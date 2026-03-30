4DMedical erhält CE-Kennzeichnung für CT:VQ™ und ermöglicht damit die Markteinführung in der gesamten Europäischen Union

Laut einer separaten Ankündigung von heute sicherte sich das Unternehmen außerdem eine Privatplatzierung in Höhe von 83 Millionen AUD zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen, einschließlich der europäischen Expansion.

MELBOURNE, Australien, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- 4DMedical Limited (ASX:4DX), der weltweit führende Anbieter von Software für die kardiothorakale Bildgebung, gibt bekannt, dass seine neueste Bildgebungstechnologie CT:VQ™ die CE-Kennzeichnung für die kommerzielle Nutzung in der Europäischen Union erhalten hat. 4DMedical wird den kommerziellen Einsatz von CT:VQ in einem der weltweit größten Märkte für bildgebende Verfahren in der Atemwegsmedizin rasch einleiten.

4DMedical’s CT:VQ™ technology combines the anatomical clarity of CT with functional ventilation-perfusion mapping from routine non-contrast CT scans, giving clinicians quantitative insights into regional lung function without radiotracers.

Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass 4DMedical feste Zusagen von ausgewählten institutionellen Investoren für eine Single-Tranche-Privatplatzierung in Höhe von 83 Millionen AUD erhalten hat. Dieses zusätzliche Kapital wird die Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen, insbesondere die Expansion von CT:VQ™ in Europa.

CT:VQ™ ist die weltweit erste und einzige kontrastfreie Ventilations-Perfusions-Bildgebungstechnologie, die quantitative funktionelle Erkenntnisse über die Lunge anhand von routinemäßigen kontrastfreien CT-Scans liefert, ohne dass Radiotracer oder eine spezielle nuklearmedizinische Infrastruktur erforderlich sind.

Lungenerkrankungen sind im Wesentlichen funktionell - definiert durch Störungen der Ventilation und Perfusion -, doch die meisten Routinebildgebungen, die Radiologen und Pulmologen zur Verfügung stehen, sind rein strukturell. CT:VQ™ schließt diese Lücke durch die Erstellung von Ventilations- und Perfusionskarten, die es Ärzten ermöglichen, die regionale Lungenfunktion mit der anatomischen Klarheit der CT zu visualisieren.

Für große medizinische Einrichtungen ist CT:VQ™ so konzipiert, dass es in bestehende CT-basierte Arbeitsabläufe und Infrastrukturen passt. CT:VQ bietet eine Erleichterung der seit langem bestehenden Einschränkungen, die mit der konventionellen nuklearen VQ-Bildgebung verbunden sind, wie z. B. die Verfügbarkeit von Radiotracern, Einschränkungen seitens des Personals und die operative Komplexität.

Der europäische Markt stellt eine große Chance für die moderne kardiothorakale Bildgebung dar. Mit einer Bevölkerung von mehr als 450 Millionen Menschen, einer hoch entwickelten Infrastruktur für die Bildgebung in Krankenhäusern und einer umfangreichen Basis von installierten CT-Scannern ist die EU gut positioniert für die Einführung der CT-basierten funktionellen Lungenbildgebung. 4DMedical schätzt, dass in der EU jährlich etwa 400.000 nukleare VQ-Scans durchgeführt werden, was den Umfang des klinischen Bedarfs unterstreicht.

„Die CE-Zertifizierung für CT:VQ™ ist ein bedeutender Meilenstein, der den Zugang zu einem der größten und anspruchsvollsten Gesundheitsmärkte der Welt eröffnet", sagte Andreas Fouras, Geschäftsführer, CEO und Gründer von 4DMedical. „Zusammen mit der FDA-Zulassung verfügt 4DMedical nun über die behördliche Genehmigung, CT:VQ™ sowohl in den USA als auch in der EU rasch zu vermarkten."

„Der klinische Bedarf für CT:VQ™ ist universell. Die Beschränkungen des nuklearen VQ-Scannings - Radiotracer-Zwänge, begrenzter Zugang und operative Komplexität - bestehen in allen Gesundheitssystemen weltweit. Europa verfügt über das klinische Fachwissen, die Infrastruktur für die Bildgebung und die führende Rolle in der Forschung, um eine wichtige Rolle bei der Einführung dieser Technologie und der Gewinnung von Erkenntnissen zu spielen."

Die CE-Kennzeichnung folgt auf die zunehmende Verbreitung von CT:VQ™ in den USA, das inzwischen an sechs führenden akademischen medizinischen Zentren eingesetzt wird: Stanford, Cleveland Clinic, University of Miami, UC San Diego Health, University of Chicago Medicine und der kürzlich angekündigte erste Einsatz in der Mayo Clinic. 4DMedical ist der Ansicht, dass diese frühe Übernahme durch große US-Institutionen das starke Interesse an CT:VQ™ unter führenden Radiologie- und Lungenteams zeigt und eine Grundlage für die Expansion in Europa darstellt.

4DMedical plant nun, das kommerzielle Engagement in ganz Europa auszuweiten und mit führenden Krankenhäusern und Klinikern an der Einführung, Bewertung und Forschung von CT:VQ™ zu arbeiten.

Informationen zu CT:VQ™

CT:VQ™ ist eine von 4DMedical entwickelte Lösung für die Ventilations-Perfusions-Bildgebung, die funktionelle Lungeninformationen aus kontrastfreien CT-Scans generiert. CT:VQ™ basiert auf der patentierten XV-Technologie® des Unternehmens und wurde entwickelt, um quantitative Erkenntnisse über Ventilation und Perfusion in vertrauten CT-Arbeitsabläufen zu liefern, ohne dass Radiotracer erforderlich sind.

Informationen zu 4DMedical

4DMedical Limited (ASX:4DX) ist ein globales Medizintechnikunternehmen, das die fortschrittlichste softwarebasierte kardiothorakale Bildgebungstechnologie entwickelt und einsetzt, die sowohl proprietäre Algorithmen als auch künstliche Intelligenz integriert. Die Software-Plattform von 4DMedical liefert tiefgreifende, quantitative Erkenntnisse aus der klinischen Routinebildgebung, um Kliniker bei der Beurteilung von Lungenfunktion und kardiopulmonalen Erkrankungen zu unterstützen.

Diese Erkenntnisse helfen Lungenärzten, Radiologen und Krankenhausteams, die regionale Lungenfunktion zu quantifizieren, die Diagnose und Krankheitsüberwachung zu unterstützen und Informationen für die Behandlungs- und Operationsplanung bereitzustellen. Die Lösungen von 4DMedical sind so konzipiert, dass sie in bestehende klinische Arbeitsabläufe integriert werden können. Sie liefern umsetzbare, patientenspezifische Informationen, die eine bessere Entscheidungsfindung und operative Effizienz bei einer Reihe von Atemwegserkrankungen unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.4dmedical.com.

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