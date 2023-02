23. AUSGABE DES HABANO FESTIVALS ERÖFFNET

Vom 27. Februar bis zum 3. März begrüßt Havanna Afi­ci­o­na­dos, Fachleute und Experten aus aller Welt

Montecristo, Bolívar und Partagás sind die wichtigsten Marken, die bei dieser neuen Ausgabe des Habano-Festivals vorgestellt werden

Livemusik, Gastronomie und das Beste der kubanischen Kultur strömen wieder einmal in die karibische Hauptstadt, um die Welt der Habanos zu feiern

HAVANNA, 21. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Havanna wirft sich wieder in Schale, um die 23. Ausgabe des Habano-Festivals auszurichten und damit zur Welthauptstadt dieses einzigartigen Produkts zu werden. Zwischen Montag, den 27. Februar, und Freitag, den 3. März versammeln sich Afi­ci­o­na­dos, Experten und Fachleute rund um den wohl besten Tabak der Welt und würdigen unter anderem drei der renommiertesten Marken von Habanos, S.A.: Montecristo, Bolívar und Partagás.

Feria Comercial XXII Festival del Habano // Habanos, S.A.

Auf dem Programm der Festwoche stehen zahlreiche Aktivitäten, Workshops, Vorträge und Präsentationen, bei denen Habanos im Mittelpunkt steht und die darauf abzielen, das Wissen über seine Tradition und seine gesamte Wertschöpfungskette zu vermitteln.

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden die Teilnehmer aus mehr als 110 Ländern die Neuheiten, die Habanos, S.A. während des Festivals vorstellen wird, aus erster Hand kennenlernen.

Die 23. Ausgabe des Habano-Festivals beginnt mit der Eröffnung der Trade Fair, dem wichtigsten Treffpunkt für Fachleute aus der Tabakbranche, Hersteller von Premiumprodukten und Kunsthandwerker. In diesem Jahr sind mehr als 270 Aussteller aus 10 Ländern vertreten. Am selben Abend findet im Club Habana die erste spezielle Veranstaltung mit einem Willkommensabend statt, bei dem sich alles um Montecristo und seine geschätzte „Línea Open" dreht und bei dem die jüngste Neuheit vorgestellt wird.

Der Abend zur Wochenmitte findet im El Laguito Protocol Room statt und wird Bolívar und La Casa del Habano vorstellen. Mit der Präsentation einer neuen Vitola werden das 121-jährige Bestehen der Marke und die weltweite Bedeutung des internationalen Netzes von Franchise-Fachgeschäften gefeiert.

Den krönenden Abschluss des lang ersehnten Habano-Festivals bildet der Gala-Abend am Freitag, dem 3. März, in der Pabexpo. Dieser glanzvolle Abend ist der Partagás-Zigarre gewidmet. Zu den wichtigsten Programmpunkten des Festivals gehören die Verleihung der Habanos-Preise und die traditionelle Humidor-Auktion, deren Erlös wie üblich dem kubanischen Gesundheitssystem zugutekommt.

EINE WOCHE VOLLER AKTIVITÄTEN

Parallel dazu beginnt das Internationale Seminar mit der Konferenz „Die Marke Partagás aus der Sicht von Vitolfilia", die von Fernando González García, Präsident des kubanischen Vitolfilia-Verbandes, und Zoe Nocedo, ebenfalls Mitglied des Verbandes, im Havanna Convention Center präsentiert wird. Während der gesamten Woche finden dort verschiedene Meisterkurse zum Herstellungsprozess von Habanos sowie Verkostungen und Kombinationen mit verschiedenen Produkten statt.

Ebenfalls auf dem Programm steht die spannende Neuauflage der Habanos World Challenge, bei der die Teilnehmer in Zweier-Teams ihr Wissen und ihre Kompetenz zu den verschiedenen Phasen der Habano-Herstellung und des Habano-Genusses unter Beweis stellen müssen. Die Nachfolger von Tarek Gamayel und Fadi Hammad, den Gewinnern der vorherigen Ausgabe, werden durch eine Reihe von Tests ermittelt, die die Teilnehmer bestehen müssen.

Abgerundet wird das Programm des 23. Habano-Festivals durch Besichtigungen von Plantagen, die in diesem Jahr in der Region Vuelta Abajo in der Provinz Pinar del Río* stattfinden, sowie durch Besuche der Fabriken Partagás und La Corona, um den gesamten Prozess der Habano-Herstellung aus erster Hand kennenzulernen.

* Geschützte Ursprungsbezeichnungen

