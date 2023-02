Vzdělávání dívek z celého světa v otázkách udržitelnosti podpoří 360 stipendií

NEW YORK, 6. února 2023 /PRNewswire/ -- Mladé ženy (15-17,5 let) z celého světa se nyní mohou hlásit do programu AFS Global STEM Accelerators – virtuálního výměnného programu s plným stipendiem v oblasti udržitelnosti, STEM (vědy, technologie, techniky a matematiky) a společenských dopadů.

Global Stem Accelerators’ voices echo the desire for a brighter and more inclusive future.

Program vede organizace AFS Mezikulturní programy (Intercultural Programs) , globální nezisková výměnná síť s více než 75 lety zkušeností v oblasti mezinárodního vzdělávání. Za úspěšné spuštění programu Accelerators obdržela AFS od vzdělávací komunity Diversity Abroad Cenu za vynikající výsledky v oblasti rozmanitosti a inkluze v mezinárodním vzdělávání (Excellence in Diversity and Inclusion in International Education, EDIIE) za rok 2022. 20 % stipendií bude vyčleněno speciálně pro uprchlice a dívky z vysídlených populací – ať už z důvodu války, násilí nebo přírodní katastrofy.

Program Accelerators je součástí širší pětileté stipendijní iniciativy , která si klade za cíl zapojit 5 000 mladých lidí z celého světa se zvláštním zaměřením na podporu žen. Iniciativu financuje společnost bp a na tvorbě studijního plánu spolupracují organizace AFS a Centrum pro strategii sociálního dopadu při Pensylvánské univerzitě. Cílovou skupinu AFS oslovuje s podporou mezinárodní nevládní organizace SPARK, která buduje perspektivy pro mladé lidi, zejména ženy a uprchlíky, v nestabilních komunitách po celém světě. Uživatelům program poskytuje podle potřeby také internetovou a technickou podporu.

Složení stipendistů z předchozích ročníků odráží rozmanitost, kterou má program za úkol podporovat: 20 % z nich byli uprchlíci nebo vysídlené osoby; 82 % se identifikovalo jako osoby jiné než bílé barvy pleti, 51 % pocházelo z nízkopříjmových domácností a 10 % bude prvním členem své rodiny, který dokončí střední školu.

Stipendistky AFS vyjadřují svou touhu po světlejší a inkluzivnější budoucnosti: „Pocházím z tradiční společnosti, kde dívky ani nemají právo chodit do školy." říká Harira, účastnice programu z Afghánistánu. „Účast v tomto programu je pro mě prvním krokem k naplnění mého snu poznat svět a získat možnost přispět k rozvíjení udržitelných společností."

Program Accelerators vrcholí vypracováním závěrečných projektů a prezentací z oblasti sociálních dopadů, které nabízejí potenciální řešení reálných světových problémů s důrazem na udržitelnost. Účastnice získají certifikát odborného vzdělání v globálních kompetencích pro společenské dopady, který uděluje AFS a Pensylvánská univerzita.

„Sledovat, jak velký zájem tyto nadané mladé ženy projevují, je pokaždé úžasný zážitek," říká výkonná viceprezidentka pro lidské zdroje a firemní kulturu ve společnosti bp Kerry Dryburghová. „Se svým odhodláním dosáhnout změn a dovednostmi, které si osvojí, jsou to budoucí hybatelky změn, vůdkyně a inovátorky."

Přihlášky lze podávat do 15. března 2023, první kohorta bude zahájena 13. května.

Další informace a přihlášky na adrese https://afs.org/global-stem/accelerators .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995738/AFS_Intercultural_Programs_Accelerators.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpg

SOURCE AFS Intercultural Programs