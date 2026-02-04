13 de las 20 principales biofarmacéuticas se estandarizan globalmente en Veeva Link Key People

Las empresas biotecnológicas emergentes y las principales biofarmacéuticas confían en Link para potenciar la interacción con los clientes y proporcionar conjuntos de datos estructurados para impulsar las iniciativas de IA

BARCELONA, España, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que 13 de las 20 principales biofarmacéuticas han estandarizado Veeva Link Key People para mejorar la interacción con los clientes y proporcionar datos para la IA a nivel mundial. Biofarmacéuticas de todos los tamaños utilizan Link Key People, con 38 nuevos clientes incorporados y tres de las 20 principales biofarmacéuticas convirtiéndolo en su estándar global en el último año.

"El acceso a Veeva Link Key People fortalece aún más la toma de decisiones basada en datos, mejora la precisión de la segmentación y fomenta interacciones más atractivas con los profesionales sanitarios, lo que beneficia en conjunto la atención médica del paciente. Una vez integrados, los datos de Link Key People se han convertido en parte integral del ADN de datos de Bayer y enriquecen los resultados de nuestras plataformas basadas en IA y con agentes, ofreciendo información empresarial más relevante y práctica para el beneficio a largo plazo de los pacientes", indicó el doctor Daniel Jardanhazi-Kurutz, subdirector de interacción con el cliente de Bayer AG.

Link Key People aporta valor a los equipos médicos y comerciales al proporcionar información fiable, mientras que los equipos de análisis pueden usar los datos de Link para alimentar sus modelos de IA. Innovaciones recientes, como resúmenes basados en IA, notificaciones personalizadas y nuevas fuentes de datos digitales, mejoran aún más las interacciones con los clientes y ayudan a descubrir nuevas oportunidades de interacción. Además, la API Link Direct Data permite a los equipos de datos acceder a la nueva API de Veeva, que proporciona acceso rápido a los datos.

"El conocimiento fiable de los clientes es fundamental para el avance de la IA y ayuda a alcanzar el éxito en los lanzamientos. Con más empresas biofarmacéuticas y biotecnológicas emergentes que utilizan Link Key People, seguiremos aprendiendo y fomentando la interacción en toda la industria con datos exhaustivos de KOL para establecer relaciones estratégicas y de gran impacto", afirmó David Medina Tato, vicepresidente de estrategia de Link Key People en Veeva.

Link Key People es parte de Veeva Data Cloud, que incluye Veeva OpenData, Veeva HCP 360 , y Veeva Compass , y Link Key People utiliza la Common Data Architecture (CDA) de Veeva para conectar datos y software.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría de negocio. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicio. Para más información, visite veeva.com/eu .

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizarlas. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluyendo los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de octubre de 2025, que puede encontrar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov .

