2024年洛杉磯車展將為各年齡層的入場訪客呈現無與倫比的賓客體驗、全新車型首度亮相及特別展覽，吸引全球車迷匯聚一堂

洛杉磯2024年11月28日 /美通社/ -- 還有充足的時間來體驗洛杉磯車展（Los Angeles Auto Show®）！洛杉磯車展將開放至12月1日（星期日），包括感恩節（11月28日）。所有年齡層的入場訪客均可在洛杉磯會議中心（Los Angeles Convention Center）欣賞特別展覽、主要景點，並觀賞數百輛新車展示，還有刺激的試乘和試駕體驗等您來挑戰。

車迷和購車者受邀在同一地點，親身觸摸、感受並體驗所有全新車型，包括轎車、SUV和卡車，涵蓋汽油、混合動力及電動選擇。來自30個頂級品牌的車型將一一呈現，品牌包括：Acura、Alfa Romeo、Buick、Cadillac、Chevrolet、Chrysler、Dodge、Fiat、Ford、Genesis、GMC、Honda、Hummer、Hyundai、INEOS、Jeep、Kia、Lucid、Nissan、Polestar、Porsche DTLA、RAM、Rivian、Subaru、Tesla、Toyota、VinFast、Volkswagen及Volvo。

試駕和試乘是以安全、無壓力的環境中，體驗最新車型的最佳方式。今年的洛杉磯車展在洛杉磯會議中心內外設有多個試駕賽道體驗區。購票包含內容：

位於南展館（South Hall）外的Ampure電動汽車大道： 專屬的半私人試駕賽道，供入場訪客體驗最新的電動車型。可供體驗的車輛：提供體驗的車輛包括：Cadillac LYRIQ（僅限週末）；Chevrolet Silverado、Blazer和Equinox；Kia EV9 GT-Line、EV6 GT和EV6 GT-Line；Lucid Air；Rivian R1T和R1S；以及VinFast VF8和VF9

專屬的半私人試駕賽道，供入場訪客體驗最新的電動車型。可供體驗的車輛：提供體驗的車輛包括：Cadillac LYRIQ（僅限週末）；Chevrolet Silverado、Blazer和Equinox；Kia EV9 GT-Line、EV6 GT和EV6 GT-Line；Lucid Air；Rivian R1T和R1S；以及VinFast VF8和VF9 Gilbert Lindsay廣場街頭試駕： 親自駕駛並試乘最新車型，駛上洛杉磯市中心的街道。在無壓力的環境中，與城市脈動同行，入場訪客可親身體驗潛在下一部車輛的卓越性能。可供體驗的車輛：Chrysler Pacifica；Dodge Hornet和Durango；Fiat 500e；Jeep Wrangler、Gladiator、Grand Wagoneer和Wagoneer；Ram 2500和1500；Subaru Ascent Onyx Edition、BRZ tS、Crosstrek Sport、Crosstrek Wilderness、Forester Touring、Impreza RS、Legacy Sport、Outback Onyx Edition XT、Outback Wilderness、Solterra Touring和WRX TR；Tesla Cybertruck、Model S、Model X、Model 3和Model Y；Volvo XC90 T8、XC40 Recharge、EX90和EX30。

親自駕駛並試乘最新車型，駛上洛杉磯市中心的街道。在無壓力的環境中，與城市脈動同行，入場訪客可親身體驗潛在下一部車輛的卓越性能。可供體驗的車輛：Chrysler Pacifica；Dodge Hornet和Durango；Fiat 500e；Jeep Wrangler、Gladiator、Grand Wagoneer和Wagoneer；Ram 2500和1500；Subaru Ascent Onyx Edition、BRZ tS、Crosstrek Sport、Crosstrek Wilderness、Forester Touring、Impreza RS、Legacy Sport、Outback Onyx Edition XT、Outback Wilderness、Solterra Touring和WRX TR；Tesla Cybertruck、Model S、Model X、Model 3和Model Y；Volvo XC90 T8、XC40 Recharge、EX90和EX30。 位於南展館（South Hall）的現場電動車試駕賽道，包括Hyundai、VW和Nissan品牌： 在會議中心南展館（South Hall）的展示區，您可以在一個無縫整合的沉浸式體驗中心，試駕最新的Hyundai、VW和Nissan車型。室內提供試駕的車輛包括：室內提供試駕的車輛包括： Hyundai IONIQ 5 N、IONIQ 5、IONIQ 6 和 KONA Electric；Nissan ARIYA；以及Volkswagen ID. Buzz

在會議中心南展館（South Hall）的展示區，您可以在一個無縫整合的沉浸式體驗中心，試駕最新的Hyundai、VW和Nissan車型。室內提供試駕的車輛包括：室內提供試駕的車輛包括： Hyundai IONIQ 5 N、IONIQ 5、IONIQ 6 和 KONA Electric；Nissan ARIYA；以及Volkswagen ID. Buzz 位於南展館（South Hall）和西展館（West Hall）的Camp Jeep 及Ford Bronco Built Wild - SUV 和卡車極限驚險試駕體驗： 在專業駕駛員的帶領下，挑戰各種艱難障礙，體驗Ford Bronco和Jeep越野車的卓越性能。Ford Bronco Built Wild展示區提供Bronco Badlands的試駕體驗，Camp Jeep則提供Jeep Gladiator Rubicon、Wrangler、Rubicon 392和Wrangler Rubicon 4XE的極限驚險試駕。

今年的洛杉磯車展為各年齡層和不同興趣的車迷提供了難忘的體驗，並推出以下精彩活動：

由現場汽車專家帶領的貴賓專屬導覽之旅（VIP Guided Tours） 。每場導覽將針對車迷的興趣，重點介紹車展的不同區域。

。每場導覽將針對車迷的興趣，重點介紹車展的不同區域。 「 All Roads Stage 」是充滿活力的中心，展示通往洛杉磯汽車文化核心的獨特車輛之路。「MrCarSounds」以驚人能力模仿車輛引擎聲音而聞名，將於11月27日和28日展示其自訂的BMW E92 M3；而基於Jaguar XJS底盤打造的高性能車輛TWR，則將於11月29日至12月1日展出。

」是充滿活力的中心，展示通往洛杉磯汽車文化核心的獨特車輛之路。「MrCarSounds」以驚人能力模仿車輛引擎聲音而聞名，將於11月27日和28日展示其自訂的BMW E92 M3；而基於Jaguar XJS底盤打造的高性能車輛TWR，則將於11月29日至12月1日展出。 「 美國西岸海關體驗（West Coast Customs Experience） 」是一個充滿動力的展示，由美國西岸海關（West Coast Customs）呈現，展出獨一無二的車輛及令人驚嘆的自訂車輛、低趴車、豪華車、經典車、巡航車、肌肉車及改裝車，其中還包括多款珍貴藝術車首次亮相於洛杉磯車展。

」是一個充滿動力的展示，由美國西岸海關（West Coast Customs）呈現，展出獨一無二的車輛及令人驚嘆的自訂車輛、低趴車、豪華車、經典車、巡航車、肌肉車及改裝車，其中還包括多款珍貴藝術車首次亮相於洛杉磯車展。 豐田Toyota SoCal： 洛杉磯體育明星：豐田Toyota SoCal將邀請洛杉磯頂尖體育明星亮相洛杉磯車展！請於11月29日晚上6至7時前來豐田展區（Toyota Display），與查格斯隊（Chargers）球員Brenden Rice見面；或於12月1日中午12至1時，與洛杉磯國王隊（LA Kings）球員Anže Kopitar會面。

洛杉磯體育明星：豐田Toyota SoCal將邀請洛杉磯頂尖體育明星亮相洛杉磯車展！請於11月29日晚上6至7時前來豐田展區（Toyota Display），與查格斯隊（Chargers）球員Brenden Rice見面；或於12月1日中午12至1時，與洛杉磯國王隊（LA Kings）球員Anže Kopitar會面。 由Fox Factory呈獻的黑寡婦卡車（南展館）： 以將卡車從工廠直接改造為堅固、高性能車輛而聞名，黑寡婦卡車（Black Widow Trucks）結合先進的懸掛技術和定制風格，打造出引人注目的越野卡車，讓人過目難忘。

以將卡車從工廠直接改造為堅固、高性能車輛而聞名，黑寡婦卡車（Black Widow Trucks）結合先進的懸掛技術和定制風格，打造出引人注目的越野卡車，讓人過目難忘。 加州州立理工大學波莫納分校（Cal Poly Pomona）方程式FSE車隊與「進入賽道之路」（Path to the Pits）計劃： 在加州州立理工大學波莫納分校（Cal Poly Pomona）方程式SAE車隊與「進入賽道之路」（Path to the Pits）展位，發掘汽車工程與賽車背後的創新與熱情。「進入賽道之路」（Path to the Pits）是一項獨特的計劃，旨在為年輕人提供美國全國範圍內的賽車與職業導師指導機會。

在加州州立理工大學波莫納分校（Cal Poly Pomona）方程式SAE車隊與「進入賽道之路」（Path to the Pits）展位，發掘汽車工程與賽車背後的創新與熱情。「進入賽道之路」（Path to the Pits）是一項獨特的計劃，旨在為年輕人提供美國全國範圍內的賽車與職業導師指導機會。 DoVE寵物領養： DoVE Project是一個非牟利組織，旨在透過專注於人道行動，終止狗狗貿易，並在現場創造可持續的途徑，邁向更具同情心的未來。

DoVE Project是一個非牟利組織，旨在透過專注於人道行動，終止狗狗貿易，並在現場創造可持續的途徑，邁向更具同情心的未來。 「Hyundai Interactive」互動展位： 別錯過位於南中庭（South Atrium）的現場Hyundai展位，看看Hyundai N系列車型，並參加Hyundai賽車挑戰，與其他入場觀眾一較高下。

別錯過位於南中庭（South Atrium）的現場Hyundai展位，看看Hyundai N系列車型，並參加Hyundai賽車挑戰，與其他入場觀眾一較高下。 Nikola： 來看看Nikola Motors如何開發零排放卡車和能源基礎設施，專注於氫燃料電池和電池電動技術，推動可持續的商業運輸。

來看看Nikola Motors如何開發零排放卡車和能源基礎設施，專注於氫燃料電池和電池電動技術，推動可持續的商業運輸。 SPARQ： 與專家交談，了解他們如何建立未來的汽車人工智能（A.I.）發展。SPARQ透過將市場上任何車輛轉化為人工智能（AI）系統，使車主能夠直接與之互動。

與專家交談，了解他們如何建立未來的汽車人工智能（A.I.）發展。SPARQ透過將市場上任何車輛轉化為人工智能（AI）系統，使車主能夠直接與之互動。 蒙特雷賽車節典藏車展（Monterey Motorsports Festival Concours）： 這場展會中的展覽將展示價值達2000萬美元的奢華車輛、異國車型、經典車款及超級跑車。

這場展會中的展覽將展示價值達2000萬美元的奢華車輛、異國車型、經典車款及超級跑車。 「Al & Ed's Exclusive」： 「Al & Ed's Exclusive」將展示一系列令人驚嘆的車輛，突顯最新的頂級車後市場技術——從音響系統和車載娛樂到導航與車輛追蹤。

「Al & Ed's Exclusive」將展示一系列令人驚嘆的車輛，突顯最新的頂級車後市場技術——從音響系統和車載娛樂到導航與車輛追蹤。 黑色經典汽車俱樂部（Black Classics Car Club）： 該車會展示一系列經典及復古車輛，並透過募捐活動、慈善事業以及擔任社區榜樣，支持南加州社區。

該車會展示一系列經典及復古車輛，並透過募捐活動、慈善事業以及擔任社區榜樣，支持南加州社區。 Chariots： 今年洛杉磯車展的官方商品供應商。這個洛杉磯品牌的使命是將風格與品味帶入汽車生活方式的世界。

今年洛杉磯車展的官方商品供應商。這個洛杉磯品牌的使命是將風格與品味帶入汽車生活方式的世界。 South Bay Popups： 展出的是代表洛杉磯車文化各個面向的車輛，從改裝低底盤車和摩托車，到深受喜愛的街車和廂型車。

展出的是代表洛杉磯車文化各個面向的車輛，從改裝低底盤車和摩托車，到深受喜愛的街車和廂型車。 數碼超速模擬賽車（SIM Racing）與電子競技（Esports）： 2024年洛杉磯車展首次推出官方模擬賽車（Sim Racing）與電子競技（Esports）活動，現場設有專業模擬賽車設備、競技遊戲區、互動展示以及一系列精彩贈品，包括Next Level Racing模擬賽車設備、Thrustmaster遊戲手柄與控制器，以及定制組裝的電腦。

除此之外，尚有更多精彩活動，包括週末美食卡車、親子活動、名人與運動員簽名會、豪華汽車試乘、珍貴收藏品展出，讓大家在每個角落人都能發掘新驚喜。

洛杉磯車展將開放至12月1日（包括感恩節）。營業時間為：11月27日（週三）上午11時至晚上7時；11月28日（週四）上午9時至下午4時；11月29日（週五）至11月30日（週六）上午9時至晚上10時；及12月1日（週日）上午9時至下午6時。

門票

洛杉磯車展門票現已開始發售，可在laautoshow.com/tickets使用信用卡或銀行卡在線購買。請於X、Facebook、Instagram或LinkedIn上關注洛杉磯車展（LA Auto Show），並於laautoshow.com登記以獲取通知，隨時掌握最新車展新聞、更新和資訊。

Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA簡介

成立於1907年的Los Angeles Auto Show™，獲公認為是世界上最具影響力的汽車活動之一。此車展慶祝洛杉磯市民對汽車的悠久熱愛，並為汽車界提供全球首次亮相、科技與創新的平台。

洛杉磯車展將開放至12月1日（星期日），展期將持續10天，包括感恩節假期。這為準汽車買家、業界高層、影響力者、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭，帶來萬勿錯過的活動。LA Auto Show 假洛杉磯會展中心舉行，這除了為洛杉磯帶來數億美元經濟、刺激當地就業市場，也成為洛杉磯會議中心最大收入來源。

11月21日「AutoMobility LA 2024」媒體及行業日呈現了一系列突破性的首度亮相和公告，並且舉行了一場會議，匯聚了汽車與科技領域的領軍人物。各專家在AutoMobility LA的主舞台上，透過一系列演講和座談會，深入探討了業界最迫切的議題。

傳媒聯絡

Kat Kirsch

[email protected]

Tania Weinkle

[email protected]

Los Angeles Auto Show