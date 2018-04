1.200 estudiantes de las Américas compitieron por la corona de la eficiencia energética durante el evento Shell Eco-marathon en el circuito Sonoma Raceway

Más de 1.200 estudiantes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos participaron en el evento de 2018. Ellos estuvieron acompañados por miles de visitantes que repletaron el autódromo Sonoma Raceway para disfrutar de numerosas actividades enfocadas hacia el futuro de la energía y la movilidad. Entre los visitantes estuvieron casi 600 estudiantes de muchos Distritos Comunitarios Escolares Públicos de California cercanos.

Make the Future California, presentando el Shell Eco-marathon de las Américas, reunió a funcionarios gubernamentales, empresas, emprendedores, estudiantes y comunidades locales para colaborar y conversar acerca de los desafíos energéticos del mundo. Once asociados estratégicos a nivel mundial y local ayudaron a Shell a montar este evento cada vez más popular y repleto de premios, que incorporó nuevos elementos para los visitantes en su edición del 2018. Entre los asociados del festival y técnicos de Shell, muchos de los cuales hicieron uso activo del evento como terreno de contratación, estuvieron: Agility, Altair, Delta, Honda, HP, Linde, O'Reilly, Sonoma Raceway, Southwest Research Institute (SwRI), Toyota y United Airlines.

Los competidores trabajaron concienzudamente desde el jueves hasta el domingo para poner a punto sus vehículos personalizados. Antes de probar sus vehículos en la pista del Sonoma Raceway los estudiantes tuvieron que superar extenuantes inspecciones técnicas destinadas a garantizar que los vehículos estuvieran listos para la competencia. Para poder registrar una carrera exitosa, el vehículo de cada equipo tenía que completar 7 vueltas por el icónico Sonoma Raceway, recorriendo una distancia total de 10.3 kilómetros en menos de 25 minutos.

Final Regional del Drivers' World Championship

Regresando a las Américas por tercer año está el Drivers' World Championship, una competición para los mejores equipos UrbanConcept de las Américas, que ganaron el derecho a competir el domingo 22 de abril en la Final Regional del Shell Drivers' World Championship. Los ocupantes de los tres primeros lugares en la carrera regional de las Américas aseguraron un puesto para competir contra los equipos ganadores de Asia y Europa, del 5 al 8 julio de 2018, en Londres.

Primer lugar - Saint Thomas Academy Experimental Vehicle Team Alpha, Saint Thomas Academy

Segundo lugar - Sask Eco UC, Saskatchewan Polytechnic

Tercer lugar - Mater Dei Supermileage, Mater Dei High School

Estos equipos ahora se prepararán para competir por el título de la Gran Final del Drivers' World Championship y por ganar la oportunidad exclusiva de una experiencia única en la vida en la sede de la Scuderia Ferrari en Italia.

Norman Koch, gerente general del Shell Eco-marathon, señaló: "El Drivers' World Championship demanda lo mejor en innovación vehicular y tecnología automotriz para empujar las fronteras de la eficiencia energética. Habilidades perspicaces y una estrategia sensata en la conducción del vehículo y en la gestión de la eficiencia de combustible son rasgos obligatorios para que el equipo ganador pueda cruzar en primer lugar la línea de meta. Hoy fuimos testigos de acción y emoción asombrosas y extiendo mis felicitaciones a todos los equipos".

Equipos ganadores del Shell Eco-marathon de las Américas 2018

En el evento, los equipos de estudiantes compiten en dos clases de vehículos. La clase Prototipo invita a los estudiantes a presentar vehículos futuristas y racionalizados. La clase UrbanConcept se enfoca hacia vehículos más "dignos de figurar en las carreteras" destinados a satisfacer las necesidades de los conductores en la vida real. Los vehículos presentados se dividen en tres categorías de energía:

Combustión interna: gasolina, diésel y etanol

Celda de combustible alimentada por hidrógeno

combustible alimentada por hidrógeno Eléctrico mediante batería

Estos son los ganadores de las Américas para cada clase, según la clase de vehículo y la categoría de energía:

Combustión interna, Prototipo: " BYU SMV ", Brigham Young University , 844,08 km/l

" ", , 844,08 km/l Eléctrico mediante batería, Prototipo, patrocinado por Honda: " Duke Electric Vehicles ", Duke University , 367,9 m /kWh

" ", , /kWh Celda de combustible alimentada por hidrógeno, Prototipo, patrocinado por Linde : " Duke Electric Vehicles H2 ", Duke University , 383,1 m /m 3

: " ", , /m Combustión interna, UrbanConcept: " Mater Dei Supermileage ", Mater Dei High School, 357,67 km/l

" ", Mater Dei High School, 357,67 km/l Eléctrico mediante batería, UrbanConcept, patrocinado por Honda: " Experimental Vehicle Team Alpha ", Saint Thomas Academy, 63,2 m /kWh

