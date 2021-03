3Pillar Global continúa su expansión global con una nueva oficina en Guatemala

FAIRFAX, Va., 30 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- 3Pillar Global, una empresa líder de desarrollo de productos digitales innovadores, anunció hoy su expansión continua en América Latina con la apertura de un nuevo centro de desarrollo en la Ciudad de Guatemala, Guatemala.

"Las grandes empresas con las que trabajamos exigen un desarrollo rápido y de alta calidad de soluciones y productos digitales, y nuestro equipo global es lo que hace esto posible", señaló Jamie Whitacre, vicepresidente sénior de Talento de 3Pillar Global. "Nuestra nueva oficina en Guatemala trae consigo nuevos miembros talentosos para el equipo que fortalecen nuestra capacidad para trabajar según la programación única de cada cliente y mantenernos a la par de su rápido ritmo de transformación digital".

La incorporación de un centro de entrega en Guatemala responde a las recientes adquisiciones de 3Pillar en América Latina. En 2020, la empresa adquirió la firma de desarrollo de software con sede en Costa Rica Isthmus Software y agregó un centro de entrega en México a través de la adquisición de Tiempo Development, con sede en Arizona. La fuerza laboral global en expansión de 3Pillar ahora superará los 1600 desarrolladores de productos y estrategas de innovación en 6 países.

"El sector de tecnología en América Latina está prosperando y creciendo, y nos complace aprovechar el mercado de Guatemala a medida que expandimos nuestra presencia en esta región del mundo", señaló Marie-France Beaulieu, directora administrativa de 3Pillar Global.

3Pillar ha sido incluida ocho veces en la lista Inc. 5000 de las empresas de mayor crecimiento en EE. UU., fue ganadora del premio CODiE 2019 a la Empresa de Outsourcing del Año, recibió el premio a la Innovación y el Liderazgo en Estrategia Competitiva de Servicios de Desarrollo de Productos Digitales Globales 2019 de Frost & Sullivan, y fue reconocida por la firma de asesoría de investigación Forrester durante tres años consecutivos como un proveedor líder de experiencia digital y una firma de desarrollo de software personalizado. 3Pillar también ha ganado tres veces el premio del Washington Post al mejor lugar de trabajo "Top Workplaces", ha recibido la distinción como un excelente lugar de trabajo "Great Place to Work Certified" en India durante cuatro años consecutivos por el Great Place to Work Institute, y en 2020, el fundador y director ejecutivo de 3PIllar, David DeWolf, fue el ganador del premio al empresario del año de la región Atlántico Medio "Entrepreneur Of The Year 2020 Mid-Atlantic Award", presentado por Ernst & Young LLP (EY EE. UU.).

Para obtener más información sobre 3Pillar Global y sus productos de software de creación de trabajo para empresas en transformación digital, visite www.3pillarglobal.com .

Acerca de 3Pillar Global

3Pillar Global desarrolla productos de software innovadores que potencian las empresas digitales. 3Pillar es un asociado de desarrollo de productos novedosos cuyas soluciones impulsan las rápidas ganancias, la participación en el mercado y el crecimiento del cliente para los líderes de la industria como CARFAX, Fortune y PBS. Al aprovechar un enfoque ágil y austero, 3Pillar ofrece soluciones digitales generadoras de valor, con una gestión y estrategias especializadas para los productos, diseño de experiencias del usuario, así como experiencia en ingeniería de software y datos a través de tecnologías móviles, en la nube y disruptivas. Visite www.3pillarglobal.com para obtener más información y conocer las oportunidades profesionales. Para conocer más sobre la mentalidad de productos, visite www.productmindset.com y obtenga una copia de "The Product Mindset: Succeed in the Digital Economy by Changing the Way Your Organization Thinks," un documento escrito por el CEO de 3Pillar, David DeWolf, y la VP de Estrategia y Diseño de Producto, Jessica Hall.

