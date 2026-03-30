Avec l'obtention du marquage CE pour CT:VQ™, 4DMedical est prêt pour sa mise sur le marché dans l'Union européenne

Dans un autre communiqué publié aujourd'hui, la société annonce également avoir obtenu 83 millions AUD de financement par placement privé pour soutenir ses initiatives de croissance, y compris son expansion en Europe.

MELBOURNE, Australie, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- 4DMedical Limited (ASX:4DX), le leader mondial des logiciels d'imagerie cardiothoracique, annonce que sa dernière technologie d'imagerie, CT:VQ™, a reçu la certification de marquage CE pour une utilisation commerciale dans l'Union européenne. 4DMedical va rapidement lancer le déploiement commercial de CT:VQ sur l'un des plus grands marchés mondiaux de l'imagerie respiratoire.

4DMedical’s CT:VQ™ technology combines the anatomical clarity of CT with functional ventilation-perfusion mapping from routine non-contrast CT scans, giving clinicians quantitative insights into regional lung function without radiotracers.

Dans un autre communiqué simultané, 4DMedical annonce avoir obtenu des engagements fermes de la part d'investisseurs institutionnels pour un placement privé en une seule tranche de 83 millions AUD. Ce capital supplémentaire soutiendra la stratégie de croissance de la société, notamment l'expansion de CT:VQ™ en Europe.

CT:VQ™ est la première et unique technologie d'imagerie de ventilation-perfusion sans contraste au monde, qui fournit des informations fonctionnelles quantitatives sur les poumons à partir de tomographies de routine sans contraste, sans nécessiter de radiotraceurs ni d'infrastructures spécialisées de médecine nucléaire.

Les maladies pulmonaires sont fondamentalement fonctionnelles, définies par des anomalies de la ventilation et de la perfusion, et pourtant la plupart des imageries de routine dont disposent les radiologues et les pneumologues restent purement structurelles. CT:VQ™ comble cette lacune en générant des cartes de ventilation et de perfusion permettant aux cliniciens de visualiser la fonction pulmonaire régionale avec la clarté anatomique de la tomodensitométrie.

Pour les grands établissements médicaux, CT:VQ™ est conçu pour s'intégrer aux flux de travail et à l'infrastructure existants basés sur la tomodensitométrie. CT:VQ permet de s'affranchir des contraintes de longue date associées à l'imagerie nucléaire conventionnelle VQ, notamment la disponibilité des radiotraceurs, les limitations humaines et la complexité opérationnelle.

Le marché européen représente une opportunité significative pour l'imagerie cardiothoracique avancée. Avec une population de plus de 450 millions d'habitants, une infrastructure d'imagerie hospitalière très développée et un parc important de tomodensitomètres, l'UE est bien placée pour adopter l'imagerie pulmonaire fonctionnelle par tomodensitométrie. 4DMedical estime qu'environ 400 000 scanners VQ nucléaires sont effectués chaque année dans l'UE, ce qui souligne l'ampleur du besoin clinique.

« La certification du marquage CE pour CT:VQ™ représente une étape majeure qui ouvre l'accès à l'un des marchés de la santé les plus importants et les plus avancés au monde », déclare Andreas Fouras, CEO et fondateur de 4DMedical. « Suite à l'autorisation de la FDA, 4DMedical dispose désormais d'une autorisation réglementaire pour commercialiser rapidement CT:VQ™ à travers les États-Unis et l'Union européenne.

« Le besoin clinique auquel répond CT:VQ™ est universel. Les limites de la scintigraphie nucléaire par VQ ( contraintes liées aux radiotraceurs, accès limité et complexité opérationnelle) existent dans tous les systèmes de soins de santé du monde. L'Europe dispose de l'expertise clinique, de l'infrastructure d'imagerie et du leadership en matière de recherche pour jouer un rôle majeur dans l'adoption et la production de preuves pour cette technologie. »

Le marquage CE fait écho à une dynamique croissante aux États-Unis pour CT:VQ™, qui est maintenant déployé dans six centres médicaux universitaires de premier plan : Stanford, Cleveland Clinic, University of Miami, UC San Diego Health, University of Chicago Medicine, et le déploiement initial récemment annoncé à Mayo Clinic. 4DMedical estime que cette adoption précoce par de grands établissements américains démontre un fort intérêt pour CT:VQ™ parmi les principales équipes de radiologie et de pneumologie et fournit un schéma directeur pour l'expansion en Europe.

4DMedical a annoncé l'élaboration de plans pour étendre l'engagement commercial à travers l'Europe et pour travailler avec des hôpitaux et des cliniciens de premier plan sur l'adoption, l'évaluation et les initiatives de recherche pour CT:VQ™.

À propos de CT:VQ™

CT:VQ™ est la solution d'imagerie ventilation-perfusion exclusive de 4DMedical qui génère des informations fonctionnelles sur les poumons à partir de tomographies sans contraste. Basé sur la technologie XV Technology® brevetée par la société, CT:VQ™ est conçu pour fournir des informations quantitatives sur la ventilation et la perfusion dans le cadre des flux de travail habituels de la tomodensitométrie, sans nécessiter de radiotraceurs.

À propos de 4DMedical

4DMedical Limited (ASX:4DX) est une entreprise mondiale de technologie médicale qui crée et déploie la technologie d'imagerie cardiothoracique logicielle la plus avancée, intégrant à la fois des algorithmes propriétaires et l'intelligence artificielle. La plateforme logicielle de 4DMedical fournit des informations quantitatives approfondies à partir de l'imagerie clinique de routine afin d'aider les cliniciens à évaluer la fonction pulmonaire et les maladies cardiopulmonaires.

Ces informations aident les pneumologues, les radiologues et les équipes hospitalières à quantifier la fonction pulmonaire régionale, à soutenir le diagnostic et le suivi de la maladie, et à éclairer le traitement et la planification chirurgicale. Les solutions de 4DMedical sont conçues pour s'intégrer dans les flux de travail cliniques existants. Nos solutions fournissent des informations exploitables, spécifiques au patient, qui permettent d'améliorer la prise de décision et l'efficacité opérationnelle pour toute une série d'affections respiratoires. Pour en savoir plus, consultez le site www.4dmedical.com.

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