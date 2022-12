180 Vollstipendien für die nächste Generation von MINT-Führungskräften und Zukunftsgestaltern

NEW YORK, 22. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Bewerbungen für die AFS Global STEM Academies, ein Vollstipendien-Programm für Jugendliche mit starkem Interesse an Nachhaltigkeit und dem Wunsch, zur Lösung einiger der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit beizutragen, sind jetzt freigeschaltet. MINT-Stipendiaten aus dem Bereich Global STEM erweitern ihre Kenntnisse über Nachhaltigkeit und ihre Kompetenzen im Bereich MINT durch einen interaktiven, praxisnahen Lehrplan, während sie gleichzeitig wichtige globale Kompetenzen entwickeln, darunter Problemlösung, analytische Fähigkeiten, interkulturelles Verständnis und soziale Innovation.

Global STEM scholars are energized to solve some of today’s biggest global challenges.

Die Stipendien werden von bp, einem weltweit tätigen integrierten Energieunternehmen, gesponsert. Die Programme zielen darauf ab, die nächste Generation von MINT-Führungskräften und Zukunftsgestaltern mit der Ausbildung, den Fähigkeiten und dem Wissen auszustatten, die erforderlich sind, um der Welt den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft zu ermöglichen.

Schüler im Alter von 15 bis 17,5 Jahren aus mehr als 18 Ländern weltweit können sich bewerben.

Bewerbungsschluss ist der 8. Januar 2023. Weitere Informationen finden Sie auf: afs.org/global-stem/academies.

Was sind die AFS Global STEM Academies?

Bei den Academies handelt es sich um ein 16 Wochen dauerndes Auslandsstudienprogramm mit Vollstipendium für Schüler, die sich für MINT-Fächer und Nachhaltigkeit interessieren. Alle Stipendiaten nehmen zunächst an einem 12-wöchigen virtuellen Lehrplan (online) für Nachhaltigkeit und soziale Innovation teil, der von AFS und der University of Pennsylvania gemeinsam entwickelt wurde. Anschließend reisen die Stipendiaten für vier Wochen an eines der sechs Academy-Ziele: Brasilien, China, Ägypten, Indien, die USA oder Europa (Deutschland, Belgien, Niederlande).

Bei erfolgreichem Abschluss erhalten die Stipendiaten das Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact, das von AFS und dem University of Pennsylvania Center for Social Impact Strategy verliehen wird, und werden Mitglied der weltweiten AFS-Alumni-Gemeinschaft.

Warum sollte man sich für dieses Programm bewerben?

Die AFS Global STEM Academies bieten Schülern eine einmalige Gelegenheit:

Durch interaktive, interkulturelle Erfahrungen globale Schlüsselkompetenzen zu erwerben und die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, um in internationalen Organisationen erfolgreich zu sein.

Kritische MINT-Fähigkeiten zu entwickeln und soziale Auswirkungen durch reale Fallstudien, Innovationen und Laufbahnen zu erforschen, einschließlich der Möglichkeit, Führungskräfte der MINT-Branche kennenzulernen.

Das Zertifikat von AFS und der University of Pennsylvania vermittelt neue Fähigkeiten in den Bereichen MINT und soziale Einflussnahme.

vermittelt neue Fähigkeiten in den Bereichen MINT und soziale Einflussnahme. Die Fähigkeiten, die Erfahrung und das Selbstvertrauen zu erlangen, um ein Zukunftsgestalter zu werden.

Teil einer weltweiten Gemeinschaft zu werden. Ehemalige Programmteilnehmer sind eingeladen, an Networking-Events, beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten, einer globalen Jugendkonferenz und vielem mehr teilzunehmen.

Das Programm ist Teil der umfassenderen AFS Global STEM Changemakers Initiative, einem Fünfjahresplan, der darauf abzielt, 5.000 jungen Menschen und Pädagogen aus den verschiedensten Ländern durch interkulturelle Austauschprogramme in den Bereichen MINT, globale Kompetenz und Nachhaltigkeit intensive Lernerfahrungen zu ermöglichen.

