamentais, o Desafio de Milhagem da Ecomaratona da Shell (Shell Eco-marathon Mileage Challenge) e o Campeonato Mundial de Pilotos (Drivers' World Championship), ela faz com que estudantes de países de suas respectivas regiões usem suas habilidades inovadoras de resolver problemas para projetar e construir seus próprios carros. Observando todos os aspectos de projeto e tecnologia, os estudantes competem para provar que suas ideias brilhantes irão produzir o veículo mais eficiente energeticamente quando testado na pista de corrida.

A Ecomaratona da Shell começou em 1939 em um laboratório de pesquisa da Shell nos Estados Unidos, como uma aposta amigável entre cientistas, para ver quem poderia obter a maior quilometragem por litro de seu veículo. Em 1985, na França, nasceu a Ecomaratona da Shell como a conhecemos hoje. Em abril de 2007, o evento Ecomaratona Américas da Shell foi lançado nos Estados Unidos e, em 2010, a Ecomaratona Ásia da Shell inaugural foi realizada na Malásia, até 2013. Em 2018, as competições "Desafio de Milhagem da Ecomaratona da Shell" e "Campeonato Mundial de Pilotos" foram realizadas em Cingapura, na Califórnia e em Londres. A Grande Final do Campeonato Mundial de Pilotos foi realizada em Londres.

Sobre a Shell Oil Company

A Shell Oil Company é afiliada da Royal Dutch Shell plc, grupo global de empresas de energia e petroquímica com operações em mais de 70 países. Nos EUA, a Shell opera em todos os 50 estados e emprega mais de 20.000 pessoas, que trabalham para enfrentar os desafios do novo futuro da energia. A Shell Oil Company é uma grande produtora de petróleo e gás nas águas profundas do Golfo do México, uma reconhecida pioneira em tecnologia de exploração e produção de petróleo e gás e uma das principais produtoras de petróleo e gás natural, comerciante de gasolina e gás natural e fabricante de produtos petroquímicos dos Estados Unidos.

Sobre o Autódromo de Sonoma

O Autódromo de Sonoma (Sonoma Raceway), localizado no Vale de Sonoma, é um importante destino de esportes motorizados no Norte da Califórnia, com pista de corrida de classe mundial, pista para corrida de arrancada (drag strip) e centro de kart. Sua programação anual de corridas é encabeçada pela Monster Energy NASCAR Cup Series, NHRA Mello Yello Drag Racing Series e Verizon IndyCar® Series. Além disso, o Autódromo de Sonoma ostenta um parque industrial de esportes motorizados, que serve como casa para mais de 70 empresas, incluindo o Centro de Pilotagem de Desempenho Simraceway. O Autódromo de Sonoma é uma subsidiária totalmente controlada da Speedway Motorsports, Inc., importante marqueteira e promotora de entretenimento de esportes motorizados nos Estados Unidos.

