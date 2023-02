TERÁ INÍCIO A 23ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DO HABANO FESTIVAL

De 27 de fevereiro a 3 de março, Havana receberá aficionados, profissionais e especialistas de todo o mundo

Montecristo, Bolívar e Partagás serão as principais marcas apresentadas nesta nova edição do Habano Festival

Mais uma vez, a música ao vivo, a gastronomia e o melhor da cultura cubana inundarão a capital do Caribe para homenagear o mundo da Habanos

HAVANA, 21 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A cidade de Havana mais uma vez se prepara para realizar a 23ª edição do Habano Festival e assim, se tornar a capital mundial deste produto único. Entre segunda-feira, 27 de fevereiro, e sexta-feira, 3 de março, aficionados, especialistas e profissionais se reunirão para falar daquele que é considerado o melhor tabaco do mundo e homenagearão três das marcas mais prestigiadas da Habanos, S.A.: Montecristo, Bolívar e Partagás, entre outras.

Feria Comercial XXII Festival del Habano // Habanos, S.A.

Para esta celebração de uma semana, uma série de atividades, oficinas, palestras e apresentações foram preparadas tendo a Habanos como tema central e com o objetivo de continuar a transmitir e compartilhar o conhecimento tanto da sua tradição quanto de toda a sua cadeia de valor.

Como nas edições anteriores, participantes de mais de 110 países poderão ver em primeira mão as novidades que a Habanos, S.A. apresentará durante o Festival.

A 23ª edição do Habano Festival começará com a abertura da Feira, o ponto de encontro mais importante para profissionais do setor de tabaco, fabricantes de produtos premium e artesãos. A edição deste ano reúne mais de 270 expositores de 10 países. Nessa mesma noite, o Club Habana realizará a primeira das noites especiais com uma Noite de boas-vindas, cujo foco será concentrado na marca Montecristo e sua muito apreciada Línea Open, e durante a qual sua mais recente novidade será apresentada.

A noite do meio da semana será realizada no Salão de Protocolo de El Laguito e apresentará a marca Bolívar e a La Casa del Habano. Os 121 anos da marca e a importância mundial da rede internacional de lojas especializadas franqueadas serão comemorados com a apresentação de uma nova vitola.

A grande final deste tão esperado Habano Festival será a Noite de Gala que ocorrerá na sexta-feira, 3 de março, no Pabexpo. Essa noite mágica será dedicada à Partagás. Um dos momentos mais importantes do Festival será a Cerimônia de premiação da Habanos e o tradicional leilão de umidores, cuja arrecadação, como de costume, será revertida para o Sistema de Saúde Pública de Cuba.

UMA SEMANA CHEIA DE ATIVIDADES

Paralelamente, o Seminário International terá início com a conferência "The Partagás brand as seen through Vitolfilia" (A marca Partagás, do ponto de vista da Vitolfilia), apresentada por Fernando González García, presidente da Associação Cubana de Vitolfilia, e Zoe Nocedo, membro da associação, no Centro de Convenções de Havana. Diferentes aulas sobre o processo de elaboração dos Habanos ministradas por especialistas, além de degustações e harmonizações com diferentes produtos, serão realizadas no mesmo local ao longo da semana.

Também experimentaremos o entusiamo de uma nova edição do Habanos World Challenge no qual os participantes, em duplas, terão que demonstrar seus conhecimentos e domínio sobre os diferentes estágios de fabricação e do prazer do Habano. Os sucessores de Tarek Gamayel e Fadi Hammad, vencedores da última edição, serão determinados por meio de uma série de provas pelos quais os concorrentes terão que passar.

O programa de atividades do23° Habano Festival será concluído com visitas a plantações, que neste ano serão realizadas em Vuelta Abajo, região de Pinar del Río*, bem como visitas às fábricas da Partagás e La Corona para obter conhecimento em primeira mão sobre todo o processo de fabricação do Habano.

* (P.A.O.) Protected Appellations of Origin.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005997/Feria_Comercial_Habanos.jpg

FONTE Habanos, S.A.

SOURCE Habanos, S.A.