126a Feira de Canton expõe avanços tecnológicos, encoraja autodesenvolvimento na China

"A Feira de Canton, que é um evento comercial de grande importância na China e uma janela para o desenvolvimento econômico do país, repercute a vitalidade do comércio internacional na China, apesar das atuais incertezas", disse o vice-diretor geral do Escritório de Relações Exteriores na Feira de Canton, Alan Liu. "Estamos felizes por contribuir com a cadeia de fabricação premium global, com a crescente competitividade da China em produção inteligente de segmento superior".

Tecnologia inteligente produz estilo de vida simples

Um dos destaques a Feira de Canton deste ano é a exposição de produtos interfuncionais, que inclui:

Alimento + refrigerador da Zhejiang Xingxing Refrigeration Co., LTD pode manter a umidade e temperaturas em torno de 5º C consistentemente, um ambiente ideal para armazenar cosméticos;

Equipamento visual e de áudio à prova d'água da Guoguang Electric Company que tem um disco sobressalente que age como um alto-falante de backup que vibra quando se toca música;

que vibra quando se toca música; Sistema avançado de controle por termocepção de vento e nuvem patenteado da Chigo Air Conditioning Co., Ltd, que objetiva criar estilos de vida saudáveis e limpos de forma inteligente.

Tecnologias inteligentes chinesas estão nos mercados de todo o mundo

As tecnologias apresentadas na Feira de Canton são distribuídas nos mercados desenvolvidos, bem como nos mercados emergentes, habilitando melhores condições de vida. As unidades de ar condicionado desdobrado (split) da Chigo se diferenciam das demais por oferecer produtos que economizam energia, com saída de baixo volume, tendo se tornado populares no Oriente Médio, África, Europa, América do Norte e Sudeste Asiático.

Sadik Reyepov, comprador do Turcomenistão, se mostrou impressionado com muitos produtos premium de origem chinesa na Feira, tais como máquinas de lavar roupa autolimpantes e sistemas de ar condicionado central com Internet das Coisas (IoT) que podem conectar até 1.500 unidades de equipamentos e refrigeradores com balanças de gordura corporal que podem recomendar receitas. Ele disse que as empresas chinesas disponibilizaram muitos produtos inteligentes, de uma variedade de categorias, em todo mundo.

Jessie da China Electronics Import & Export Zhuhai Limited Co., que fornece equipamentos de pagamento a diversos países, observou que seus produtos são bem recebidos em muitos mercados internacionais, à medida que suas soluções de pagamento móvel e de código de barras preenchem a lacuna do mercado em pagamentos de fintechs.

Na África, um ventilador portátil da Guangzhou Shibaoli Electronic Technology Co., Ltd, que inclui uma lanterna, painel solar e também funciona como uma bateria portátil, assegura versatilidade máxima, enquanto mantém o resfriamento.

"Muitas empresas na Feira de Canton assinaram acordos de parceria estratégica com órgãos e varejistas locais, o que, acreditamos, irá trazer um enorme benefício para mercados emergentes, tais como os países ao longo da Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative) e da África", disse Liu.

Para obter mais informações, visite http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1018007/Canton_Fair.jpg

FONTE Canton Fair

Related Links

http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx



SOURCE Canton Fair