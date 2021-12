3DS OUTSCALE, francuski flagowy dostawca chmury zapewniającej najwyższy poziom zaufania na całym świecie

- Strategia rozwoju 3DS OUTSCALE obejmuje cały świat.

- Pewna chmura z wieloma lokalizacjami, gwarantująca nienaruszalność i bezpieczeństwo danych zgodnie z przepisami lokalnymi

PARYŻ, 21 grudnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Wygląda na to, że francuski pionier obliczeń w chmurze i pierwszy we Francji podmiot, który uwierzył w IaaS — czyli firma 3DS OUTSCALE, będąca filią Dassault Systèmes — zajmuje niezmiennie pozycję lidera w branży. 3DS OUTSCALE dokłada starań, aby spełniać najbardziej rygorystyczne wymogi zgodności z przepisami poprzez certyfikację swojej organizacji i infrastruktury przez zaufane strony trzecie. Ponadto firma niedawno uzyskała odnowienie kwalifikacji SecNumCloud wydawanej przez ANSSI. Aby utrzymać się na czele, ta flagowa firma technologiczna stawia na doskonałość technologiczną, a także na wartości ludzkie, takie jak solidarność, etyka, odpowiedzialność społeczna czy równość. Aby szerzyć wypracowane we Francji doświadczenie i wiedzę poza jej granicami, 3DS OUTSCALE kontynuuje swój rozwój na świecie.

3DS OUTSCALE przyspiesza swoją strategię podboju międzynarodowego

Według raportu Gartnera wydatki na usługi związane z publicznymi chmurami w roku 2024 powinny osiągnąć 14,2% światowych wydatków na IT. Dlatego też silne przyspieszenie rozwoju 3DS OUTSCALE wpisuje się w ten trend.

Kilka miesięcy po otwarciu swojego oddziału azjatyckiego OUTSCALE K.K., który umożliwił wdrożenie oferty w trzech centrach danych w okolicach Tokio, 3DS OUTSCALE potwierdza swoje silne pragnienie eksportu poza granice Francji. Tworząc spółki na wszystkich rynkach docelowych, 3DS OUTSCALE gwarantuje nienaruszalność i bezpieczeństwo danych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Stanowi to realizację obietnicy dostarczania zaufanej chmury w wielu lokalizacjach.

Firma 3DS OUTSCALE, posiadająca oznaczenie „Cloud de Confiance" (Zaufana chmura), opiera się między innymi na swojej najnowocześniejszej technologii i certyfikatach odpowiadających najbardziej rygorystycznym normom.

Wreszcie, firma 3DS OUTSCALE rozwija również swoje własne oprogramowanie koordynujące — TINA OS — gwarantujące pełną kontrolę nad chmurą. Zadaniem tego oprogramowania jest koordynacja i automatyzacja wszystkich zasobów w chmurze.

David Chassan, dyrektor ds. strategii w firmie 3DS OUTSCALE, komentuje: „Zastosowanie obliczeń w chmurze i silny potencjał rozwoju rynku światowego umacnia naszą pozycję. Pragniemy, aby dla instytucji prywatnych lub publicznych, które przywiązują wagę do całkowicie bezpiecznego przechowywania danych, firma 3DS OUTSCALE stała się punktem odniesienia w kwestii zaufanych, suwerennych chmur. Nasz rozwój międzynarodowy dowodzi również, że jesteśmy świadomi innowacji, które obecnie tworzą nasz ekosystem. To podejście napędza nasze ambicje, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby obsługiwanych rynków, a równocześnie identyfikować obiecujące nowe technologie przyszłości".

O firmie 3DS OUTSCALE

Dla 3DS OUTSCALE — filii Dassault Systèmes specjalizującej się w rozwiązaniach w chmurze — główną racją bytu na rynku multilokalnych chmur obliczeniowych jest kwestia zaufania. Od 2010 roku firma 3DS OUTSCALE stosuje odpowiedzialne podejście do swoich technologii, które stanowią punkt odniesienia dla spółek typu start-up, wydawców oprogramowania, firm oraz instytucji, inspirując je do wprowadzania innowacji w poszanowaniu dla obecnych i przyszłych pokoleń. Misja firmy, polegająca na oferowaniu usług w chmurze zapewniającej najwyższy poziom zaufania, wyraża się w obietnicy spełnienia najwyższych wymagań rynku, takich jak kwalifikacja SecNumCloud przyznana przez ANSSI w 2019 roku, dzięki której firma 3DS OUTSCALE stała się pierwszym dostawcą proponującym usługi infrastruktury w chmurze o wysokim poziomie zabezpieczeń. Zobowiązanie to jest również wspierane przez usługi i organizację, w pełni certyfikowaną w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania informacjami w chmurze (ISO 27001-27017-27018), a także przechowywania danych dotyczących zdrowia (HDS). 3DS OUTSCALE — dostawca chmury zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa w Europie, Ameryce i Azji — oferuje odgraniczanie regionów chmury i, jako członek i jeden z założycieli stowarzyszenia GAIA-X, działa w celu zapewnienia strategicznej niezależności cyfrowej w Europie. Napędzana przez talenty swoich współpracownic i współpracowników, firma 3DS OUTSCALE jest pierwszym dostawcą usług w chmurze, który otrzymał znak RSE LUCIE ISO 26000 za swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i włączenia społecznego.

