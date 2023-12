14 institutions financières de premier plan, représentant plus de 450 milliards de dollars, confirment leur installation à Abu Dhabi en une semaine

La montée en puissance d' Abu Dhabi en tant que centre financier mondial est saluée par les leaders mondiaux Jamie Dimon , Ray Dalio et Alan Howard .

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Global Market (ADGM), le centre financier international de la capitale des Émirats arabes unis, a annoncé aujourd'hui que 14 institutions financières de premier plan représentant un total de 452 milliards d'USD d'actifs sous gestion, s'étaient engagées à établir de nouvelles opérations dans l'ADGM. Un an après le lancement de la « Falcon Economy » d'Abu Dhabi, ces annonces, qui coïncident avec la deuxième édition de la Semaine financière d'Abu Dhabi (ADFW), réaffirment l'attrait croissant pour l'émirat de la finance mondiale, ainsi que le rôle stratégique de l'ADGM et sa contribution à la croissance significative de la « capitale des capitaux » et à son émergence en tant que puissance financière mondiale.

La plus grande banque du monde, JP Morgan, a réitéré son engagement envers la capitale en obtenant une mise à jour de sa licence pour ses activités bancaires et de paiement, ce qui constitue un signal fort de confiance dans le rôle central du centre financier dans les paysages financiers mondial et régional.

Jamie Dimon, président-directeur général de JP Morgan, a déclaré : « La détermination de l'émirat qui fait progresser ses programmes de réforme est extrêmement impressionnante, qu'il s'agisse de leurs programmes économiques, financiers ou sociaux. Ce ne sont pas des changements faciles, mais il y a des progrès évidents sur tous les fronts avec l'objectif de créer une société sûre et sécurisée et une "Falcon Economy" dynamique. Nous avons continué à renforcer les rangs cette année et nous avons déposé une demande de mise à jour de notre licence d'exploitation pour en faire une entité bancaire de catégorie 1, ce qui témoigne de notre intention et de notre engagement face à l'ampleur de l'opportunité qui s'offre à nous ».

En outre, le plus grand groupe indépendant de services financiers au monde, Rothschild & Co, a renforcé sa présence depuis deux décennies dans les Émirats grâce à l'obtention d'une nouvelle licence de l'ADGM, dans le cadre de sa stratégie d'expansion et de son engagement dans la région, et la Banque mondiale a renouvelé sa présence à long terme dans le centre financier.

Saeed Al Awar, associé et responsable du Moyen-Orient chez Rothschild & Co. a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir reçu nos autorisations de licence de l'ADGM. Il s'agit d'une expansion de notre présence aux Émirats arabes unis, où nous exerçons nos activités depuis près de deux décennies, qui réaffirme notre engagement envers nos clients à Abu Dhabi et aux Émirats arabes unis et qui s'inscrit dans notre stratégie d'expansion plus large et dans notre engagement dans la région. »

L'attractivité de l'ADGM en tant que centre financier holistique, qui est la seule juridiction de la région à adopter l'application directe de la common law anglaise, a permis à des entreprises mondiales de renom de s'établir dans la capitale nationale, y compris BNY Mellon venture Alpheya, GQG Partners, Joy Capital, Apeiron Group Investments, The Children's Investment Fund (TCI), Copper, Vibrant Capital, Centricus et Eiffel Investment. Le centre financier international de la capitale des Émirats arabes unis a également enregistré six autres annonces faites par des entreprises émergentes en pleine croissance, portant le total à 23.

Concernant l'impressionnant envol de la « Falcon Economy », Ray Dalio, fondateur, co-président et co-directeur des investissements chez Bridgewater Associates, a déclaré : « Nous parlons aujourd'hui de l'évolution de l'ordre mondial et du fait qu'Abu Dhabi et l'ensemble de la région du CCG sont en train de devenir un État en pleine renaissance. »

Faisant écho au sentiment de son collègue gestionnaire de fonds, Alan Howard, cofondateur de Brevan Howard Asset Management, a déclaré : « La réglementation rigoureuse, l'état de droit et la fiscalité favorable d'Abu Dhabi constituent un attrait pour les entreprises financières qui s'installent dans la capitale des Émirats arabes unis. De là, vous pouvez voir la Banque du Japon au début de la journée et la Fed en fin de journée. Dès qu'il y aura plus de fonds spéculatifs de premier plan, les banques pourraient être amenées à envoyer leurs meilleurs éléments. »

Concernant les développements positifs d'Abu Dhabi et de l'ADGM, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, membre du Conseil exécutif d'Abu Dhabi et président du Département du développement économique d'Abu Dhabi (ADDED) et de l'ADGM, a déclaré : « Ce à quoi nous assistons aujourd'hui à Abu Dhabi, avec de grands acteurs mondiaux qui choisissent la capitale pour y installer leurs activités commerciales, est la preuve qu'une opportunité mondiale unique est saisie par des institutions tournées vers l'avenir. Nous saluons chaleureusement leur présence et leur soutien à la croissance et à la diversification de la "Falcon Economy". C'est la semaine la plus réussie de l'histoire de l'ADGM. »

Ces annonces ont été faites lors de la deuxième édition de la Semaine financière d'Abu Dhabi (ADFW), qui avait pour thème « Investir à l'ère de la transition » et qui a accueilli plus de 17 000 participants venus plus de 100 pays.

L'avalanche d'annonces positives concernant l'ADFW amplifie le rôle efficace de l'ADGM en tant que contributeur majeur aux plans de diversification économique d'Abu Dhabi.