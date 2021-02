1PointFive selecciona a Worley para la fase FEED en revolucionaria planta de captura directa de aire

HOUSTON, 22 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- 1PointFive anunció hoy la elección de Worley para la fase de ingeniería y diseño inicial (FEED) de "DAC 1", la primera planta de captura directa de aire (CDA) en la Cuenca Pérmica de los Estados Unidos. El proyecto apoyará la misión de 1PointFive de estabilizar el clima a través de la comercialización e implementación de la tecnología CDA de Carbon Engineering, que captura el CO 2 directamente de la atmósfera. DAC 1 será la primera implementación a escala comercial de esta tecnología. Este acuerdo FEED es el primer paso en la alianza entre 1PointFive y Worley. El enfoque inicial de esta colaboración se centra en el Permian Clean Campus, abarcando desde CAD 1 hasta CAD 4.

Cuando esté completa, esta planta tendrá la capacidad de extraer un millón de toneladas métricas de CO 2 atmosférico al año, constituyéndose en el punto de partida para acelerar la implementación de la CDA a escala comercial como infraestructura esencial para ayudar a compañías en todo el mundo a cumplir con sus metas de reducción de emisiones de CO 2 . La fase FEED de DAC 1 se centrará en el primer tren que capturará 500.000 toneladas métricas de CO 2 al año. Esta fase está programada para dar inicio dentro de los próximos 90 días, y su conclusión se estima para finales de 2021. Una vez finalizada la FEED, la alianza pasará a la fase de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC).

"Nos asociamos con Worley para este histórico proyecto ya que nuestras organizaciones comparten una misma visión de la sostenibilidad", afirmó Richard Jackson, presidente de 1PointFive. "Worley tiene un historial comprobado de innovación legítima, y eso será esencial para llevar la CDA a un escala comercial. Esta planta pionera está asumiendo uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros conocimientos y experiencia combinados no solo harán que el proyecto sea un éxito, sino que también asegurará avances reales en la creación de una economía circular".

"Asociarnos con 1PointFive en este proyecto se alinea perfectamente con nuestro deseo de trabajar por mundo más sostenible", señaló Chris Ashton, director ejecutivo de Worley. "Y su visión de una economía circular que incluya la captura directa de aire tiene el poder de impulsar la sostenibilidad futura en la intersección de la economía, la energía y el ambiente. El cambio climático es un gran desafío a enfrentar. Y contaremos con algunas de las mentes más brillantes del mundo en este proyecto histórico".

Durante la fase FEED de DAC 1, Worley y 1PointFive explorarán la tecnología, los materiales y los enfoques de producción de última generación de manera consistente con una economía circular, considerando desde plásticos reciclados hasta impresión 3D y energía de cero emisiones totalmente integrada. Estas innovaciones contribuirán a la sostenibilidad y la eficiencia del capital de las plantas, y permitirán avances en la optimización impulsada por datos para la mejora continua de futuras plantas de CDA.

Acerca de 1PointFive

La misión de 1PointFive es estabilizar el clima limitando el calentamiento global a 1,5 grados Celsius o menos durante los próximos años. Para que esto sea posible, la compañía se dedica a la implementación y comercialización a escala de la tecnología comprobada de captura directa de aire (CDA) de Carbon Engineering, que permite la eliminación del CO 2 atmosférico a través de una red de planas de CDA. Obtenga más información en 1PointFive.com.

Acerca de Worley

Worley es una compañía global con sede en Australia, y nuestro propósito es lograr un mundo más sostenible. Worley es un proveedor global líder de servicios profesionales para proyectos y activos en los sectores de energía, productos químicos y recursos. Como proveedores de servicios basados en el conocimiento, utilizamos nuestra experiencia y capacidades para apoyar a nuestros clientes a reducir sus emisiones y avanzar hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. Visite Worley.com para obtener más información.

Acerca de Carbon Engineering (CE):

Fundada en 2009, CE es una compañía canadiense de energía limpia enfocada en la implementación a nivel global de la tecnología de captura directa de aire. Esta tecnología captura CO₂ directamente de la atmósfera para que puedan almacenarse de forma permanente bajo tierra o sea sintetizado en combustibles para el transporte limpios y asequibles. Iniciando con una planta piloto en Squamish, Columbia Británica, CE ha estado eliminando CO₂ de la atmósfera desde 2015, y a partir de 2017 lo ha estado convirtiendo en combustibles. Obtenga más información: www.carbonengineering.com.

