454 MW de módulos fotovoltaicos TOPCon da Astronergy selecionados para assistir enorme projeto brasileiro

HANGZHOU, China, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Um total de 454 MW em módulos fotovoltaicos ASTRO N TOPCon tipo N estão prontos para serem enviados. A tecnologia TOPCon da Astronergy deve chegar à região da LATAM após sua introdução na Austrália e na Europa. Especialista em tecnologia TOPCon e pioneira na produção em massa de TOPCon, a empresa de primeira qualidade impressionou o setor novamente com sua força.

Módulos fotovoltaicos 454MW Astronergy TOPCon já contribuem para um grande projeto. (PRNewsfoto/Astronergy)

Um gerente da Astronergy relatou que 454 MW em módulos fotovoltaicos ASTRO N TOPCon tipo N foram designados para uma enorme usina solar em Vista Alegre, no Brasil. Espera-se que esses módulos terminem sua jornada ao Brasil em fevereiro de 2024, onde estruturarão mais da metade do projeto. Isso é um grande reconhecimento para os produtos fotovoltaicos TOPCon tipo N da Astronergy.

Desde o seu envolvimento no setor fotovoltaico em 2006, a Astronergy está sempre à frente de cada geração da tecnologia fotovoltaica. A força da fabricação inteligente da Astronergy permite desenvolver todos os seus produtos com capacidade para resistir a qualquer situação desafiadora possível e de funcionar nos cenários mais diversos enfrentados pelos clientes, o que confirma o fato da empresa ter conquistado as certificações de organizações de testes confiáveis nacionais e internacionais, como TüV Rhineland, PVEL, CTC National Inspection Group e outras.

Recentemente, a Underwriter Laboratories Inc. (UL) realizou uma avaliação abrangente das condições comerciais da Astronergy, dos materiais de seus produtos e dos elos de produção, esclarecendo o desempenho de baixo carbono e inteligente da empresa em relação às matérias-primas e aos elos de design, teste, fabricação, entrega, instalação e valor dos produtos.

Conforme o relatório de confiabilidade da Astronergy emitido pela UL, a série ASTRO N TOPCon possui desempenho impressionante em potência, eficiência, linhas de baixo carbono e outros índices importantes de módulos fotovoltaicos, como LCOE e coeficiente de baixa temperatura. A UL também faz comentários positivos sobre os sistemas, a intelectualização e a rastreabilidade de todos os processos de produção da Astronergy.

Além disso, a atuação fabulosa de sua tecnologia fotovoltaica e as participações em projetos solares da Astronergy servem como prova de sua imensa garantia de qualidade de produtos e como sinal de confiança para atrair suporte financeiro de instituições bancárias. Tudo isso ajuda a Astronergy a ganhar reconhecimento em todo o mundo e possibilitou que ela fosse listada como a fabricante de módulos fotovoltaicos BloombergNEF Tier 1 no primeiro trimestre deste ano.

Mediante a tendência mundial de promover a neutralidade de carbono, a Astronergy está trabalhando para aumentar sua contribuição. O ASTRO N é apenas o ponto de partida de seus módulos fotovoltaicos de alta eficiência. Para um mundo mais verde, a Astronergy certamente espera romper as limitações tecnológicas para maior eficiência, maior potência e maior desempenho de uma forma relativamente mais inteligente e com menor taxa de emissão de carbono.

