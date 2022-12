180 bolsas integrais para a próxima geração de líderes e inovadores de STEM

NOVA YORK, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- As inscrições já estão abertas para o AFS Global STEM Academies, um programa de bolsas de estudos integrais para adolescentes com interesse em sustentabilidade e que querem colaborar na resolução de alguns dos maiores desafios globais da atualidade. Os bolsistas globais de STEM enriquecem seus conhecimentos em sustentabilidade e habilidades de STEM por meio de um currículo interativo e prático, ao mesmo tempo em que desenvolvem competências globais essenciais, incluindo resolução de problemas, habilidades analíticas, entendimento intercultural e inovação social.

As bolsas são patrocinadas pela bp, uma empresa global de energia integrada, e os programas foram desenvolvidos para equipar a próxima geração de líderes de STEM e inovadores com acesso à educação, habilidades e conhecimento necessários para ajudar o mundo a fazer a transição para um futuro mais sustentável.

Estudantes com idade entre 15 e 17,5 anos, provenientes de mais de 18 países em todo o mundo podem se inscrever.

As inscrições devem ser feitas até 8 de janeiro de 2023. Saiba mais: afs.org/global-stem/academies.

O que é o AFS Global STEM Academies?

As Academies são programas de bolsas de estudos integrais de 16 semanas no exterior para estudantes interessados em STEM e sustentabilidade. Todos os bolsistas começam com um currículo virtual de 12 semanas (on-line) em sustentabilidade e inovação social, codesenvolvido pela AFS e pela Universidade da Pensilvânia. Em seguida, os bolsistas viajam por quatro semanas para um dos seis destinos da Academy: Brasil, China, Egito, Índia, EUA ou Europa (Alemanha, Bélgica, Países Baixos).

Após a conclusão, os bolsistas receberão o Certificado Avançado em Competência Global para Impacto Social, concedido pela AFS e pelo Centro de Estratégia de Impacto Social da Universidade da Pensilvânia, e se juntam à comunidade global de ex-alunos da AFS.

Por que se inscrever para este programa?

A AFS Global STEM Academies oferece uma maneira única para os alunos:

Obter as principais competências globais por meio de experiências interativas e interculturais e desenvolver as habilidades necessárias para prosperar em organizações globais.

Desenvolver habilidades críticas em STEM e explorar o impacto social por meio de estudos de caso, inovações e carreiras na vida real, incluindo oportunidades para conhecer líderes do setor de STEM.

Ganhe um certificado da AFS e da Universidade da Pensilvânia para demonstrar suas novas habilidades em STEM e impacto social.

Adquira as habilidades, a experiência e a confiança para se tornar um inovador.

Torne-se parte de uma comunidade global. Os ex-alunos do programa são convidados a acessar os eventos de networking, oportunidades de desenvolvimento profissional, uma conferência global sobre jovens e muito mais.

O programa faz parte da AFS Global STEM Changemakers Initiative mais ampla, um plano de cinco anos que visa oferecer a cinco mil jovens e educadores diversificados, experiências de aprendizagem imersivas por meio de STEM, competência global e programas de intercâmbio intercultural focados em sustentabilidade em todo o mundo.

