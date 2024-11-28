2024年洛杉磯車展將為各年齡層的入場訪客呈現無與倫比的賓客體驗、全新車型首度亮相及特別展覽，吸引全球車迷匯聚一堂

News provided byLos Angeles Auto Show
Nov 28, 2024, 13:43 ET
洛杉磯2024年11月28日 /美通社/ -- 還有充足的時間來體驗洛杉磯車展（Los Angeles Auto Show®）！洛杉磯車展將開放至12月1日（星期日），包括感恩節（11月28日）。所有年齡層的入場訪客均可在洛杉磯會議中心（Los Angeles Convention Center）欣賞特別展覽、主要景點，並觀賞數百輛新車展示，還有刺激的試乘和試駕體驗等您來挑戰。
車迷和購車者受邀在同一地點，親身觸摸、感受並體驗所有全新車型，包括轎車、SUV和卡車，涵蓋汽油、混合動力及電動選擇。來自30個頂級品牌的車型將一一呈現，品牌包括：Acura、Alfa Romeo、Buick、Cadillac、Chevrolet、Chrysler、Dodge、Fiat、Ford、Genesis、GMC、Honda、Hummer、Hyundai、INEOS、Jeep、Kia、Lucid、Nissan、Polestar、Porsche DTLA、RAM、Rivian、Subaru、Tesla、Toyota、VinFast、Volkswagen及Volvo。
試駕和試乘是以安全、無壓力的環境中，體驗最新車型的最佳方式。今年的洛杉磯車展在洛杉磯會議中心內外設有多個試駕賽道體驗區。購票包含內容：
- 位於南展館（South Hall）外的Ampure電動汽車大道：專屬的半私人試駕賽道，供入場訪客體驗最新的電動車型。可供體驗的車輛：提供體驗的車輛包括：Cadillac LYRIQ（僅限週末）；Chevrolet Silverado、Blazer和Equinox；Kia EV9 GT-Line、EV6 GT和EV6 GT-Line；Lucid Air；Rivian R1T和R1S；以及VinFast VF8和VF9
- Gilbert Lindsay廣場街頭試駕：親自駕駛並試乘最新車型，駛上洛杉磯市中心的街道。在無壓力的環境中，與城市脈動同行，入場訪客可親身體驗潛在下一部車輛的卓越性能。可供體驗的車輛：Chrysler Pacifica；Dodge Hornet和Durango；Fiat 500e；Jeep Wrangler、Gladiator、Grand Wagoneer和Wagoneer；Ram 2500和1500；Subaru Ascent Onyx Edition、BRZ tS、Crosstrek Sport、Crosstrek Wilderness、Forester Touring、Impreza RS、Legacy Sport、Outback Onyx Edition XT、Outback Wilderness、Solterra Touring和WRX TR；Tesla Cybertruck、Model S、Model X、Model 3和Model Y；Volvo XC90 T8、XC40 Recharge、EX90和EX30。
- 位於南展館（South Hall）的現場電動車試駕賽道，包括Hyundai、VW和Nissan品牌： 在會議中心南展館（South Hall）的展示區，您可以在一個無縫整合的沉浸式體驗中心，試駕最新的Hyundai、VW和Nissan車型。室內提供試駕的車輛包括：室內提供試駕的車輛包括： Hyundai IONIQ 5 N、IONIQ 5、IONIQ 6 和 KONA Electric；Nissan ARIYA；以及Volkswagen ID. Buzz
- 位於南展館（South Hall）和西展館（West Hall）的Camp Jeep 及Ford Bronco Built Wild - SUV 和卡車極限驚險試駕體驗： 在專業駕駛員的帶領下，挑戰各種艱難障礙，體驗Ford Bronco和Jeep越野車的卓越性能。Ford Bronco Built Wild展示區提供Bronco Badlands的試駕體驗，Camp Jeep則提供Jeep Gladiator Rubicon、Wrangler、Rubicon 392和Wrangler Rubicon 4XE的極限驚險試駕。
今年的洛杉磯車展為各年齡層和不同興趣的車迷提供了難忘的體驗，並推出以下精彩活動：
- 由現場汽車專家帶領的貴賓專屬導覽之旅（VIP Guided Tours）。每場導覽將針對車迷的興趣，重點介紹車展的不同區域。
- 「All Roads Stage」是充滿活力的中心，展示通往洛杉磯汽車文化核心的獨特車輛之路。「MrCarSounds」以驚人能力模仿車輛引擎聲音而聞名，將於11月27日和28日展示其自訂的BMW E92 M3；而基於Jaguar XJS底盤打造的高性能車輛TWR，則將於11月29日至12月1日展出。
- 「美國西岸海關體驗（West Coast Customs Experience）」是一個充滿動力的展示，由美國西岸海關（West Coast Customs）呈現，展出獨一無二的車輛及令人驚嘆的自訂車輛、低趴車、豪華車、經典車、巡航車、肌肉車及改裝車，其中還包括多款珍貴藝術車首次亮相於洛杉磯車展。
