42Gears lance SureAccess : la solution d'accès au réseau sans confiance transforme la sécurité des entreprises

BENGALURU, Inde, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- 42Gears, un leader mondial de la gestion de la mobilité d'entreprise, a annoncé aujourd'hui le lancement de SureAccess, une solution d'avant-garde d'accès au réseau sans confiance (ZTNA). Cette solution innovante renforce l'engagement de la société en faveur de la sécurité de l'entreprise en garantissant que seuls les utilisateurs authentifiés et les appareils vérifiés peuvent accéder aux ressources de l'entreprise, où qu'ils se trouvent et à tout moment.

« Dans l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui, les périmètres de sécurité traditionnels ne suffisent plus », a déclaré Onkar Singh, cofondateur et PDG de 42Gears. « SureAccess représente notre réponse à l'évolution des défis de sécurité, en offrant aux organisations une solution robuste qui vérifie chaque tentative d'accès, quel que soit l'endroit ou l'appareil. »

SureAccess (solution ZTNA de 42Gears) est conçue pour protéger les organisations contre les accès non autorisés, les violations de données et les menaces internes.

Principales caractéristiques de SureAccess :

Protocole sécurisé : SureAccess utilise Wireguard, un protocole moderne et sécurisé.

SureAccess utilise Wireguard, un protocole moderne et sécurisé. Split Tunnel (Tunnel fractionné) : Permet un routage sélectif de l'internet via des tunnels sécurisés pour des DNS ou des adresses IP spécifiques et contourne le reste.

Permet un routage sélectif de l'internet via des tunnels sécurisés pour des DNS ou des adresses IP spécifiques et contourne le reste. Politique d'accès basée sur le DNS (Système de noms de domaine) : Simplifie l'accès sécurisé aux ressources de l'entreprise en gérant les domaines qui utilisent le tunnel SureAccess.

Simplifie l'accès sécurisé aux ressources de l'entreprise en gérant les domaines qui utilisent le tunnel SureAccess. Évolutif dans le cloud : S'adapte automatiquement pour gérer les hausses de trafic des appareils.

S'adapte automatiquement pour gérer les hausses de trafic des appareils. Authentification avancée : Déploie des méthodes d'authentification avancées à partir d'IdP, telles que l'authentification multifacteur (MFA) et l'authentification sans mot de passe.

Déploie des méthodes d'authentification avancées à partir d'IdP, telles que l'authentification multifacteur (MFA) et l'authentification sans mot de passe. Access Policy Manager (APM) : Permet un accès en temps réel, contextuel et conditionnel aux ressources de l'entreprise.

Permet un accès en temps réel, contextuel et conditionnel aux ressources de l'entreprise. VPN (réseau privé virtuel) par application : Achemine des applications spécifiques à travers le tunnel SureAccess, tout en excluant les autres.

SureAccess offre les avantages suivants :

Vérification continue : Assure une vérification continue de tous les utilisateurs et appareils qui tentent d'accéder aux ressources de l'entreprise.

Assure une vérification continue de tous les utilisateurs et appareils qui tentent d'accéder aux ressources de l'entreprise. Sécurité renforcée : SureAccess fournit un accès par tunnel crypté au réseau, en protégeant la transmission des données et en bloquant les utilisateurs non autorisés.

SureAccess fournit un accès par tunnel crypté au réseau, en protégeant la transmission des données et en bloquant les utilisateurs non autorisés. Contrôle granulaire : SureAccess n'accorde l'accès au réseau qu'aux appareils et applications autorisés qui répondent aux exigences de sécurité, ce qui renforce la protection contre les intrusions.

SureAccess n'accorde l'accès au réseau qu'aux appareils et applications autorisés qui répondent aux exigences de sécurité, ce qui renforce la protection contre les intrusions. Accès BYOD sécurisé : SureAccess applique des politiques de sécurité sur les appareils personnels qui accèdent aux ressources de l'entreprise grâce à son cadre de Confiance Zéro intégré.

SureAccess applique des politiques de sécurité sur les appareils personnels qui accèdent aux ressources de l'entreprise grâce à son cadre de Confiance Zéro intégré. Protection contre les violations de données : Le tunnel ZTNA sécurisé protège l'ensemble du trafic internet, en empêchant les violations de données et les accès non autorisés au réseau.

Le tunnel ZTNA sécurisé protège l'ensemble du trafic internet, en empêchant les violations de données et les accès non autorisés au réseau. Routage sélectif : SureAccess assure un routage sécurisé pour les services critiques, protégeant ainsi les fonctions de l'entreprise sans modifier les politiques de sécurité existantes.

Cette nouvelle offre renforce le portefeuille de solutions de mobilité d'entreprise de 42Gears, fournissant aux organisations les outils dont elles ont besoin pour sécuriser leurs actifs numériques dans un paysage de menaces de plus en plus complexe.

À propos de 42Gears

42Gears est un leader de la gestion informatique d'entreprise, offrant des solutions de pointe qui visent à transformer le lieu de travail numérique. Fournis dans le cloud et sur site, les produits 42Gears prennent en charge tous les principaux systèmes d'exploitation mobiles et de bureau, en permettant aux équipes informatiques et DevOps d'améliorer la productivité de la main-d'œuvre de première ligne et l'efficacité des équipes de développement de logiciels. Les produits 42Gears sont utilisés par plus de 23 000 clients de divers secteurs dans plus de 170 pays et sont disponibles à l'achat par le biais d'un réseau mondial de partenaires.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.42gears.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2210925/4276263/42Gears1_Logo.jpg