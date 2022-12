180 plných štipendií pre novú generáciu lídrov v oblasti STEM a tvorcov zmien

NEW YORK, 22. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Spúšťame podávanie prihlášok do AFS Global STEM Academies, štipendijného programu pre mládež so záujmom o udržateľnosť s túžbou spolupracovať na riešení najväčších globálnych výziev súčasnosti. Globálni štipendisti v oblasti STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) obohacujú svoje vedomosti o udržateľnosti a zručnosti v oblasti STEM prostredníctvom interaktívneho, praktického učebného plánu a zároveň rozvíjajú dôležité globálne kompetencie vrátane riešenia problémov, analytických zručností, medzikultúrneho porozumenia a sociálnych inovácií.

Štipendiá sponzoruje spoločnosť bp, globálne integrovaná energetická spoločnosť, a ich cieľom je poskytnúť ďalšej generácii lídrov v oblasti STEM a tvorcov zmien prístup k vzdelaniu, zručnostiam a vedomostiam potrebným na to, aby pomohli svetu prejsť k udržateľnejšej budúcnosti.

Prihlásiť sa môžu študenti vo veku od 15 do 17,5 roka z viac ako 18 krajín sveta.

Prihlášky treba zaslať do 8. januára 2023. Viac informácií nájdete na stránke: afs.org/global-stem/academies.

Čo sú akadémie AFS Global STEM Academies?

Akadémie sú 16-týždňové študijné programy v zahraničí s plným štipendiom pre študentov so záujmom o STEM a udržateľnosť. Všetci štipendisti začínajú 12-týždňovým virtuálnym študijným programom (online) v oblasti udržateľnosti a sociálnych inovácií, ktorý spoločne vytvorili AFS a University of Pennsylvania. Potom štipendisti cestujú na štyri týždne do jednej zo šiestich cieľových akadémií: Brazília, Čína, Egypt, India, USA alebo Európa (Nemecko, Belgicko, Holandsko).

Po úspešnom absolvovaní získajú štipendisti rozšírený certifikát o globálnych kompetenciách v oblasti sociálneho vplyvu, ktorý udeľuje AFS a Centrum pre stratégiu sociálneho vplyvu pri University of Pennsylvania, a stanú sa členmi globálnej komunity absolventov AFS.

Prečo sa uchádzať o tento program?

Program AFS Global STEM Academies poskytuje študentom jedinečný spôsob, ako:

získať kľúčové globálne kompetencie prostredníctvom interaktívnych medzikultúrnych skúseností a rozvíjania zručností potrebných na prosperitu v globálnych organizáciách;

rozvíjať dôležité zručnosti v oblasti STEM a skúmať sociálny vplyv prostredníctvom reálnych prípadových štúdií, inovácií a kariéry vrátane príležitostí na stretnutie s lídrami v oblasti STEM;

získať certifikát od AFS a University of Pennsylvania , ktorý odráža nové zručnosti v oblasti STEM a sociálneho vplyvu;

získať zručnosti, skúsenosti a sebadôveru, aby sa mohli stať tvorcami zmien;

sa stať súčasťou globálnej komunity. Absolventi programu sú pozvaní na podujatia zamerané na nadväzovanie kontaktov, príležitosti na profesionálny rozvoj, celosvetovú konferenciu pre mládež a ďalšie podujatia.

Program je súčasťou širšej iniciatívy AFS Global STEM Changemakers Initiative, päťročného plánu, ktorého cieľom je poskytnúť 5 000 rôznorodým mladým ľuďom a pedagógom zaujímavé vzdelávacie skúsenosti prostredníctvom medzikultúrnych výmenných programov zameraných na STEM, globálne kompetencie a udržateľnosť na celom svete.

