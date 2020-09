Cytiva invierte para la expansión de la capacidad global

Si bien la pandemia de COVID-19 está aumentando la demanda a corto plazo, la industria bioterapéutica ya se predijo que crecería en dos dígitos entre ahora y 20251. La red global de fabricación y distribución de productos de Cytiva abarca 13 sitios en Asia, América y Europa. Las inversiones, que suman alrededor de 500 millones de dólares estadounidenses, responderán a la demanda en la región, para la región, reforzarán la seguridad de la oferta a través de la fabricación dual y aumentarán la capacidad global en áreas clave de productos.

Cytiva está invirtiendo en talento, también, contratando a casi 1.000 personas en todo el mundo. Ligner dijo "Estamos adquiriendo talento en todas las áreas de nuestro negocio, desde comerciales hasta para las líneas de producción, con el fin de servir mejor a los clientes a largo plazo."

Las tecnologías de un solo uso se utilizan para fabricar el 85%2 de los productos biológicos actualmente en líneas de fabricación precomercial y clínica. A medida que se producen aprobaciones reglamentarias, se espera que la demanda de productos de un solo uso a escala de fabricación crezca sustancialmente. A través de equipos e infraestructura adicionales en múltiples sitios, la capacidad de Cytiva para fabricar productos de un solo uso se duplicará.

En Asia-Pacífico, la capacidad de un solo uso se triplicará a través de una asociación con uno de los mayores proveedores de tecnología sanitaria de China, Wego, que ya está produciendo consumibles para los clientes de Cytiva en la región.

La producción de medios de cultivo celular aumentará gracias a las nuevas líneas de fabricación y el espacio de salas limpias en Logan, Utah, así como a los turnos y al personal adicionales. Las ubicaciones de Singapur y Pasching, Austria, están aumentando la producción a través de más personal y turnos de trabajo adicionales. Esto se debe a un aumento de diez veces en la producción de medios de cultivo celular en polvo anunciado en mayo de 2018.

La capacidad de fabricación de las plataformas de productos de cromatografía MabSelect y Capto de Cytiva se ha duplicado, como parte de un programa de ganancias de capacidad y modernización de instalaciones de 70 millones de dólares estadounidenses al año (2017 - 2022) en su sitio de Uppsala, Suecia. Ahora, la planta está totalmente automatizada con la última tecnología para permitir la fabricación continua. Otros elementos incluyen la extensión de capacidad de la resina Sephadex, la creación de instalaciones adicionales para la fabricación interna y el desarrollo de infraestructura de automatización y digitalización.

Cytiva también está permitiendo el rápido crecimiento del mercado de terapia celular y genética a través de una inversión en una nueva instalación en Grens, Suiza, para fabricar kits de un solo uso para sus sistemas de procesamiento celular Sepax y Sefia.

Cytiva cuenta con un programa de seguridad de suministro completo y duradero que permite que la producción de fabricación responda a las demandas del mercado, garantizando al mismo tiempo que las operaciones y las capacidades de servicio continúen de forma segura. Para algunas líneas de productos, parte de la solución es tener varios sitios capaces de entregar a los clientes.

Ligner dijo: "La fabricación dual asegura a nuestros clientes que si una ubicación encuentra restricciones de capacidad, tenemos gran cantidad de respaldo listo para activar."

Acerca de Cytiva

Cytiva es líder mundial en ciencias de la vida con más de 7.000 asociados en 40 países dedicados a avanzar y acelerar las terapias. Como socio de confianza para los clientes que varían en escala y alcance, Cytiva aporta velocidad, eficiencia y capacidad a los flujos de trabajo de investigación y fabricación, lo que permite el desarrollo, la fabricación y la entrega de medicamentos transformadores a los pacientes.