" ", Saint Thomas Academy, /kWh Celda de combustible alimentada por hidrógeno, UrbanConcept, patrocinado por Linde: "CNS Performance Engineering", Cicero North Syracuse High School, 38,2 m /m3

Los equipos también ganaron premios por su trabajo fuera de la pista, en las siguientes categorías:

Estipendio Seguridad del Viaje: Alden-Conger High School

Premio Revelación más Innovadora en Hidrógeno, patrocinado por Linde : Warren Tech Central High School

: Warren Tech Central High School Premio Comunicaciones, patrocinado por Edelman: University of Ottowa

University of Ottowa Premio Diseño de Vehículo, UrbanConcept: Louisiana Tech University

Premio Diseño de Vehículo, Prototipo: San Antonio College

Innovación Técnica, patrocinada por Southwest Research Institute: Duke University

Premio Seguridad: James Madison University

Premio Perseverancia y Espíritu del Evento: Universidad del Valle de Guatemala

Para obtener más información, visite el sitio web de Make the Future California.

Acerca de los Festivales Make the Future

Los Festivales Make the Future constituyen una plataforma global de Shell para conversación, colaboración e innovación acerca de los desafíos energéticos del mundo. Con eventos organizados en diferentes países del mundo, los festivales se proponen brindar una oportunidad para múltiples partes interesadas, incluso estudiantes, emprendedores, empresas, gobiernos y el público, para experimentar, probar y aportar ideas brillantes sobre la energía.

Acerca del Shell Eco-marathon

El Shell Eco-marathon (Ecomaratón de Shell) es un programa mundial establecido para ofrecer a los estudiantes oportunidades prácticas de desarrollar ideas y tecnología, conocimientos y habilidades, en el marco de una competición.

Se celebra actualmente en Asia, las Américas y Europa y está compuesto por dos competiciones fundamentales: el Shell Eco-marathon Mileage Challenge y el Drivers' World Championship. Los estudiantes procedentes de países de sus respectivas regiones hacen uso de habilidades innovadoras de solución de problemas para diseñar y construir sus propios vehículos. Los estudiantes tienen presente cada aspecto del diseño y la tecnología, y compiten para demostrar que sus ideas brillantes darán como resultado el vehículo más energéticamente eficiente cuando se pruebe en la pista.

El Shell Eco-marathon comenzó en 1939 en un laboratorio de investigaciones de Shell en Estados Unidos como una apuesta amistosa entre científicos para ver quién podía conseguir la mayor cantidad de kilómetros por litro de su vehículo. El nacimiento del Shell Eco-marathon en la forma en que se le conoce hoy tuvo lugar en Francia en 1985. En abril de 2007, se lanzó en Estados Unidos el evento para las Américas del Shell Eco-marathon, y en el 2010 se celebró en Malasia el Shell Eco-marathon inaugural para Asia, hasta el año 2013. En el año 2018 las competiciones Shell Eco-marathon Mileage Challenge y Drivers' World Championship se celebrarán en Singapur, California y Londres, ciudad esta última que también será la sede de la Gran Final del Drivers' World Championship.

Acerca de Shell Oil Company

Shell Oil Company es una afiliada de Royal Dutch Shell plc, un grupo mundial de empresas en los sectores energético y petroquímico con operaciones en más de 70 países. En Estados Unidos, Shell opera en 50 estados y emplea a más de 20.000 personas que trabajan para abordar los desafíos del nuevo futuro energético. Shell Oil Company es una empresa líder en la producción de petróleo y gas en aguas profundas del Golfo de México, una pionera reconocida en tecnología para exploración y producción de petróleo y gas, y una de las principales empresas de Estados Unidos en la producción de petróleo y gas natural, en la comercialización de gasolina y gas natural y en la fabricación de productos petroquímicos.

Acerca de Sonoma Raceway

Sonoma Raceway, en Sonoma Valley, es el principal destino para los deportes de motor en la región norte de California con un circuito de carretera de clase mundial, una pista para drag y un centro de karting. Su programa anual de carreras está encabezado por carreras de las series Monster Energy NASCAR Cup Series, NHRA Mello Yello Drag Racing Series y Verizon IndyCar® Series. Además, Sonoma Raceway ostenta un parque industrial para los deportes de motor, que sirve como sede para más de 70 empresas, entre ellas Simraceway Performance Driving Center. Sonoma Raceway es una subsidiaria propiedad total de Speedway Motorsports, Inc., una empresa líder en comercialización y promoción de entretenimiento basado en deportes de motor en Estados Unidos.

