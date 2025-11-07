138e Canton Fair : L'industrie chinoise de l'habillement s'engage sur la voie de l'innovation et de la durabilité

GUANGZHOU, Chine, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'industrie de l'habillement, l'un des trois secteurs d'exportation piliers conventionnels de la Chine avec les appareils ménagers et les meubles, entre dans une nouvelle phase de transformation. L'innovation devient le principal moteur de la croissance durable. Lors de la phase 3 de la 138e Canton Fair, les fabricants chinois de vêtements ont montré comment les progrès en matière de technologie, de conception et de gestion remodèlent le secteur. Le passage d'une expansion à grande échelle à une production de haute qualité, intelligente et respectueuse de l'environnement reflète la volonté plus générale de la Chine de cultiver de nouvelles forces productives de qualité.

En réponse à la demande mondiale croissante de mode durable, les exposants ont présenté une nouvelle génération de vêtements écologiques qui redéfinissent l'innovation en matière de matériaux. Un fabricant de Ningbo a présenté des vêtements fabriqués à partir de coton biologique certifié GOTS et de fibres de polyester recyclées, ce qui a permis de réduire de 40 % la consommation d'eau par unité et d'obtenir la certification mondiale de recyclage GRS. Ces réalisations s'appuient sur le système de fabrication intelligent de l'entreprise, qui intègre la conception numérique en 3D et les technologies de découpe automatisée. Il en résulte une augmentation de 50 % de l'efficacité de la production et un taux de défauts inférieur à 0,5 %, ce qui constitue un progrès considérable en matière de précision et de durabilité.

L'innovation en matière de design fonctionnel a également occupé le devant de la scène. Un fabricant de Jilin a introduit des vêtements chauffants incorporant des éléments électriques pour fournir une chaleur active dans les environnements froids. Ce produit a déjà acquis une forte notoriété sur le marché américain. Les vêtements rafraîchissants de l'entreprise, conçus avec des composants de ventilation avancés, offrent un confort dans les climats chauds et se développent progressivement sur les marchés européens et américains. La ligne de vêtements de travail à la pointe de la mode de l'entreprise, qui allie l'utilité de la protection au design contemporain, est également devenue une tendance dans toute l'Europe. Ensemble, ces produits illustrent la manière dont les fabricants chinois intègrent la technologie et la mode en tant que nouvelles forces productives de qualité pour stimuler la croissance.

Au-delà de l'innovation en matière de matériaux et de produits, la transformation numérique redéfinit la chaîne d'approvisionnement de l'habillement. Une entreprise basée à Hangzhou a mis en place des équipes de conception internationales à New York, Londres et Hangzhou pour suivre les tendances mondiales de la mode en temps réel, tout en coordonnant plus de 100 usines partenaires certifiées à travers l'Asie. Son réseau de production entièrement certifié met l'accent sur les matériaux recyclés et les solutions à faible émission de carbone. Soutenue par des systèmes de chaîne d'approvisionnement flexibles, l'entreprise permet une réponse rapide au marché et une collaboration mondiale.

Alors que la mode mondiale évolue, les fabricants de vêtements chinois se positionnent à l'avant-garde du changement. En adoptant des matériaux durables, une conception intelligente et des chaînes d'approvisionnement numériquement intégrées, ils contribuent à façonner un avenir plus intelligent, plus vert et plus mondialement connecté pour la mode.

