3DS OUTSCALE, o porta-estandarte francês que garante nuvens hiperconfiáveis em todo o mundo

- A estratégia de expansão da 3DS OUTSCALE está assumindo uma escala global

- Uma nuvem de confiança multilocal, garantindo a soberania e a segurança dos dados de acordo com os regulamentos locais

PARIS, 21 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Como pioneira francesa na computação em nuvem e a primeira a acreditar em França na IaaS, a 3DS OUTSCALE, uma subsidiária da Dassault Systèmes, parece estar sempre um passo à frente. A 3DS OUTSCALE se compromete a cumprir os mais altos requisitos de conformidade, tendo sua organização e infra-estrutura certificadas por terceiros de confiança. A empresa recebeu recentemente a qualificação SecNumCloud pela ANSSI (Agência Nacional para a Segurança dos Sistemas de Informação). Para permanecer na vanguarda, este porta-estandarte tecnológico se baseia na excelência tecnológica, mas também em valores humanos como a solidariedade, a ética, a responsabilidade social e a paridade. É com o objetivo de estender seu know-how francês para além de suas fronteiras que a 3DS OUTSCALE continua a crescer em todo o mundo.

A 3DS OUTSCALE acelera sua estratégia de conquista internacional

De acordo com um relatório Gartner, os gastos com serviços de nuvem pública devem representar 14,2% dos gastos com TI no mundo inteiro até 2024. Na verdade, o desejo de aceleração forte da 3DS OUTSCALE está de acordo com esta visão.

Alguns meses após a abertura de sua divisão asiática OUTSCALE K.K, que permitiu a implantação de sua oferta em três centros de dados nos arredores de Tóquio, a 3DS OUTSCALE está afirmando seu forte desejo de exportar para além das fronteiras francesas. Ao criar empresas em cada um dos mercados-alvo, a 3DS OUTSCALE garante a soberania e segurança dos dados de acordo com as regulamentações locais do país de estabelecimento. É a continuação da promessa de ser uma Nuvem de confiança multilocal.

Rotulada como uma Nuvem de Confiança, a 3DS OUTSCALE conta em particular com sua tecnologia de ponta e suas certificações correspondentes aos padrões mais rigorosos.

Finalmente, a 3DS OUTSCALE também desenvolve seu próprio software de orquestração, TINA OS, garantindo um controle completo da Nuvem. Este software é projetado para orquestrar e automatizar todos os recursos da Nuvem.

David Chassan, Diretor de Estratégia da 3DS OUTSCALE comenta: "A adoção da Computação em nuvem e o forte potencial de crescimento do mercado global confirmam nossa posição. Queremos fazer da 3DS OUTSCALE a referência em termos de Nuvem soberana e confiável, para organizações privadas ou públicas que desejam e se preocupam em armazenar seus dados com total segurança. Além disso, nossa internacionalização prova que estamos cientes das inovações que compõem atualmente nosso ecossistema. Esta abordagem alimenta nossa ambição de responder da melhor forma possível aos mercados que abordamos, mas também de identificar as tecnologias promissoras do amanhã."

Sobre a 3DS OUTSCALE

A 3DS OUTSCALE, subsidiária da Dassault Systèmes, coloca a confiança no coração de sua razão de ser ao ser um ator da computação em nuvem multi-local. Desde 2010, a 3DS OUTSCALE está comprometida com uma visão responsável de suas tecnologias, que inspiram start-ups, editores de softwares, empresas e instituições a inovar com respeito às gerações atuais e futuras. Sua missão de fornecer serviços de nuvem hiperconfiáveis se reflete em sua promessa de atender às mais altas exigências do mercado, como a qualificação SecNumCloud emitida pela ANSSI em 2019, tornando a 3DS OUTSCALE o primeiro fornecedor de nuvem a oferecer serviços de infraestrutura altamente seguros. Este compromisso também é apoiado por serviços e uma organização totalmente certificada em termos de segurança e gerenciamento de informações na nuvem (ISO 27001-27017-27018) e em Hospedagem de Dados de Saúde (HDS). Como garantidor de Nuvem hiperconfiável na Europa, América e Ásia, a 3DS OUTSCALE oferece uma divisão das regiões da Nuvem e atua para a autonomia digital estratégica na Europa como membro fundador da GAIA-X. Impulsionado pelo talento de seus funcionários, a 3DS OUTSCALE é o primeiro fornecedor de Nuvem a se comprometer e a receber o selo RSE LUCIE ISO 26000 por suas ações sustentáveis, responsáveis e inclusivas.

OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox e seus respetivos logotipos são marcas registradas da SAS Outscale na França, nos EUA e/ou em outros países.

