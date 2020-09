Cinco anos, 500 milhões de dólares americanos e quase mil pessoas: a Cytiva investe para expansão da capacidade global

Emmanuel Ligner, presidente e CEO, da Cytiva, afirma: "Sabemos, através de nossos clientes, que disponibilidade e prazo de entrega são as considerações mais importantes depois da qualidade. O compromisso de longo prazo da Cytiva é oferecer o melhor produto no momento certo e ajudar nossos clientes com nosso conhecimento especializado. O setor está crescendo rapidamente, e ainda mais agora , em virtude da COVID-19. Acelerar o investimento irá reforçar nosso compromisso."

Embora a pandemia da COVID-19 esteja aumentando a demanda no curto prazo, o setor de bioterapêuticos já tinha previsão de crescer dois dígitos até 20251. A rede global de fabricação e distribuição de produtos da Cytiva abrange 13 instalações na Ásia, nas Américas e na Europa. Os investimentos, que totalizam cerca de 500 milhões de dólares americanos, atenderão à demanda regional e entre regiões, aumentarão a segurança do fornecimento por meio de fabricação dupla e aumentarão a capacidade global geral em áreas de produtos essenciais.

A Cytiva também está investido em talentos e contratando cerca de mil profissionais em todo o mundo. Ligner diz: "Estamos adquirindo talentos em todas as áreas do nosso negócio, do comercial até as linhas de produção para atender melhor os clientes no longo prazo."

Tecnologias de uso único são utilizadas para fabricar 85%2 dos produtos biológicos atualmente em linhas de fabricação pré-comerciais e clínicas. Conforme as aprovações regulatórias surgem, espera-se que a demanda por produtos de uso único em escala de fabricação cresça substancialmente. Com mais equipamentos e infraestrutura em várias instalações, a capacidade da Cytiva de fabricar produtos descartáveis irá dobrar.

Na Ásia-Pacífico, a capacidade de uso único triplicará com a parceria com um dos maiores fornecedores de tecnologia de saúde da China, a Wego, que já está produzindo consumíveis para os clientes da Cytiva na região.

A produção de meios de cultura de células aumentará graças às novas linhas de fabricação e espaço de sala limpa em Logan, Utah, bem como mais turnos e funcionários. As instalações de Singapura e Pasching, na Áustria, estão aumentando a produção com a contratação de mais funcionários e o aumento dos turnos de trabalho. Isso vem na sequência de um aumento de dez vezes na produção de meios de cultura de células em pó anunciada em maio de 2018.

A capacidade de fabricação das plataformas de produto de cromatografia MabSelect e Capto da Cytiva dobrou, como parte de um programa de modernização de instalações e ganhos de capacidade de 70 milhões de dólares americanos por ano (2017 - 2022) em Uppsala, na Suécia. Atualmente, a planta está totalmente automatizada com tecnologia de ponta para possibilitar a fabricação contínua. Outros elementos incluem a ampliação da capacidade da resina Sephadex, a instalação de mais unidades para fabricação própria e o desenvolvimento de infraestrutura de automação e digitalização.

Além disso, a Cytiva está possibilitando o rápido crescimento do mercado de terapia genética e celular com um investimento em uma nova instalação em Grens, na Suíça, para a fabricação de kits de uso único para seus sistemas de processamento de células Sepax e Sefia.

A Cytiva tem um programa de segurança de suprimento abrangente e duradouro que possibilita a produção da fábrica responder às demandas do mercado e garantir a continuidade das capacidades de operações e serviço com segurança. Para algumas linhas de produtos, parte da solução é ter várias instalações capazes de atender aos clientes.

Ligner afirma: "A fabricação dupla garante aos nossos clientes que, se um local encontrar restrições de capacidade, temos bastante backup pronto para ser ativado."

