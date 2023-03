454MW Astronergy TOPCon PV-Module als Angebot für brasilianisches Großprojekt unterzeichnet

- TOPCon-Ass, Astronergy-Stärke beeindruckt in allen Aspekten

HANGZHOU, China, 23. März 2023 /PRNewswire/ -- Insgesamt 454 MW ASTRO N n-Typ TOPCon PV-Module sind bereit für den Start. Astronergy TOPCon wird nach Australien und Europa nun auch in der LATAM-Region Fuß fassen. Als technisches TOPCon-Ass und Pionier in der TOPCon-Massenproduktion hat das als Tier 1 eingestufte Unternehmen die Branche erneut mit seiner Stärke beeindruckt.

Ein KA-Manager von Astronergy teilte mit, dass 454 MW ASTRO N n-Typ TOPCon PV-Module für ein großes Solarkraftwerk - Vista Alegre in Brasilien - unter Vertrag genommen wurden. Diese Module werden ihre Reise nach Brasilien voraussichtlich im Februar 2024 beenden und mehr als die Hälfte des Projekts ausmachen. Das ist eine große Anerkennung für die n-Typ TOPCon PV-Produkte von Astronergy.

Seit seinem Einstieg in die PV-Industrie im Jahr 2006 steht Astronergy immer an der Spitze jeder Generation von PV-Technologie. Dank der intelligenten Fertigungsstärke von Astronergy halten alle Produkte allen möglichen schwierigen Situationen stand und erfüllen die Anforderungen der Kunden. Dies trägt dazu bei, dass das Unternehmen die Zertifizierungen von TÜV Rheinland, PVEL, CTC National Inspection Group und anderen maßgeblichen in- und ausländischen Prüforganisationen erhält.

Erst kürzlich wurden die Geschäftsbedingungen von Astronergy, die Materialien der Produkte und der Produktionsverbindungen von Underwriter Laboratories Inc. (UL) eingehend geprüft. Dabei wurde deutlich, dass Astronergy kohlenstoffarme und intelligente Leistungen bei den Rohstoffen und in den Bereichen Design, Prüfung, Herstellung, Lieferung, Installation und Produktwert aufweist.

Und laut Angaben von UL im Astronergy-Bankability-Bericht weisen die TOPCon-Produkte der ASTRO N-Serie eindrucksvolle Ergebnisse in Bezug auf Leistung, Effizienz, kohlenstoffarme Leitungen und andere wichtige Indizes von PV-Modulen wie LCOE und Niedrigtemperaturkoeffizient auf. UL bewertet auch die Systematisierung, Intellektualisierung und Rückverfolgbarkeit aller Produktionsprozesse bei Astronergy positiv.

Darüber hinaus sind die hervorragenden Leistungen der PV-Technik und die Beteiligung an Solarprojekten von Astronergy ein Beweis für die hohe Produktqualität und ein goldenes Aushängeschild für die Unterstützung durch Banken. All dies trägt dazu bei, dass Astronergy weltweit an Bekanntheit zunimmt und im ersten Quartal dieses Jahres von BloombergNEF als Tier 1 PV-Modulhersteller aufgeführt wird.

Angesichts des weltweiten Trends zur Förderung der Kohlenstoffneutralität arbeitet Astronergy daran, einen größeren Beitrag zu leisten. ASTRO N ist nur der Anfang seiner hocheffizienten PV-Module. Für eine umweltfreundlichere Welt wird Astronergy die technischen Grenzen für höhere Effizienz, mehr Energie und höhere Leistung auf eine relativ kohlenstoffarme und intelligentere Weise durchbrechen.

