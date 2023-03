Les modules photovoltaïques TOPCon d'Astronergy, d'une puissance de 454 MW, font l'objet d'une offre dans le cadre d'un vaste projet brésilien

- Les modules TOPCon sont l'atout d'Astronergy, dont la puissance séduit à tous points de vue.

HANGZHOU, Chine, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Un total de 454 MW de modules photovoltaïques (PV) TOPCon de type n d'ASTRO N sont prêts à être mis en service. Après l'Australie et l'Europe, Astronergy TOPCon posera ses valises en Amérique latine. Leader de la technologie TOPCon et pionnière de la production de masse de TOPCon, cette société de niveau 1 a une fois de plus impressionné l'industrie par sa puissance.

Un responsable des comptes clés d'Astronergy a déclaré que des modules PV TOPCon de type n ASTRO N d'une capacité de 454 MW ont été commandés pour une grande centrale solaire, Vista Alegre, au Brésil. Ces modules devraient arriver au Brésil en février 2024 et structureront plus de la moitié du projet. C'est une grande reconnaissance pour les produits PV TOPCon de type n d'Astronergy.

Depuis son entrée dans l'industrie photovoltaïque en 2016, Astronergy est toujours à l'avant-garde de chaque génération de technologie PV. La force de fabrication intelligente d'Astronergy permet à ses produits de résister à toutes les situations difficiles possibles et de fonctionner selon les besoins des clients, ce qui permet à la société d'obtenir les certifications de TüV Rhineland, du PVEL, du CTC National Inspection Group et d'autres organismes de test nationaux et étrangers faisant autorité.

Récemment, une évaluation approfondie des conditions commerciales, des matériaux des produits et des liens de production d'Astronergy menée par Underwriter Laboratories Inc. (UL) a permis de vérifier les performances de la société en matière de faible émission de carbone et d'intelligence des matières premières et des liens de conception, de test, de fabrication, de livraison, d'installation et de valeur des produits.

Selon la déclaration d'UL dans le rapport de bancabilité d'Astronergy, les produits TOPCon de la série ASTRO N présentent des performances impressionnantes en termes de puissance, d'efficacité, d'émissions de carbone et d'autres indices importants des modules PV, tels que le coût actualisé de l'énergie (LCOE)et le coefficient de basse température. UL émet également des commentaires positifs sur le systématisme, l'intellectualisation et la traçabilité de tous les processus de production d'Astronergy.

De plus, les excellentes performances de la technologie PV et la participation d'Astronergy à des projets solaires sont la preuve de l'excellente assurance qualité de ses produits, et sont autant d'atouts pour attirer le soutien financier des banques. Tous ces éléments ont permis à Astronergy de se faire connaître dans le monde entier et de figurer sur la liste des fabricants de modules photovoltaïques de niveau 1 de BloombergNEF au cours du premier trimestre de cette année.

Face à la tendance mondiale à promouvoir la neutralité carbone, Astronergy s'efforce de contribuer davantage. ASTRO N n'est que le point de départ de ses modules PV à haut rendement. Pour un monde plus durable, Astronergy ne manquera pas de dépasser les limites technologiques afin d'obtenir un meilleur rendement, une plus grande puissance et de meilleures performances, tout en réduisant les émissions de carbone et en faisant preuve d'intelligence.

