iF Design Award 2022 : Dreame Technology reçoit une nouvelle distinction internationale en design

Fondé en 1954, l'iF Design Award est l'un des concours de design les plus prestigieux et les plus célèbres au monde. Il a reçu cette année un nombre record de 10 776 candidatures. Après une présélection, les jurés finaux évaluent les candidatures restantes sur la base de cinq critères : idée, forme, utilité, singularité et impact.

« Chez Dreame Technology, nous pensons qu'un design mûrement pensé et révolutionnaire procure d'excellentes expériences », a déclaré Terry Tian, directeur de la conception des produits chez Dreame Technology. « Notre objectif est d'innover continuellement nos produits grâce à de nouvelles idées et des fonctionnalités révolutionnaires, afin de garantir aux consommateurs un nettoyage supérieur et sans faille. L'expérience ultime doit être sophistiquée, puissante et pratique ; et c'est notre mission de concrétiser cette vision. »

Le Dreame Bot W10 regorge de caractéristiques innovantes en termes de design et de produit, tandis que l'interface utilisateur élégante et transparente de l'application correspondante permet aux utilisateurs de libérer facilement sa puissante fonctionnalité. Équipé de la technologie avancée de navigation LiDAR et de localisation et cartographie simultanées (SLAM), l'aspirateur construit intelligemment une carte des nombreux espaces de la maison, qui s'affiche ensuite clairement dans l'application. Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent définir des zones interdites que l'aspirateur doit éviter, ainsi qu'identifier les zones de nettoyage clés. L'application permet également de cartographier plusieurs étages, une fonctionnalité utile pour les utilisateurs vivant dans des duplex, car elle évite la nécessité de construire de nombreuses cartes.

Outre l'interface utilisateur simple et conviviale de l'application, le W10 offre des fonctionnalités puissantes qui améliorent l'efficacité du nettoyage. Sa conception 2-en-1, avec sa brosse à rouleau ultra-large et sa puissance d'aspiration de 4 000 Pa, rend le nettoyage plus approfondi, tandis que le grand réservoir à poussière de 450 ml et les deux balais rotatifs renforcent encore l'expérience de nettoyage. Il est également doté d'un système de nettoyage automatique des serpillières et d'un séchage à l'air chaud à faible bruit, ce qui permet à l'aspirateur de rester frais et propre sans causer de nuisances.

Dreame accorde une grande importance à la R&D et au design, ce qui se reflète dans sa série de percées technologiques et de produits. Lancé à la fin de l'année 2021, son nouveau produit phare, l'aspirateur sans fil Dreame V12 Pro, est un appareil de nettoyage à grande vitesse, doté d'un moteur atteignant 160 000 tours/minute. Cette réussite repose sur la détermination de Dreame à encourager l'innovation ; en effet, plus de 50 % des employés de Dreame sont des ingénieurs, tandis que le service R&D organise des séminaires hebdomadaires auxquels les non-ingénieurs sont invités à participer. Porté par cette culture de l'innovation, Dreame s'est engagée à créer une nouvelle ère d'expériences de nettoyage intelligentes, pratiques et agréables.

