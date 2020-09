5 ans, 500 millions de dollars, et près de 1000 personnes : Cytiva investi pour le renforcement de la capacité à l'international

Emmanuel Ligner, Président et Directeur général de Cytiva, affirme que : « Nous avons appris de nos clients que la disponibilité et le délai d'exécution sont les éléments les plus importants après la qualité. L'engagement de Cytiva sur le long terme consiste à offrir le meilleur produit, au meilleur moment et d'assister nos clients avec l'expertise. L'industrie se développe rapidement, encore plus en temps de COVID-19. L'accélération de cet investissement renforcera ces engagements. »

Alors que la pandémie de la COVID-19 augmente la demande sur le court terme, on prévoyait déjà une croissance à deux chiffres de l'industrie biothérapeutique d'ici 20251. Le réseau de fabrication et de distribution international des produits de Cytiva compte 13 sites répartis en Asie, en Amérique et en Europe. Les investissements d'un montant total de 500 millions de dollars répondront à la demande régionale et inter-régionale, de renforcer la sécurité des fournitures grâce à la double fabrication et améliorer la capacité internationale dans les domaines clés.

Cytiva investi également dans le talent en recrutant 1000 personnes dans le monde. Ligner affirme que : « Nous recrutons des talents dans chaque domaine de notre entreprise, des commerciaux aux personnes impliquées dans les lignes de production. Ce recrutement vise un meilleur service de nos clients sur le long terme. »

Les technologies à usage unique sont utilisées pour la fabrication de 85%2 des produits biologiques actuels dans des lignes de fabrication clinique et pré-commerciales. Compte tenu des validations réglementaires, une croissance substantielle de la demande de produits à usage unique à l'échelle de fabrication est attendue. Grâce à des équipements et des infrastructures supplémentaires sur plusieurs sites, la capacité de Cytiva à fabriquer des produits à usage unique va plus que doubler.

En Asie-Pacifique, la capacité de fabrication de produits à usage unique va tripler grâce à un partenariat avec l'un des plus grands fournisseurs de technologie de la santé en Chine, Wego, qui produit déjà des consommables pour les clients de Cytiva dans la région.

La production des milieux de culture cellulaire augmentera grâce aux nouvelles lignes de fabrication et les salles d'analyse stérilisées à Logan dans l'Utah, ainsi qu'à des équipes et un personnel supplémentaires. Les sites de Singapour et de Pasching, en Autriche, augmentent leur productivité grâce à un personnel et des équipes de travail supplémentaires. Ce changement fait suite à une multiplication par dix de la production de milieux de culture cellulaire en poudre annoncée en mai 2018.

La capacité de fabrication des plateformes de produit de chromatographie de Capto et MabSelect de Cytiva a doublé, dans le cadre d'un programme de modernisation des infrastructures et de renforcement de capacité (2017-2022) d'un montant de 70 millions de dollars par an sur son site d'Uppsala en Suède. Aujourd'hui, l'usine est totalement automatisée grâce aux technologies de pointe qui permettent une fabrication continue. Les autres éléments comprennent le renforcement de la capacité de production de la résine Sephadex, la mise en place d'infrastructures supplémentaires pour la fabrication interne et le développement d'infrastructures d'automatisation et de numérisation.

Cytiva renforce également la capacité du marché en pleine expansion de la thérapie cellulaire et génétique grâce à un investissement dans une nouvelle infrastructure à Grens, en Suisse, pour la fabrication de kits à usage unique pour ses systèmes de traitement des cellules Sepax et Sefia.

Cytiva a aussi mis en œuvre un vaste programme d'Approvisionnement et de Sécurité durable qui permet à la production de satisfaire les demandes sur le marché tout en assurant le déroulement normal des opérations et des capacités de service. Pour certaines lignes de produits, une partie de la solution consiste à multiplier les sites capables d'atteindre les clients.

Ligner affirme que : « La double fabrication donne l'assurance à nos clients qu'en cas d'incapacité d'un site à les satisfaire, nous disposons de nombreux sites d'assistance prêt à agir. »

A propos de Cytiva

Cytiva est un leader mondial en sciences de la vie avec plus de 7000 partenaires dans 40 pays qui se consacrent au développement et à l'accélération des thérapies. En sa qualité de partenaire de confiance des clients de tous bords, Cytiva apporte la vitesse, l'efficacité et la capacité aux flux de recherche et de fabrication qui permettent le développement, la fabrication et la livraison de la médecine de transformation aux patients.

1 Rapport et étude de la capacité de fabrication de produits biopharmaceutiques et de la production BioPlan 2020, p 29

2 Rapport et étude de la capacité de fabrication de produits biopharmaceutiques et de la production BioPlan 2020, p 58

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1252653/Cytiva_Capacity_Expansion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1138636/cytiva_Logo.jpg

Related Links

https://cytiva.com



SOURCE Cytiva