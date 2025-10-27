La 138e Canton Fair met en évidence la résilience de l'industrie chinoise de la céramique artisanale et de la verrerie

GUANGZHOU, Chine, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la phase 2 de la 138e Foire d'importation et d'exportation de Chine (Canton Fair), les sections Verre Artware et Céramique d'art attirent l'attention, non seulement pour leur beauté délicate, mais aussi pour la résilience qui les sous-tend. Bien qu'ils soient ancrés dans des matériaux traditionnellement "fragiles", les exposants montrent comment les industries chinoises de la céramique et de la verrerie évoluent grâce à des pratiques durables, à une fabrication intelligente et à un regain d'intérêt pour l'artisanat culturel.

Un représentant d'un grand fabricant de verrerie, établi en 2002, a expliqué que la résilience de l'industrie réside dans les progrès technologiques continus. L'entreprise, qui est l'un des plus grands producteurs chinois d'objets en verre soufflé à la bouche et qui participe depuis longtemps à la Canton Fair, a participé à l'exposition pendant 40 sessions, profitant constamment de cette plateforme pour développer ses partenariats mondiaux. Ces dernières années, en intégrant l'IA et les technologies de jumeau numérique dans ses opérations d'usine intelligente, l'entreprise a amélioré l'efficacité de la production tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Ses dernières créations artisanales, qui vont des vases à pois de couleur aux bocaux à jus de fruits personnalisés, illustrent la manière dont l'art traditionnel peut coexister avec la durabilité moderne, renforçant ainsi l'attrait durable des matériaux délicats.

Dans la section des céramiques d'art, un autre exposant chevronné fait appel à la fabrication intelligente pour assurer l'avenir de sa production. L'entreprise a adopté des technologies telles que l'impression 3D et les robots de vitrage numérique, tout en affinant les techniques de vitrage à moyenne température qui réduisent la consommation d'énergie et augmentent la recyclabilité des matériaux. Ces innovations témoignent d'un équilibre réfléchi entre le progrès technologique et la responsabilité environnementale.

Selon le directeur du design de l'entreprise, la Canton Fair sert de pont entre la tradition et la technologie, encourageant les fabricants à explorer des solutions numériques tout en préservant l'essence de l'artisanat. Cette approche reflète l'orientation générale du secteur, qui valorise l'innovation tout en maintenant un lien avec le patrimoine.

À l'occasion de la Canton Fair, les fabricants chinois de céramique et de verrerie continuent de prouver que la résilience n'est pas seulement une question de durabilité, mais aussi d'adaptabilité. En associant la tradition à la technologie et l'art à la responsabilité environnementale, les exposants redéfinissent ce que signifie prospérer dans un marché mondial en mutation. Leur engagement en faveur de l'innovation, de la durabilité et de l'héritage culturel garantit que même les matériaux les plus délicats portent la force de l'industrie moderne.

