42Gears bringt SureAccess auf den Markt: Zero Trust Network Access-Lösung zur Verbesserung der Unternehmenssicherheit

BENGALURU, Indien, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- 42Gears, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Enterprise Mobility Management, gab heute die Einführung von SureAccess bekannt, einer hochmodernen ZTNA-Lösung (Zero Trust Network Access). Diese innovative Lösung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Unternehmenssicherheit, indem sie sicherstellt, dass nur authentifizierte Benutzer und verifizierte Geräte von überall und jederzeit auf Unternehmensressourcen zugreifen können.

„In der heutigen hybriden Arbeitsumgebung reichen herkömmliche Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr aus", sagt Onkar Singh, Mitbegründer und Geschäftsführer von 42Gears. „SureAccess ist unsere Antwort auf die wachsenden Sicherheitsherausforderungen und bietet Unternehmen eine robuste Lösung, die jeden Zugriffsversuch unabhängig von Standort oder Gerät verifiziert."

SureAccess (42Gears' ZTNA-Lösung) wurde entwickelt, um Unternehmen vor unbefugtem Zugriff, Datenverletzungen und Insider-Bedrohungen zu schützen.

Hauptmerkmale von SureAccess:

Sicheres Protokoll: SureAccess nutzt Wireguard, ein modernes und sicheres Protokoll.

SureAccess nutzt Wireguard, ein modernes und sicheres Protokoll. Split Tunneling: Ermöglicht selektives Internet-Routing durch sichere Tunnel für bestimmte DNS- oder IP-Adressen und umgeht den Rest.

Ermöglicht selektives Internet-Routing durch sichere Tunnel für bestimmte DNS- oder IP-Adressen und umgeht den Rest. DNS-basierte Zugriffsrichtlinie: Optimiert den sicheren Zugriff auf Unternehmensressourcen, indem verwaltet wird, welche Domänen den SureAccess-Tunnel nutzen.

Optimiert den sicheren Zugriff auf Unternehmensressourcen, indem verwaltet wird, welche Domänen den SureAccess-Tunnel nutzen. Cloud skalierbar: Automatische Skalierung zur Bewältigung von Spitzenwerten im Geräteverkehr.

Automatische Skalierung zur Bewältigung von Spitzenwerten im Geräteverkehr. Erweiterte Authentifizierung: Einsatz erweiterter Authentifizierungsmethoden von IdPs wie MFA und passwortlose Authentifizierung.

Einsatz erweiterter Authentifizierungsmethoden von IdPs wie MFA und passwortlose Authentifizierung. Zugriffsrichtlinien-Manager (APM): Ermöglicht den kontextabhängigen und bedingten Zugriff auf Unternehmensressourcen in Echtzeit.

Ermöglicht den kontextabhängigen und bedingten Zugriff auf Unternehmensressourcen in Echtzeit. Pro App VPN: Leitet bestimmte Anwendungen durch den SureAccess-Tunnel und schließt andere aus.

SureAccess bietet die folgenden Vorteile:

Kontinuierliche Verifizierung: Sorgt für eine kontinuierliche Überprüfung aller Benutzer und Geräte, die versuchen, auf Unternehmensressourcen zuzugreifen.

Sorgt für eine kontinuierliche Überprüfung aller Benutzer und Geräte, die versuchen, auf Unternehmensressourcen zuzugreifen. Erhöhte Sicherheit: SureAccess bietet einen verschlüsselten Tunnelnetzzugang, der die Datenübertragung schützt und unbefugte Benutzer blockiert.

SureAccess bietet einen verschlüsselten Tunnelnetzzugang, der die Datenübertragung schützt und unbefugte Benutzer blockiert. Granulare Kontrolle: SureAccess gewährt nur autorisierten Geräten und Anwendungen, die die Sicherheitsanforderungen erfüllen, Zugriff auf das Netzwerk und verbessert so den Schutz vor Sicherheitsverletzungen.

SureAccess gewährt nur autorisierten Geräten und Anwendungen, die die Sicherheitsanforderungen erfüllen, Zugriff auf das Netzwerk und verbessert so den Schutz vor Sicherheitsverletzungen. Sicherer BYOD-Zugang: SureAccess setzt die Sicherheitsrichtlinien für persönliche Geräte, die auf Unternehmensressourcen zugreifen, durch sein integriertes Zero Trust Framework durch.

SureAccess setzt die Sicherheitsrichtlinien für persönliche Geräte, die auf Unternehmensressourcen zugreifen, durch sein integriertes Zero Trust Framework durch. Schutz vor Datenverletzungen: Sicheres ZTNA-Tunneling schützt den gesamten Internetverkehr und verhindert Datenverletzungen und unbefugten Netzwerkzugriff.

Sicheres ZTNA-Tunneling schützt den gesamten Internetverkehr und verhindert Datenverletzungen und unbefugten Netzwerkzugriff. Selektives Routing: SureAccess gewährleistet sicheres Routing für kritische Dienste und schützt Geschäftsfunktionen, ohne bestehende Sicherheitsrichtlinien zu ändern

Mit diesem neuen Angebot stärkt 42Gears sein Portfolio an Mobilitätslösungen für Unternehmen und gibt ihnen die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um ihre digitalen Ressourcen in einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft zu schützen.

Informationen zu 42Gears

42Gears ist ein führendes Unternehmen im Bereich des IT-Managements und bietet innovative Lösungen an, die darauf abzielen, den digitalen Arbeitsplatz zu verändern. Die Produkte von 42Gears unterstützen alle wichtigen mobilen und Desktop-Betriebssysteme und ermöglichen es IT- und DevOps-Teams, die Produktivität der Mitarbeiter und die Effizienz der Software-Entwicklungsteams zu verbessern. Die Produkte von 42Gears werden von über 23.000 Kunden aus verschiedenen Branchen in mehr als 170 Ländern eingesetzt und sind über ein globales Partnernetzwerk erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.42gears.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2210925/4276263/42Gears1_Logo.jpg