38 stażystów XCMG uzyskało certyfikat IHK w przełomowym chińsko-niemieckim programie

XUZHOU, Chiny, 22 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- 38 stażystów z XCMG Technician College z powodzeniem zdało rygorystyczny niemiecki egzamin pozwalający uzyskać certyfikat mechanika przemysłowego (IHK), który stanowi kamień milowy w międzynarodowej edukacji zawodowej. Ceremonia, będąca uhonorowaniem pierwszej kohorty chińsko-niemieckiej klasy „Blue Sea Elite", uczciła ich kompleksową ocenę na wielu etapach w ramach różnych umiejętności.

Wydarzenie wręczenia certyfikatów odbyło się w XCMG Technician College w Xuzhou, Chiny, gdzie pan Baumann, kierownik projektu w Erfurt Education Center GmbH, oraz pan Steinbrück, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w Erfurt Chamber of Commerce and Industry, ogłosili wyniki. Pochwalili studentów za ich wyjątkowe osiągnięcia i zachęcili ich do wniesienia wkładu w globalne inicjatywy XCMG z nową energią.

Pan Baumann wyraził podziw dla inteligencji i umiejętności stażystów, które zaprezentowali podczas ocen IHK. „Sukces ten jest świadectwem naszej silnej współpracy z XCMG i YaTang Bildung" - zauważył w trakcie swojego przemówienia.

Certyfikaty zostały wręczone przez wybitnych instruktorów zarówno z Niemiec, jak i Chin, w tym pana Riedela i pana Justa z Erfurt Education Center GmbH, wraz z egzaminatorami panem Steinbrückiem i panem Baumannem.

Wang Chuang, przedstawiciel wybitnego absolwenta programu „Blue Sea Elite", podkreślił, jak ten program znacząco zwiększył profesjonalne i wszechstronne umiejętności. Program zapewnił obszerne szkolenie w różnych dziedzinach, w tym wiedzy z zakresu elektromechaniki płynów, i poszerzył globalną wizję uczestników, zwłaszcza w odniesieniu do usług za granicą.

Frank Belkner, dyrektor zarządzający Erfurt Education Center GmbH, skomentował sukces tego wspólnego projektu jako wzorcowego modelu w chińsko-niemieckiej edukacji zawodowej.

Zhang Hao, dyrektor generalny YaTang Bildung, podkreślił przyszłe plany pogłębienia współpracy między XCMG Technician College a niemieckimi instytucjami edukacyjnymi, aby jeszcze bardziej wzmocnić rozwój talentów o wysokich umiejętnościach w ramach tego udanego modelu.

Su Yuan, prodziekan XCMG Technician College, podziękował wszystkim uczestnikom za osiągnięcie tych wyjątkowych wyników, które ściśle korespondują z niemieckim podejściem opartym na dualnym systemie edukacji, dostosowanym lokalnie przez XCMG w celu wszechstronnego rozwoju międzynarodowych talentów.

W przyszłości instytucja będzie kontynuować wysiłki na rzecz pogłębiania i realizacji chińsko-niemieckich projektów edukacji współpracy, nieustannie poszukując nowych sposobów kształcenia międzynarodowych talentów, których umiejętności będą zgodne z międzynarodowymi standardami, nadążającymi za rozwojem przemysłu oraz dostosowanymi do potrzeb przedsiębiorstw. Celem jest zapewnienie solidnych zasobów wykwalifikowanych talentów, które przyczynią się do transformacji i rozwoju regionalnego przemysłu.

