139. Kanton-Messe: Kreativität und Innovation eröffnen neue Möglichkeiten in der Kategorie Geschenke und Dekorationen

GUANGZHOU, China, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Phase 2 der 139. Kanton-Messe rückt eine neue Generation von Kreativität in der Kategorie Geschenke und Dekorationen in den Mittelpunkt. Dort verbinden Aussteller Handwerkskunst, Technologie, Nachhaltigkeit und kulturelle Erzählkunst, um moderne Geschenkideen sowie Wohndekoration neu zu definieren.

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Ein herausragendes Thema dieser Messephase ist die Verwandlung historischer Ikonen in funktionale Alltagsgegenstände. Designer haben die berühmte Changxin-Palastlampe aus der Han-Dynastie als modernes Accessoire neu interpretiert und damit 2000 Jahre Kulturgeschichte überbrückt. Ähnlich integriert der Tile-Cat-Sicherheitsmonitor auf clevere Weise hochauflösende Überwachungsobjektive in das Maul eines traditionellen volkstümlichen Maskottchens aus Yunnan. Indem Aussteller traditionelle Motive in niedliche Cartoon-Formen überführen, geben sie moderner Haussicherheit eine wärmere, menschlichere Note.

Umweltverantwortung ist nach wie vor eine der wichtigsten Triebfedern für die Produktentwicklung. Neue modulare Brillensysteme verfügen über ein patentiertes „Schnellwechsel"-Scharnier, mit dem Nutzer die Bügel austauschen können, ohne die gesamte Fassung ersetzen zu müssen. Dies bietet nicht nur vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Produkts. Darüber hinaus werden für diese Fassungen GRS-zertifizierte Recyclingmaterialien verwendet, die den Kohlenstoffausstoß um bis zu 30 % reduzieren und die Ziele der globalen Kreislaufwirtschaft unterstützen.

Die Integration intelligenter Technologien in traditionelle Materialien hat neue Produkte hervorgebracht. Der weltweit erste WLAN-Fotorahmen aus Massivholz kombiniert die warme, organische Textur von echtem Holz mit cloudbasierter Konnektivität. So können Familienmitglieder Fotos in Echtzeit aus der Ferne teilen, wodurch ein klassischer Dekorationsartikel zu einem modernen Kommunikationszentrum wird, das seine hochwertige Premiumaesthetik bewahrt.

Für Pendler weltweit und reisende Familien kommt es vor allem auf Effizienz an. In dieser Messephase werden ergonomische vakuumisolierte 30-oz-Trinkbecher mit patentierten „Dual-Drink"-Deckeln vorgestellt, bei denen sich durch einfaches Drehen zwischen Strohhalm- und Direkttrinkmodus wechseln lässt. Für jüngere Reisende dient ein multifunktionaler Kinderkoffer zugleich als ergonomischer Sitz mit ausklappbarer Rückenlehne – speziell entwickelt, um die Handgepäckvorgaben von Fluggesellschaften zu erfüllen und Kindern unterwegs einen sicheren Ruheplatz zu bieten.

Auf der 139. Kanton-Messe spiegeln diese Innovationen die sich wandelnde Ausrichtung der chinesischen Geschenk- und Dekorationsbranche wider, in der Nachhaltigkeit, kultureller Ausdruck sowie ein konsequent an den Bedürfnissen der Nutzer ausgerichtetes Design zusammenkommen, um die nächste Generation bedeutungsvoller, moderner Produkte zu prägen.

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Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2965700/3.jpg