179 organizacji na całym świecie wzywa Google do nałożenia zakazu na aplikacje zachęcające do palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów w sklepie Google Play

WASZYNGTON, 28 października 2020 /PRNewswire/ -- Organizacja Campaign for Tobacco-Free Kids (Kampania na Rzecz Dzieci Wolnych od Tytoniu), wraz z 179 organizacjami z 62 krajów, wystosowała dzisiaj apel do Google o przyjęcie nowej polityki zakazującej publikowania aplikacji zachęcających do zakupu i palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów w sklepie Google Play i do usunięcia wszystkich takich aplikacji zachęcających do palenia.

Apple, Amazon i wiele innych firm przyjęło już podobną politykę zakazującą promocji wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Po ogłoszeniu wystosowanym przez Apple w listopadzie 2019 r., zgodnie z którym firma miała usunąć aplikacje promujące stosowanie wyrobów tytoniowych i e-papierosów, niemal 200 związanych z tą tematyką aplikacji zostało usuniętych ze sklepu Apple Store.

W piśmie przesłanym do dyrektora naczelnego Google Sundar Pichai, przedstawiciele organizacji stwierdzili, że „w ostatnich latach producenci wyrobów tytoniowych coraz częściej wykorzystują platformy oparte na nowych technologiach w celu dotarcia do młodych ludzi. W ostatnich miesiącach, producenci wyrobów tytoniowych i nikotynowych wykorzystali kryzys związany z epidemią COVID-19 do wprowadzenia na rynek i promowania aplikacji umożliwiającej zamawianie tych szkodliwych produktów online bądź za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Philip Morris International i British American Tobacco zalali Instagram i Facebook reklamami papierosów jak Marlboro i Lucky Strike i bezdymnych urządzeń elektronicznych jak IQOS czy Glo. Juul wywołał epidemię palenia e-papierosów wśród amerykańskiej młodzieży, napędzaną kampanią reklamową w mediach społecznościowych prowadzoną pod hasłem +niewątpliwie dla młodych+".

„Czas odgrywa kluczową rolę, jeśli chcemy uchronić kolejne pokolenie przed epidemią palenia wyrobów tytoniowych i wzywamy do podjęcia natychmiastowych działań" - podsumowali autorzy pisma.

Pismo zwraca uwagę na kilka aplikacji obecnie dostępnych w Google Play, które promują palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Należą do nich aplikacje dostarczające użytkownikom wskazówek do wytworzenia płynów do e-papierosów, jak również aplikacje opracowane przez Altria promujące kupony na zakup papierosów Marlboro.

„Google już uznał swoją odpowiedzialność za powstrzymanie się od promowania wyrobów tytoniowych przez młodych ludzi poprzez wprowadzenie zakazu umieszczania reklam wyrobów tytoniowych i e-papierosów w swojej wyszukiwarce, lecz pozostawił furtkę, która zaprzepaszcza rezultaty tych działań - powiedział Matthew L. Myers, prezes organizacji Campaign for Tobacco-Free Kids. - Google musi usunąć aplikacje zachęcające do stosowania wyrobów tytoniowych i e-papierosów przez młodzież".

Stosowanie wyrobów tytoniowych jest najczęstszą przyczyną zgonów, którym można zapobiec - rocznie pozbawia życia osiem milionów ludzi na całym świecie. Jeżeli nie zostaną podjęte pilne działania, palenie wyrobów tytoniowych przyczyni się do śmierci miliarda ludzi w tym stuleciu.

Related Links

http://www.tobaccofreekids.org



SOURCE Campaign for Tobacco-Free Kids