- 豐田Toyota SoCal： 洛杉磯體育明星：豐田Toyota SoCal將邀請洛杉磯頂尖體育明星亮相洛杉磯車展！請於11月29日晚上6至7時前來豐田展區（Toyota Display），與查格斯隊（Chargers）球員Brenden Rice見面；或於12月1日中午12至1時，與洛杉磯國王隊（LA Kings）球員Anže Kopitar會面。
- 由Fox Factory呈獻的黑寡婦卡車（南展館）：以將卡車從工廠直接改造為堅固、高性能車輛而聞名，黑寡婦卡車（Black Widow Trucks）結合先進的懸掛技術和定制風格，打造出引人注目的越野卡車，讓人過目難忘。
- 加州州立理工大學波莫納分校（Cal Poly Pomona）方程式FSE車隊與「進入賽道之路」（Path to the Pits）計劃： 在加州州立理工大學波莫納分校（Cal Poly Pomona）方程式SAE車隊與「進入賽道之路」（Path to the Pits）展位，發掘汽車工程與賽車背後的創新與熱情。「進入賽道之路」（Path to the Pits）是一項獨特的計劃，旨在為年輕人提供美國全國範圍內的賽車與職業導師指導機會。
- DoVE寵物領養：DoVE Project是一個非牟利組織，旨在透過專注於人道行動，終止狗狗貿易，並在現場創造可持續的途徑，邁向更具同情心的未來。
- 「Hyundai Interactive」互動展位：別錯過位於南中庭（South Atrium）的現場Hyundai展位，看看Hyundai N系列車型，並參加Hyundai賽車挑戰，與其他入場觀眾一較高下。
- Nikola： 來看看Nikola Motors如何開發零排放卡車和能源基礎設施，專注於氫燃料電池和電池電動技術，推動可持續的商業運輸。
- SPARQ： 與專家交談，了解他們如何建立未來的汽車人工智能（A.I.）發展。SPARQ透過將市場上任何車輛轉化為人工智能（AI）系統，使車主能夠直接與之互動。
- 蒙特雷賽車節典藏車展（Monterey Motorsports Festival Concours）：這場展會中的展覽將展示價值達2000萬美元的奢華車輛、異國車型、經典車款及超級跑車。
- 「Al & Ed's Exclusive」： 「Al & Ed's Exclusive」將展示一系列令人驚嘆的車輛，突顯最新的頂級車後市場技術——從音響系統和車載娛樂到導航與車輛追蹤。
- 黑色經典汽車俱樂部（Black Classics Car Club）： 該車會展示一系列經典及復古車輛，並透過募捐活動、慈善事業以及擔任社區榜樣，支持南加州社區。
- Chariots： 今年洛杉磯車展的官方商品供應商。這個洛杉磯品牌的使命是將風格與品味帶入汽車生活方式的世界。
- South Bay Popups： 展出的是代表洛杉磯車文化各個面向的車輛，從改裝低底盤車和摩托車，到深受喜愛的街車和廂型車。
- 數碼超速模擬賽車（SIM Racing）與電子競技（Esports）： 2024年洛杉磯車展首次推出官方模擬賽車（Sim Racing）與電子競技（Esports）活動，現場設有專業模擬賽車設備、競技遊戲區、互動展示以及一系列精彩贈品，包括Next Level Racing模擬賽車設備、Thrustmaster遊戲手柄與控制器，以及定制組裝的電腦。
除此之外，尚有更多精彩活動，包括週末美食卡車、親子活動、名人與運動員簽名會、豪華汽車試乘、珍貴收藏品展出，讓大家在每個角落人都能發掘新驚喜。
洛杉磯車展將開放至12月1日（包括感恩節）。營業時間為：11月27日（週三）上午11時至晚上7時；11月28日（週四）上午9時至下午4時；11月29日（週五）至11月30日（週六）上午9時至晚上10時；及12月1日（週日）上午9時至下午6時。
門票
洛杉磯車展門票現已開始發售，可在laautoshow.com/tickets使用信用卡或銀行卡在線購買。請於X、Facebook、Instagram或LinkedIn上關注洛杉磯車展（LA Auto Show），並於laautoshow.com登記以獲取通知，隨時掌握最新車展新聞、更新和資訊。
Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA簡介
成立於1907年的Los Angeles Auto Show™，獲公認為是世界上最具影響力的汽車活動之一。此車展慶祝洛杉磯市民對汽車的悠久熱愛，並為汽車界提供全球首次亮相、科技與創新的平台。
洛杉磯車展將開放至12月1日（星期日），展期將持續10天，包括感恩節假期。這為準汽車買家、業界高層、影響力者、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭，帶來萬勿錯過的活動。LA Auto Show 假洛杉磯會展中心舉行，這除了為洛杉磯帶來數億美元經濟、刺激當地就業市場，也成為洛杉磯會議中心最大收入來源。
11月21日「AutoMobility LA 2024」媒體及行業日呈現了一系列突破性的首度亮相和公告，並且舉行了一場會議，匯聚了汽車與科技領域的領軍人物。各專家在AutoMobility LA的主舞台上，透過一系列演講和座談會，深入探討了業界最迫切的議題。
傳媒聯絡
Kat Kirsch
[email protected]
Tania Weinkle
[email protected]
Los Angeles Auto Show
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article