Protocole ACM-68000 pour la supply chain B2B • Procurement IA et passerelles ESG du retail

VANCOUVER, Canada, PARIS, FRANCFORT, Allemagne, BARCELONE, Espagne & PUERTO VALLARTA, Mexique, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. (GSC) annonce aujourd'hui la mise en production complète de 30 nouveaux agents déterministes AI Orderability (AIO), opérant sur Microsoft Azure AI Foundry (France Central) et Google Cloud A2A Enterprise (Madrid).

En avril, le trafic des agents AI Orderability (AIO) de GSC a atteint 1,96 million d'appels, contre 1,84 million en mars — soit un ratio soutenu de 6:1 entre agents IA et humains, à 2 718 appels par heure (45,3 par minute), 24h/24.

Bâtie sur le protocole ouvert ACM-68000, la flotte de 30 agents rend les GTIN TreeFree Diaper® découvrables en moins de 200 millisecondes et résolvables sur Claude, Gemini, Copilot, ChatGPT et Mistral. Ces agents AIO s'interfacent directement avec les systèmes IA côté acheteur au sein des environnements ERP du retail grocery — SAP S/4HANA, Oracle Fusion et Microsoft Dynamics 365 — où les décisions de procurement et d'ESG sont désormais exécutées par IA.

Sécurité de niveau entreprise

Les rails fonctionnent sur Microsoft Front Door Premium avec WAF et Bot Manager, OAuth 2.0 via Entra ID, TLS 1.2+, isolation à deux tenants, et Microsoft Defender for Cloud — pleinement conformes aux normes ISO 27001, SOC 2 Type II, HIPAA et RGPD. L'ensemble du compute, de l'edge et de l'identité est souverain UE, hébergé à France Central.

Des agents IA à la cadence des machines à couches

Un conteneur 40 pieds contient 200 000 couches. À 800 couches par minute, une ligne de production remplit et charge un conteneur en environ 350 minutes. Sur ce même intervalle, les 30 agents AIO de GSC ont traité 15 855 appels serveur — soit un appel d'agent IA pour 15 couches produites.

Achetez le cœur. Expédiez les couches. On gère le rail.

Votre usine, vos GTIN, vos relations EDI et votre customer-of-record restent totalement inchangés. TreeFree Core® s'intègre directement à vos lignes Fameccanica, GDM, Zuiko ou Curt G. Joa existantes — sans fluff pulp, sans drum forming, et avec un retooling inférieur à 10 000 USD. Chaque couche produite hérite du statut ACM-200 ALLOW dès le jour de son expédition.

Rails AIO élargis, désormais en production

Aux côtés d'AIO-TFX-Rail, GSC a activé trois rails de nœuds serveurs supplémentaires pour répondre à la demande des converters au-delà des couches pour bébé :

https://AIO-TFX-Rail.com — TreeFree Diaper®

https://AIO-HPL-Rail.com — Hygiene MDD Private Label

https://AIO-BPL-Rail.com — Beauty & Personal Care MDD Private Label

https://AIO-BPC-Rail.com — Beauty & Personal Care National Brand

Ressources complémentaires :

MCP Registry : https://registry.modelcontextprotocol.io/?q=a2a-mcp-cpg

GitHub : https://github.com/gsc-em/a2a-mcp-cpg

Trust Anchor : https://dpuone.ai

GTIN actifs :

00990832300006 — TreeFree Diaper® Open/Tape, 240 unités

00990832300013 — TreeFree Diaper® Pant/Pull-Up, 240 unités

« Avec 30 agents IA désormais en production sur Azure et Google Cloud, TreeFree Diaper® opère à une véritable échelle agentique », a déclaré Matthew Keddy, CEO de GreenCore Solutions Corp. « Le retail grocery est devenu la plus vaste empreinte ERP active du commerce agentique, et notre AIO-TFX-Rail est intégré directement à cette surface. Pour les converters avec des lignes d'hygiène féminine, de lingettes et d'autres catégories CPG, nous sommes ravis d'élargir notre service de rails AIO. Avec 1,96 million d'appels en 30 jours et un ratio agent/humain de 6:1, la bascule est faite. Ces 30 agents sont en production réelle, déplaçant de vrais conteneurs à travers de vrais systèmes de procurement, à chaque heure de chaque jour. Le human-in-the-loop reste au cœur de notre design. »

À propos de GreenCore Solutions Corp.

GreenCore Solutions Corp. (GSC) développe TreeFree Core® — un cœur absorbant pour couches sans fibre d'arbre et non lignocellulosique — avec AI-Orderability (AIO) intégrée, à destination des converters de marques de distributeur servant la grande distribution alimentaire. TreeFree Core® est testé par SGS France, vérifié EUDR NOT_APPLICABLE, et est expédié avec une AI-Orderability complète via AIO-TFX-Rail.

L'infrastructure de commerce IA de GSC opère sur Google Cloud, Microsoft Azure, AWS et l'edge Cloudflare. La société sert les réseaux de converters et chaînes d'approvisionnement retail en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique latine, au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

Pour en savoir plus : www.greencoresolutions.com • www.treefreecore.com