Nota cautelar

Las empresas en las que Royal Dutch Shell plc tiene inversiones directas e indirectas son entidades jurídicas independientes. En este comunicado de prensa se utilizan ocasionalmente las palabras "Shell", "Shell group" y "Royal Dutch Shell" por comodidad cuando se hace referencia a Royal Dutch Shell plc y sus subsidiarias en general. Del mismo modo, también se utilizan las palabras "nosotros", "nos" y "nuestros" para hacer referencia a Royal Dutch Shell plc y sus subsidiarias en general o a las personas que trabajan para ellas. Estas expresiones también se utilizan cuando la identificación de la empresa o las empresas particulares no tiene ningún propósito útil. Las palabras y expresiones "subsidiarias", "subsidiarias de Shell" y "empresas de Shell" de este comunicado de prensa hacen referencia a las empresas sobre las que Royal Dutch Shell plc tiene control directa o indirectamente. Las entidades y configuraciones no incorporadas sobre las que Shell tiene control conjunto se mencionan en general como "emprendimientos conjuntos" u "operaciones conjuntas", respectivamente. Las entidades sobre las que Shell tiene una influencia significativa, pero no el control ni el control conjunto, se mencionan como "asociadas". La expresión "participación de Shell" se utiliza por comodidad para indicar la participación en propiedad directa y/o indirecta de Shell en una entidad o una configuración conjunta no incorporada, después de la exclusión de todas las participaciones de terceros.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro (dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995) relacionadas con el estado financiero, los resultados de las operaciones y las actividades comerciales de Royal Dutch Shell. Toda declaración que no enuncie datos históricos es o puede ser considerada una declaración a futuro. Las declaraciones a futuro son declaraciones sobre expectativas futuras basadas en expectativas y suposiciones actuales de la gerencia, e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían ocasionar que los resultados, el rendimiento o los acontecimientos reales difirieran materialmente de los expresos o implícitos en estas declaraciones. Las declaraciones a futuro incluyen, entre otras cosas, afirmaciones relativas a la posible exposición de Royal Dutch Shell a riesgos del mercado, así como afirmaciones que denotan expectativas, convicciones, estimaciones, pronósticos, proyecciones e hipótesis de la gerencia. Estas declaraciones prospectivas se identifican por el uso de términos y expresiones tales como "apunta", "ambiciona", "anticipa", "cree", "podría", "estima", "espera", "metas", "pretende", "es probable", "objetivos", "perspectivas", "planifica", "probablemente", "proyecta", "riesgos", "programa", "se propone", "busca", "debería", y otros términos y expresiones similares. Hay una serie de factores que podrían influir en las operaciones futuras de Royal Dutch Shell y hacer que los resultados difirieran materialmente de aquellos expresados en las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa, tales como, entre otros: (a) fluctuaciones en el precio del crudo y el gas natural; (b) cambios en la demanda de los productos de Shell; (c) fluctuaciones de la moneda; (d) resultados de la perforación y producción; (e) estimados de reservas; (f) pérdida de participación de mercado y competencia en el sector; (g) riesgos físicos y medioambientales; (h) riesgos asociados con la identificación de propiedades y objetivos potencialmente adecuados para su adquisición y la exitosa negociación y finalización de tales transacciones; (i) el riesgo de comerciar en países en desarrollo y en países sujetos a sanciones internacionales; (j) cuestiones legislativas, fiscales y reguladoras, incluso medidas regulatorias relacionadas con el cambio climático; (k) condiciones financieras y económicas del mercado en distintos países y regiones; (l) riesgos políticos, incluso riesgos de expropiación y renegociación de los términos de contratos con entidades gubernamentales, demoras o adelantos en la aprobación de proyectos, y demoras en el reembolso de gastos compartidos; y (m) cambios en los términos comerciales. No se ofrece garantía alguna de que los pagos de dividendos futuros igualen o superen los pagos de dividendos anteriores. Todas las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa están expresamente condicionadas en su totalidad por las declaraciones cautelares incluidas o aludidas en esta sección. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones a futuro. Los factores de riesgo adicionales que podrían influir en los resultados futuros están incluidos en el Formulario 20-F de Royal Dutch Shell para el año finalizado el 31 de diciembre de 2017 (disponible en www.shell.com/investor y www.sec.gov). Estos factores de riesgo también califican expresamente todas las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado y deben ser considerados por el lector. Cada declaración a futuro hace referencia solamente a la fecha de este comunicado de prensa, 23 de abril de 2018. Ni Royal Dutch Shell plc ni sus subsidiarias asumen obligación alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otra información. A la luz de estos riesgos, los resultados pueden diferir considerablemente de aquellos enunciados, supuestos o deducidos de las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa.

En este comunicado podemos haber utilizado ciertos términos, tales como recursos, que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) nos prohíbe estrictamente incluir en nuestras presentaciones ante ella. Se insta a los inversores de los Estados Unidos a considerar atentamente lo declarado en nuestro Formulario 20-F, Registro No. 1-32575, disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449079/shell_oil_company_logo.jpg

FUENTE Shell Oil Company

SOURCE Shell Oil Company

Related Links

http://www.shell.us