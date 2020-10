179 organizaciones piden prohibir aplicaciones que fomentan el tabaquismo y el vapeo en Google Play Store

-179 organizaciones en todo el mundo piden a Google que prohíba aplicaciones que fomentan el tabaquismo y el vapeo en Google Play Store

WASHINGTON, 28 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La Campaign for Tobacco-Free Kids junto con 179 organizaciones de 62 países pidió a Google que adoptara una nueva política que prohíba las aplicaciones que fomenten la compra o el consumo de productos para fumar y vapear en la tienda de Google Play y eliminar todas las aplicaciones actuales que promueven fumar o vapear de Google Play.

Apple, Amazon y muchas otras empresas ya han adoptado políticas similares que prohíben la promoción del tabaco o los productos de vapeo. Tras un anuncio de Apple en noviembre de 2019 de que la compañía prohibiría y eliminaría las aplicaciones que promovían el uso de tabaco y productos de cigarrillos electrónicos, casi 200 aplicaciones relacionadas se eliminaron de la Apple Store.

En una carta a Google el consejero delegado Sundar Pichai, los grupos declararon, "En los últimos años, las compañías de tabaco han utilizado más plataformas tecnológicas para dirigirse a los jóvenes. En los últimos meses, las empresas de tabaco y nicotina han explotado la crisis de COVID-19 para comercializar y promover ofertas especiales de aplicaciones de entrega online y móviles para sus productos dañinos. Philip Morris International y British American Tobacco han inundado Instagram y Facebook con anuncios de cigarrillos como Marlboro y Lucky Strike y cigarrillos calentados como IQOS y Glo. Del mismo modo, Juul ha alimentado una epidemia de cigarrillos electrónicos para jóvenes en los Estados Unidos, impulsada por la publicidad de la compañía en redes sociales "orientada a los jóvenes".

"El tiempo es verdaderamente esencial para proteger a la próxima generación de la epidemia mundial de tabaquismo y les instamos a que actúen de inmediato", concluye la carta.

La carta destaca varias de las aplicaciones disponibles actualmente en la tienda de Google Play que promueven el tabaquismo y el vapeo. Estas incluyen aplicaciones que proporcionan a los usuarios direcciones para crear líquidos de vapeo, así como aplicaciones producidas por Altria que promueven cupones para cigarrillos Marlboro.

"Google ya ha reconocido su responsabilidad de no promover el uso de productos de tabaco por parte de los jóvenes cuando prohibió los anuncios de tabaco y cigarrillos electrónicos en su motor de búsqueda, pero ha dejado abierta una laguna que está socavando este objetivo", dijo Matthew L. Myers, presidente de la Campaign for Tobacco-Free Kids. "Google necesita eliminar las aplicaciones restantes que fomentan la compra y el uso de productos de tabaco por parte de los jóvenes."

El consumo de tabaco es la principal causa mundial de muerte prevenible y mata a ocho millones de personas en todo el mundo cada año. Sin medidas urgentes, el consumo de tabaco matará a mil millones de personas en este siglo.

