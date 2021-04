Está Lançado o 4K Pro Gaming! GIGABYTE AORUS Apresenta Monitores 4K Táticos Para Jogos

Os monitores táticos para games AORUS 4K preenchem todos os requisitos para games de última geração. O suporte a HDMI 2.1 permite jogos super rápidos, impulsionados pelas placas de vídeo mais recentes. Combinando o painel ultra-high 4K OLED com as altas taxas de atualização de até 144Hz próprias para e-sportes com tempo de resposta super rápido de até 0,5ms, o novo trio 4K pode oferecer uma experiência gaming incrivelmente tranquila com detalhes surpreendentes. O DisplayHDR™ 1000 certificado pela VESA garante cores realistas. Mais importante ainda, esses monitores possuem o DNA tático que é motivo de orgulho da AORUS, desenvolvido com as funções táticas exclusivas da AORUS como Black Equalizer, Estabilizados de Mira, Cancelamento de Ruído Ativo e outras melhorias que ajudam os gamers a aproveitar mais o jogo!