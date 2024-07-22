38 стажеров XCMG получили сертификаты IHK по новаторской китайско-немецкой программе

News provided by

XCMG Machinery

Jul 22, 2024, 19:39 ET

СЮЙЧЖОУ, Китай, 23 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- 38 стажеров из Технического колледжа XCMG успешно прошли строгую сертификацию, подтвердив квалификацию Немецкого промышленного механика (IHK), что стало важной вехой для международного профессионально-технического обучения. Церемония в честь первой группы китайско-немецкого курса «Blue Sea Elite» ознаменовала их всестороннюю оценку на разных этапах по различным наборам профессиональных навыков.

Continue Reading
38 XCMG Trainees Achieve German Industrial Mechanic (IHK) Certification in Groundbreaking Sino-German Program.
38 XCMG Trainees Achieve German Industrial Mechanic (IHK) Certification in Groundbreaking Sino-German Program.

Посвященное сертификации мероприятие, в ходе которого г-н Бауманн (Baumann), руководитель проекта организации Erfurt Education Center GmbH, и г-н Штайнбрюк (Steinbrück), глава экзаменационной комиссии Эрфуртской торгово-промышленной палаты, объявили результаты, прошло в техническом колледже XCMG, Сюйчжоу, Китай. Они похвалили студентов за их исключительную успеваемость и призвали их с новыми силами вносить свой вклад в глобальные инициативы XCMG.

Г-н Бауманн выразил свое восхищение интеллектом и навыками слушателей, продемонстрированными во время экзаменов на сертификат IHK. «Этот успех является свидетельством нашего тесного сотрудничества с XCMG и YaTang Bildung», — отметил он во время своего выступления.

Сертификаты вручали уважаемые преподаватели из Германии и Китая, в том числе г-н Ридель (Riedel) и г-н Джаст (Just) из организации Erfurt Education Center GmbH, а также экзаменаторы, г-н Штайнбрюк (Steinbrück) и г-н Бауманн (Baumann).

Ван Чжуан (Wang Chuang), представитель выдающегося выпуска программы «Blue Sea Elite», подчеркнул, что эта программа значительно расширила их профессиональные и всесторонние возможности в различных областях, в т. ч. знания в области электромеханических жидкостей и глобальное представление об обслуживании за рубежом.

Франк Белкнер (Frank Belkner), управляющий директор Erfurt Education Center GmbH, прокомментировал успех этого совместного проекта, назвав его образцом китайско-немецкого профессионального обучения. 

Чжан Хао (Zhang Hao), генеральный директор YaTang Bildung, отметил планы по углублению в будущем сотрудничества между Техническим колледжем XCMG и немецкими учебными заведениями для дальнейшего развития высококвалифицированных специалистов в рамках этой успешной модели.

Су Юань (Su Yuan), заместитель декана Технического колледжа XCMG, поблагодарил всех участников, благодаря которым были достигнуты такие замечательные результаты, тесно связанные с двойным системным подходом Германии, адаптированным на местном уровне XCMH для целостного международного развития специалистов.

В дальнейшем учреждение продолжит стремиться к углублению и актуализации китайско-германских совместных образовательных проектов, не прекращая поиск новых способов воспитания международных специалистов, обладающих навыками, которые соответствуют международным стандартам, соответствуют реалиям развития отрасли и адаптированы к потребностям бизнеса, и тем самым обеспечит мощный резерв квалифицированных кадров для трансформации и подъема региональной отрасли.

Для получения дополнительной информации о XCMG и международных достижениях этой организации посетите веб-сайт https://www.xcmgglobal.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2465770/38_XCMG_Trainees_Achieve_German_Industrial_Mechanic__IHK__Certification_Groundbreaking.jpg 

Also from this source

38 stážistov XCMG získava certifikáciu IHK v prelomovom čínsko-nemeckom programe

38 stážistov XCMG získava certifikáciu IHK v prelomovom čínsko-nemeckom programe

V rámci významného míľnika pre medzinárodné odborné vzdelávanie 38 stážistov z XCMG Technician College úspešne získalo náročný certifikát Nemecký...
38 XCMG-Auszubildende erlangen in einem bahnbrechenden deutsch-chinesischen Programm die IHK-Zertifizierung

38 XCMG-Auszubildende erlangen in einem bahnbrechenden deutsch-chinesischen Programm die IHK-Zertifizierung

In einem bedeutenden Meilenstein für die internationale Berufsausbildung haben 38 Auszubildende des XCMG Technician College erfolgreich die strenge...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Automotive

Image1

Transportation, Trucking & Railroad

Image1

Education

Image1

Construction & Building

News Releases in Similar Topics