3Pillar Global establece su presencia en México con la adquisición de Tiempo Development

FAIRFAX, Va., 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- 3Pillar Global, empresa líder en el desarrollo de productos digitales innovadores, anunció hoy la expansión de sus operaciones comerciales en América Latina a México a través de la adquisición de la empresa de desarrollo de software Tiempo Development.

Con tres centros de desarrollo digital en México (en Guadalajara, Monterrey y Hermosillo), la adquisición de Tiempo amplía la huella global de 3Pillar y permite mejorar su oferta en las áreas de ciencia de datos, analítica de datos, el Internet de las cosas (IoT), y los servicios en la nube. Los más de 400 ingenieros de software, desarrolladores de productos, y estrategias de innovación de Tiempo aportan una trayectoria comprobada en la prestación de soluciones digitales de alto desempeño y resultados ágiles para sus clientes. La recientemente ampliada fuerza laboral de 3Pillar ahora superará las 1600 personas, distribuidas en 5 países.

"Actualmente hay un crecimiento impresionante en la industria tecnológica de América Latina, especialmente en México, y nos entusiasma mucho formar parte de ese crecimiento al darle la bienvenida a los talentosos ingenieros de Tiempo a nuestro equipo global de 3Pillar", comenta David DeWolf, CEO de 3Pillar Global. La combinación de la sólida alineación cultural de nuestro equipo, la mentalidad compartida sobre los productos, el enfoque respecto al desarrollo de productos digitales, y la distribución geográfica, nos permitirán avanzar para alcanzar un modelo de entrega global 24x5 para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes en la innovación continua de sus productos".

La más reciente adquisición de 3Pillar forma parte de una estrategia de rápido crecimiento que comenzó a inicios del 2020 con una asociación de inversión con CIP Capital, una firma de capital privado basado en New York, y que continuará con la adquisición de la empresa Isthmus Software, de Costa Rica .

"En Tiempo, nos enorgullecemos de construir equipos de desarrollo de alto desempeño en un modelo comercial de contratación de empresas en países cercanos (nearshore) que continuamente ofrece resultados sobresalientes para nuestros clientes", comenta Cliff Schertz, CEO y fundador de Tiempo Development. "Al unir fuerzas con 3Pillar, nuestro equipo combinado ofrecerá a nuestros clientes un mayor conjunto de talentos con una mayor variedad de capacidades en un modelo de prestación de servicios distribuido globalmente".

Para obtener más información sobre 3Pillar Global y sobre su trabajo en el desarrollo de productos de software, visite www.3pillarglobal.com.

3Pillar Global

3Pillar Global construye productos de software innovadores que impulsan los negocios digitales. 3Pillar es un socio innovador para el desarrollo de productos cuyas soluciones impulsan ingresos rápidos, cuota de mercado y crecimiento de clientes para líderes de la industria como CARFAX, Fortune y PBS. Al aprovechar un enfoque ligero y ágil, 3Pillar ofrece soluciones digitales que generan valor junto a estrategia y gestión de productos especializados, diseño de experiencia de usuario, así como experiencia en ingeniería de software y datos en tecnologías móviles, en la nube y disruptivas.

Visite www.3pillarglobal.com para obtener más información y conocer las oportunidades profesionales. Para conocer más sobre la mentalidad de productos, isite www.productmindset.com y obtenga una copia de "The Product Mindset: Succeed in the Digital Economy by Changing the Way Your Organization Thinks," un documento escrito por David DeWolf, CEO de 3Pillar y Jessica Hall, vicepresidenta de UX/UI de CoStar Group.

Tiempo Development

Tiempo es ampliamente reconocido como una de las compañías de ingeniería de software líder en los Estados Unidos. Empleando una combinación de recursos de ingeniería nearshore, equipos de alto desempeño y su enfoque implacable en los resultados de sus clientes, Tiempo diseña, desarrolla e implementa software que mejora las vidas.

Tiempo tiene su sede principal en Tempe, Arizona, y cuenta con cuatro centros de desarrollo de software de clase mundial en México. La revista Inc. ha reconocido a Tiempo varios años como una de las compañías privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. www.tiempodevelopment.com

About CIP Capital

CIP Capital es una firma de capital privado basado en New York que invierte en empresas medianas (middle-market) en Norteamérica orientadas al crecimiento, principalmente en los sectores de Información de Negocios y Servicios de Tecnologías. El fondo busca invertir en empresas comprobadas y rentables que proveen a sus clientes servicios de información crítica, conocimiento basado en datos, y tercerización de valor agregado. Las inversiones de CIP están dirigidas a los sectores de servicios para negocios habilitados por las tecnología, servicios de mercadeo basado en datos, manejo de capital humano, y servicios de conocimiento. Para más información por favor visite http://www.cip-capital.com .

