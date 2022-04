2022 iF Design Award: firma Dream Technology otrzymuje kolejne wyróżnienie w międzynarodowym konkursie wzornictwa przemysłowego

„W Dreame Technology wierzymy, że doskonałe wrażenie można uzyskać poprzez przemyślane i przełamujące schematy wzornictwo przemysłowe – powiedział Terry Tian, dyrektor ds. wzornictwa produktów w Dreame Technology. – Dążymy do wprowadzania w naszych produktach nowatorskich pomysłów i przełomowych funkcji zwiększających skuteczność sprzątania. Docelowe rozwiązania mają być technologicznie zaawansowane, efektywne i wygodne – realizacja tej wizji to nasza misja".

Dream Bot W10 jest pełen nowatorskich rozwiązań technicznych i wzorniczych. Z kolei płynny i elegancki interfejs użytkownika współpracującej z urządzeniem aplikacji pozwala z łatwością korzystać z bogatej palety praktycznych funkcji. Odkurzacz wyposażony jest w nowoczesny system nawigacyjny LiDAR oraz technologię symultanicznej lokalizacji i mapowania (SLAM), dzięki czemu może w inteligentny sposób konstruować mapę wielu przestrzeni domu, którą można następnie wyświetlić w aplikacji. Za pomocą aplikacji użytkownik może wyznaczać strefy, do których odkurzacz nie powinien się zbliżać, jak również najważniejsze powierzchnie wymagające czyszczenia. Aplikacja umożliwia również mapowanie wielopiętrowe. Rozwiązanie to jest przydatne jest dla użytkowników mieszkających w domach bliźniaczych, którzy dzięki niemu nie muszą tworzyć wielu map.

Poza łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika urządzenie W10 posiada parametry i funkcje zwiększające skuteczność i wydajność czyszczenia powierzchni. Robot łączy funkcje mopa i odkurzacza, a także wyposażony jest w ultra-szeroką rolkę szczotkową o mocy ssącej 4000 Pa, co zwiększa dokładność, z jaką czyści powierzchnie. Z kolei zbiornik na kurz o pojemności 450 ml i podwójny obrotowy mop maksymalizują skuteczność robota. Urządzenie posiada także funkcję automatycznego mopowania i osuszania nagrzanym powietrzem, która działa cicho, zapewniając świeżość i czystość powierzchni bez zakłócania spokoju domownikom.

Firma Dream kładzie duży nacisk na badania i rozwój oraz projektowanie, czego dowodem jest szereg stworzonych przez nią przełomowych rozwiązań technologicznych i produktowych. Wprowadzony do sprzedaży pod koniec 2021 roku odkurzacz bezprzewodowy Dreame V12 Pro, ostatni flagowy produkt Dreame Technology, to działające z dużą prędkością urządzenie, którego silnik osiąga nawet 160 tys. obr./min. Osiągnięcie to stanowi efekt nieustających wysiłków firmy Dreame na rzecz innowacyjności. Aż 50% kadry pracowniczej Dreame tworzą inżynierowie, natomiast jej dział badawczo-rozwojowy organizuje cotygodniowe seminaria, do udziału w których zachęca się pracowników nieposiadających tytułu inżyniera. Czerpiąc motywację z budowanej w ten sposób kultury innowacyjności, Dreame konsekwentnie wyznacza nowe standardy w dziedzinie inteligentnych i komfortowych urządzeń do sprzątania domu.

Założona w 2017 r. firma Dreame Technology to innowacyjna marka produktów konsumenckich, która skupia się na inteligentnych urządzeniach do sprzątania domu. Realizuje ona misję poprawy jakości życia ludzi na całym świecie poprzez technologię.

