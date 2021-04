4K Pro Gaming On ! GIGABYTE AORUS présente des moniteurs de jeu tactiques 4K

Les moniteurs de jeu tactiques AORUS 4K remplissent tous les critères du gaming nouvelle génération. La prise en charge de l'interface HDMI 2.1 offre une expérience de gaming très rapide grâce aux cartes graphiques les plus récentes. En combinant l'écran OLED 4K ultra-haut de gamme avec les taux de rafraîchissement élevés de niveau eSports allant jusqu'à 144 Hz et un temps de réponse ultra-rapide allant jusqu'à 0,5 ms, le nouveau trio 4K peut offrir un gameplay incroyablement fluide avec des détails impressionnants. Le DisplayHDR™ 1000, certifié VESA, garantit des couleurs fidèles à la réalité. Plus important encore, ces moniteurs portent la fierté de l'ADN tactique d'AORUS, et combinent les fonctions tactiques exclusives d'AORUS telles que l'égaliseur noir, le stabilisateur de visée, la suppression active du bruit et d'autres améliorations au cœur même du jeu, qui procurent une expérience immersive !