2G Energy obtiene el mayor pedido en la historia de la empresa y acelera la expansión de centros de datos en Norteamérica

ST. AUGUSTINE, Florida, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- 2G Energy North America, proveedor líder de soluciones de energía descentralizada y sistemas de cogeneración (CHP, por sus siglas en inglés), anunció hoy su apoyo al mayor pedido en la historia de 2G Energy AG mediante el segmento de negocio de centros de datos de rápido crecimiento de la empresa.

El proyecto, adjudicado por un cliente confidencial en Norteamérica, incluye el despliegue de sistemas de generación de energía en contenedores con capacidad de generación de más de 100 MW, junto con servicios de puesta en servicio en el lugar. Se prevé que las entregas comiencen en la segunda mitad de 2026 y continúen durante varios años.

El pedido representa un hito importante para 2G Energy North America a medida que la demanda de infraestructura de energía resiliente y de rápido despliegue continúa acelerándose en los sectores de centros de datos e inteligencia artificial. Debido a que las limitaciones de la red, los retrasos en la interconexión y la creciente demanda de energía desafían el desarrollo de la infraestructura digital en toda Norteamérica, las soluciones de energía descentralizada se están volviendo fundamentales para mantener el tiempo de actividad, la escalabilidad y la resiliencia operativa.

"Este pedido representa un momento decisivo para 2G y convalida la creciente demanda de infraestructura energética descentralizada y altamente confiable en Norteamérica," afirmó Pablo Hofelich, director ejecutivo de 2G Energy AG. "A medida que los centros de datos y las instalaciones críticas continúan enfrentando desafíos energéticos sin precedentes, 2G se encuentra en una posición única para ofrecer soluciones energéticas escalables, eficientes y de rápido despliegue".

El proyecto incluye una gran flota de plantas de energía en contenedores diseñadas para una alta disponibilidad, despliegue modular y confiabilidad operativa a largo plazo. Con el respaldo de más de 10,000 sistemas instalados en todo el mundo, las tecnologías de 2G continúan respaldando aplicaciones de infraestructura crítica en industrias de alto consumo energético.

Para respaldar el crecimiento continuo a nivel mundial y la ejecución de proyectos a gran escala, 2G expandió recientemente la capacidad de producción en su sede de Heek, Alemania. La expansión fortalece la capacidad de la empresa para atender al creciente mercado norteamericano, mientras continúa apoyando a los clientes en todo el mundo.

"Este logro refleja años de inversión en tecnología, escalabilidad de producción e integración de energía digital," señaló Frank Grewe, director de Tecnología de 2G Energy AG. "Nuestra capacidad para entregar de manera eficiente sistemas en contenedores fabricados en serie, brinda a los clientes la confianza de que 2G puede ejecutar los proyectos a la escala y velocidad que requieren los proyectos de infraestructura modernos".

El pedido refuerza aún más la importancia estratégica del mercado de infraestructura de centros de datos e inteligencia artificial dentro de la estrategia de crecimiento a largo plazo de 2G. A medida que los desarrolladores y las empresas de servicios públicos continúan buscando alternativas resilientes para superar las limitaciones de la red y los retrasos en el suministro de energía, 2G Energy North America permanece enfocada en ofrecer soluciones energéticas escalables en el lugar, diseñadas para la próxima generación de infraestructura crítica.

2G Energy opera actualmente en más de 50 países en todo el mundo y continúa expandiendo su presencia en Norteamérica mediante ingeniería, ejecución de proyectos, soporte de servicio y alianzas estratégicas en todo Estados Unidos y Canadá.

Acerca de 2G Energy

El Grupo 2G Energy AG es un fabricante y proveedor líder de sistemas de suministro de energía descentralizada a nivel internacional. La empresa desarrolla, produce e instala soluciones integrales en el creciente mercado de sistemas de cogeneración altamente eficientes, grandes bombas de calor y generadores de carga máxima.

El portafolio de productos de 2G incluye sistemas que funcionan con gas natural, biogás, hidrógeno y otros combustibles de baja emisión de carbono, lo que permite a los clientes mejorar la resiliencia, la eficiencia y la sostenibilidad en aplicaciones de infraestructura crítica.

Con más de 10,000 sistemas instalados en todo el mundo y operaciones que abarcan más de 50 países, 2G Energy continúa impulsando la generación de energía descentralizada mediante la innovación, la integración digital de redes y las tecnologías de alta eficiencia.

Contactos para los medios:

Kimberley Padro-Geores

gerente de Marketing, Norteamérica

2G Energy Inc.

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Stefan Liesner

director de Asuntos Públicos y Relaciones Públicas

2G Energy AG

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FUENTE 2G Energy