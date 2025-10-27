138. Canton Fair zeigt die Widerstandsfähigkeit von Chinas Keramik- und Glaswarenindustrie

GUANGZHOU, China, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- In Phase 2 der 138. China Import and Export Fair (Canton Fair) ziehen die Abteilungen Glas Artware und Kunstkeramik die Aufmerksamkeit auf sich - nicht nur wegen ihrer zarten Schönheit, sondern auch wegen der Widerstandsfähigkeit, die dahinter steckt. Trotz ihrer Wurzeln in traditionell "zerbrechlichen" Materialien zeigen die Aussteller, wie sich die chinesische Keramik- und Glaswarenindustrie durch nachhaltige Praktiken, intelligente Fertigung und einen neuen Fokus auf kulturelles Kunsthandwerk weiterentwickelt.

Ein Vertreter eines führenden Glaswarenherstellers, der 2002 gegründet wurde, erklärte, dass die Widerstandsfähigkeit der Branche in der kontinuierlichen technologischen Weiterentwicklung liegt. Als einer der größten chinesischen Hersteller von mundgeblasenem Glas und langjähriger Teilnehmer der Canton Fair nimmt das Unternehmen seit 40 Veranstaltungen an der Messe teil und nutzt die Plattform konsequent zum Ausbau seiner globalen Partnerschaften. In den letzten Jahren hat das Unternehmen durch die Integration von KI und digitalen Zwillingstechnologien in seine intelligenten Fabrikabläufe die Produktionseffizienz verbessert und gleichzeitig die Umweltbelastung verringert. Die neuesten handgefertigten Kreationen, von farbig gepunkteten Vasen bis hin zu maßgeschneiderten Saftgläsern, veranschaulichen, wie traditionelle Kunstfertigkeit mit moderner Nachhaltigkeit koexistieren kann, und unterstreichen die dauerhafte Anziehungskraft von empfindlichen Materialien.

Im Bereich der Kunstkeramik setzt ein weiterer altgedienter Aussteller auf intelligente Fertigung, um seine Produktion zukunftssicher zu machen. Das Unternehmen hat Technologien wie 3D-Druck und digitale Glasierroboter eingeführt und gleichzeitig die Mitteltemperatur-Glasurtechniken verfeinert, die den Energieverbrauch senken und die Wiederverwertbarkeit des Materials erhöhen. Diese Innovationen unterstreichen die Ausgewogenheit zwischen technischem Fortschritt und Umweltverantwortung.

Laut dem Design-Direktor des Unternehmens dient die Canton Fair als Brücke zwischen Tradition und Technologie und ermutigt die Hersteller, digitale Lösungen zu erforschen und gleichzeitig die Essenz des Handwerks zu bewahren. Dieser Ansatz spiegelt die breitere Ausrichtung des Sektors wider - eine Ausrichtung, die auf Innovation setzt und gleichzeitig die Verbindung zum kulturellen Erbe aufrechterhält.

Auf der Canton Fair beweisen Chinas Keramik- und Glaswarenhersteller, dass Widerstandsfähigkeit nicht nur mit Haltbarkeit zu tun hat, sondern auch mit Anpassungsfähigkeit. Durch die Verbindung von Tradition und Technologie, von Kunstfertigkeit und Umweltverantwortung definieren die Aussteller neu, was es bedeutet, in einem sich wandelnden globalen Markt zu bestehen. Ihr Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und kulturelles Erbe sorgt dafür, dass selbst die empfindlichsten Materialien die Kraft der modernen Industrie in sich tragen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805295/image_969985_26191878.jpg