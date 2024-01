3DMakerpro fait ses débuts au CES 2024 avec une gamme de scanners 3D grand public

LAS VEGAS, 14 janvier 2024 /PRNewswire/ -- 3DMakerpro, pionnier de la technologie de numérisation 3D conviviale, a fait ses débuts au Consumer Electronics Show (CES) 2024 à Las Vegas du 9 au 12 janvier. Présentant une gamme variée de ses scanners 3D haut de gamme, 3DMakerPro a également levé le voile sur sa dernière innovation, Moose. Ce produit révolutionnaire est sur le point de changer la définition même de la technologie grand public.

3DMakerpro at CES 2024

Les autres produits de la marque, tels que Seal, Whale, Mole, Lynx et Magic Swift Plus, ont également fait l'objet d'une attention particulière lors de l'événement en raison de leur attrait avéré. Par exemple, lorsque Seal a été lancé pour la première fois sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo en août 2023, il a atteint un volume de ventes de plus d'un million de dollars américains. Parallèlement, Whale, un scanner 3D portable professionnel conçu par 3DMakerpro, a recueilli plus de 40 millions de yens sur Makuake, la principale plateforme japonaise de crowdfunding et de prévente, en janvier 2023. Il s'agit du scanner 3D professionnel le plus financé de l'histoire de la plateforme.

Selon Mordor Intelligence , le marché de la numérisation 3D devrait atteindre 7,16 milliards de dollars américains d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel moyen de 14,98 % entre 2024 et 2029. Ce potentiel de croissance s'explique par l'expansion des applications des scanners 3D dans diverses industries. Au-delà des secteurs industriels et manufacturiers traditionnels, les scanners 3D ont trouvé de nouvelles applications dans l'architecture, les soins de santé, la préservation du patrimoine culturel, le divertissement et l'électronique grand public. Les consommateurs recherchant de plus en plus des produits personnalisés, l'utilisation des scanners 3D dans les secteurs de l'électronique grand public et de la vente au détail devrait également augmenter.

3DMakerpro s'efforce d'étendre sa présence sur les marchés européen et nord-américain. La société considère l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, comme un marché important pour la numérisation 3D en raison de ses industries diverses et avancées telles que les soins de santé et la médecine, l'architecture et l'ingénierie, l'animation 3D, l'éducation et la recherche, le cinéma et le divertissement, etc. Ces secteurs offrent de vastes possibilités pour le développement et la croissance de la numérisation et de la modélisation 3D.

À l'heure actuelle, les scanners 3D grand public de 3DMakerpro détiennent une part de marché d'environ 40 % en Amérique du Nord. À l'avenir, 3DMakerpro s'engage à ouvrir une nouvelle ère pour les scanners 3D en fournissant une technologie haut de gamme, des prix compétitifs et un service client impeccable.

