139ᵉ Foire de Canton : la créativité et l'innovation ouvrent de nouvelles perspectives dans la catégorie « Cadeaux et décoration »

GUANGZHOU, Chine, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- La phase 2 de la 139ᵉ Foire de Canton met en lumière une nouvelle génération de créativité dans la catégorie « Cadeaux et décoration », où les exposants associent artisanat, technologie, durabilité et récit culturel pour redéfinir les cadeaux et la décoration d'intérieur modernes.

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La transformation d'icônes historiques en objets fonctionnels et quotidiens est un thème marquant de cette session. Des créateurs ont réimaginé la célèbre lampe du palais Changxin, datant de la dynastie Han, pour en faire un accessoire contemporain, comblant ainsi un fossé culturel de 2 000 ans. De même, le moniteur de sécurité Tile Cat intègre astucieusement des lentilles de surveillance haute définition dans la bouche d'une mascotte traditionnelle du Yunnan. En adoucissant les motifs traditionnels pour en faire d'adorables dessins animés, les exposants donnent à la sécurité domestique de pointe une touche plus chaleureuse et plus humaine.

La responsabilité environnementale reste l'un des principaux moteurs de l'évolution des produits. Les nouveaux systèmes de lunettes modulaires sont dotés d'une charnière brevetée à dégagement rapide qui permet aux utilisateurs de changer de branches sans avoir à remplacer la monture entière. Cela permet non seulement de personnaliser le style à l'infini, mais aussi de prolonger la durée de vie du produit. En outre, ces montures utilisent des matériaux recyclés certifiés GRS, ce qui permet de réduire les émissions de carbone de jusqu'à 30 % et de contribuer aux objectifs mondiaux en matière d'économie circulaire.

L'intégration de technologies intelligentes dans des matériaux traditionnels a donné naissance à de nouveaux produits. Le premier cadre photo Wi-Fi en bois massif au monde associe la texture chaude et organique du bois véritable à une connectivité basée sur le cloud. Cela permet aux membres de la famille de partager des photos à distance en temps réel, transformant un objet décoratif classique en un centre de communication moderne qui conserve une esthétique haut de gamme.

Pour les navetteurs et les familles qui se déplacent et voyagent dans le monde entier, l'efficacité est essentielle. Cette session a vu la présentation de gobelets ergonomiques de 30 oz, isolés sous vide, dotés de couvercles brevetés à « mode de consommation double » qui permettent de passer du mode paille au mode consommation directe d'un simple tour de main. Pour les jeunes voyageurs, une valise multifonctionnelle pour enfants fait également office de siège ergonomique avec un dossier rabattable, spécialement conçu pour répondre aux normes des compagnies aériennes en matière de bagages à main, tout en offrant aux enfants un endroit sûr pour se reposer pendant le transport.

À la 139ᵉ foire de Canton, ces innovations reflètent l'évolution de l'industrie chinoise des cadeaux et de la décoration, où la durabilité, l'expression culturelle et le design centré sur l'utilisateur convergent pour façonner la prochaine génération de produits dignes d'intérêt et modernes.

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