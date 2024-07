38 stagiaires de XCMG obtiennent la certification IHK dans le cadre d'un programme sino-allemand novateur

XUZHOU, Chine, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Lors d'une étape importante pour l'enseignement professionnel international, 38 stagiaires du XCMG Technician College ont passé avec succès la rigoureuse certification allemande de mécanicien industriel (IHK). La cérémonie, qui marquait la première cohorte de la classe sino-allemande "Blue Sea Elite", a célébré leur évaluation complète à travers de multiples étapes et ensembles de compétences.

38 XCMG Trainees Achieve German Industrial Mechanic (IHK) Certification in Groundbreaking Sino-German Program.

L'événement de certification s'est tenu au XCMG Technician College à Xuzhou, en Chine, où M. Baumann, chef de projet chez Erfurt Education Center GmbH, et M. Steinbrück, chef du comité d'examen à la Chambre de commerce et d'industrie d'Erfurt, ont annoncé les résultats. Ils ont félicité les étudiants pour leurs performances exceptionnelles et les ont encouragés à contribuer aux initiatives mondiales de XCMG avec une vigueur renouvelée.

M. Baumann a exprimé son admiration pour l'intelligence et les compétences des stagiaires démontrées lors des évaluations de l'IHK. "Ce succès témoigne de notre étroite collaboration avec XCMG et YaTang Bildung", a-t-il déclaré lors de son discours.

Les certificats ont été remis par d'éminents instructeurs allemands et chinois, dont MM. Riedel et Just d'Erfurt Education Center GmbH, ainsi que les examinateurs MM. Steinbrück et Baumann.

Wang Chuang, un représentant des diplômés hors pair du programme "Blue Sea Elite", a souligné comment ce programme a considérablement amélioré leurs capacités professionnelles et globales dans divers domaines, y compris la connaissance des fluides électromécaniques et la vision globale des services à l'étranger.

Frank Belkner, directeur général d'Erfurt Education Center GmbH , a commenté la réussite de ce projet de collaboration comme modèle exemplaire de l'enseignement professionnel sino-allemand.

Zhang Hao, directeur général de YaTang Bildung , a souligné qu'il était prévu d'approfondir la coopération entre le XCMG Technician College et les établissements d'enseignement allemands afin d'améliorer encore le développement de talents hautement qualifiés dans le cadre de ce modèle réussi.

Su Yuan, vice-doyen du XCMG Technician College a remercié tous les participants impliqués dans l'obtention de ces résultats remarquables, qui s'alignent étroitement sur l'approche duale de l'Allemagne adaptée localement par XCMH pour le développement holistique de talents internationaux.

À l'avenir, l'institution poursuivra ses efforts pour approfondir et actualiser les projets d'éducation coopérative sino-allemands, en cherchant sans cesse de nouveaux moyens de former des talents internationalisés dotés de compétences conformes aux normes internationales, correspondant aux réalités du développement industriel et adaptées aux besoins des entreprises, fournissant ainsi un puissant réservoir de talents qualifiés pour la transformation et l'élévation de l'industrie régionale.

Pour plus d'informations sur XCMG et ses progrès internationaux, veuillez consulter le site https://www.xcmgglobal.com/.

