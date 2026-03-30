4DMedical recibe la marca CE para CT:VQ™, lo que permitirá su lanzamiento comercial en toda la Unión Europea

En un comunicado aparte publicado hoy, la compañía también obtuvo 83 millones de dólares australianos en financiación mediante colocación privada para respaldar iniciativas de crecimiento, incluida la expansión europea.

MELBOURNE, Australia, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- 4DMedical Limited (ASX:4DX), el líder mundial en software de imágenes cardiotorácicas, anuncia que su última tecnología de imágenes, CT:VQ™, ha recibido la certificación CE para su uso comercial en la Unión Europea. 4DMedical lanzará rápidamente la implementación comercial de CT:VQ en uno de los mercados de imágenes respiratorias más grandes del mundo.

4DMedical’s CT:VQ™ technology combines the anatomical clarity of CT with functional ventilation-perfusion mapping from routine non-contrast CT scans, giving clinicians quantitative insights into regional lung function without radiotracers.

En un anuncio independiente pero simultáneo, 4DMedical ha obtenido compromisos firmes de inversores institucionales selectos para una colocación privada de un solo tramo por valor de 83 millones de dólares australianos. Este capital adicional respaldará la estrategia de crecimiento de la compañía, en particular la expansión de CT:VQ™ en Europa.

CT:VQ™ es la primera y única tecnología de imagen de ventilación-perfusión sin contraste del mundo, que proporciona información funcional cuantitativa del pulmón a partir de tomografías computarizadas rutinarias sin contraste, sin necesidad de radiotrazadores ni infraestructura especializada de medicina nuclear.

Las enfermedades pulmonares son fundamentalmente funcionales —definidas por anomalías en la ventilación y la perfusión—, pero la mayoría de las técnicas de imagen rutinarias disponibles para radiólogos y neumólogos siguen siendo puramente estructurales. CT:VQ™ supera esta limitación al generar mapas de ventilación y perfusión que permiten a los médicos visualizar la función pulmonar regional con la claridad anatómica de CT.

Para las grandes instituciones médicas, CT:VQ™ está diseñado para integrarse en los flujos de trabajo y la infraestructura existentes basados en TC. CT:VQ ofrece una solución a las limitaciones tradicionales asociadas con la imagen nuclear VQ convencional, incluyendo la disponibilidad de radiotrazadores, las limitaciones de personal y la complejidad operativa.

El mercado europeo representa una importante oportunidad para la imagen cardiotorácica avanzada. Con una población de más de 450 millones de habitantes, una infraestructura de imagen hospitalaria altamente desarrollada y una amplia base instalada de escáneres de CT, la UE está bien posicionada para la adopción de la imagen pulmonar funcional basada en CT. 4DMedical estima que se realizan aproximadamente 400.000 escáneres nucleares VQ anualmente en toda la UE, lo que subraya la magnitud de la necesidad clínica.

"La certificación CE para CT:VQ™ representa un hito significativo que abre el acceso a uno de los mercados sanitarios más grandes y sofisticados del mundo", declaró Andreas Fouras, director general, consejero delegado y fundador de 4DMedical. "Junto con la aprobación de la FDA, 4DMedical cuenta ahora con la autorización regulatoria para comercializar rápidamente CT:VQ™ tanto en EE.UU. como en la UE".

"La necesidad clínica de CT:VQ™ es universal. Las limitaciones del escaneado nuclear VQ —restricciones de radiotrazadores, acceso limitado y complejidad operativa— existen en los sistemas sanitarios de todo el mundo. Europa posee la experiencia clínica, la infraestructura de imagen y el liderazgo en investigación necesarios para desempeñar un papel fundamental en la adopción y la generación de evidencia para esta tecnología".

La marca CE se produce tras el creciente auge de CT:VQ™ en Estados Unidos, donde ya se utiliza en seis importantes centros médicos académicos: Stanford, Cleveland Clinic, Universidad de Miami, UC San Diego Health, University of Chicago Medicine y, recientemente, en Mayo Clinic, donde se ha anunciado su implementación inicial. 4DMedical considera que esta temprana adopción por parte de importantes instituciones estadounidenses demuestra el gran interés que CT:VQ™ despierta entre los principales equipos de radiología y neumología, y sienta las bases para su expansión en Europa.

4DMedical ha anunciado que está impulsando planes para ampliar su presencia comercial en Europa y colaborar con hospitales y profesionales clínicos líderes en iniciativas de adopción, evaluación e investigación para CT:VQ™.

Acerca de CT:VQ™

CT:VQ™ es la solución patentada de imágenes de ventilación-perfusión de 4DMedical que genera información funcional pulmonar a partir de tomografías computarizadas sin contraste. Basada en la tecnología patentada XV Technology® de la compañía, CT:VQ™ está diseñada para proporcionar información cuantitativa sobre ventilación y perfusión dentro de los flujos de trabajo habituales de la tomografía computarizada, sin necesidad de radiotrazadores.

Acerca de 4DMedical

4DMedical Limited (ASX:4DX) es una empresa global de tecnología médica que crea e implementa la tecnología de imágenes cardiotorácicas basada en software más avanzada, integrando algoritmos propios e inteligencia artificial. La plataforma de software de 4DMedical proporciona información cuantitativa detallada a partir de imágenes clínicas de rutina para ayudar a los médicos a evaluar la función pulmonar y las enfermedades cardiopulmonares.

Esta información ayuda a neumólogos, radiólogos y equipos hospitalarios a cuantificar la función pulmonar regional, respaldar el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad, e informar sobre la planificación del tratamiento y la cirugía. Las soluciones de 4DMedical están diseñadas para integrarse en los flujos de trabajo clínicos existentes. Proporcionan información práctica y específica para cada paciente que facilita una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia operativa en diversas afecciones respiratorias. Obtenga más información en www.4dmedical.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2944827/Lungs_Graphic_Cutouts_Color_BW.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2730645/4DMedical_Logo.jpg